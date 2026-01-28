Jelentős segítség az adókedvezmény: március végéig kérhetik a mentességet az érintettek

Az öregotthonok is adókedvezményben részesülnek
Fotó: Erdély Bálint Előd
Csütörtökön dönt a marosvásárhelyi önkormányzat a 2026-os évre vonatkozó adókedvezmények összegeiről. A szociális szolgáltatók, háborús veteránok, műemlék-tulajdonosok és a saját költségen hőszigetelő lakók jelentős összegeket spórolhatnak meg.
A marosvásárhelyi önkormányzat januári ülésén, csütörtökön az adókedvezmények tervezett összegeiről szóló határozattervezet is szerepel.
Szövérfi László, a városi adóügyi osztály vezetője a Székelyhonnak elmondta: már decemberben, a helyi adók és illetékes elfogadásakor megszavazták az adókedvezményt, de
A csütörtöki határozat tulajdonképpen ezekről a betervezett összegekről szól. Megtudtuk, hogy
Marosvásárhely esetében, előre láthatóan az összeg 860 ezer lejre rúg majd. Azért nem lehet pontos összeget tudni, mert ezt nem automatikusan kapják meg az érintettek, hanem március 31-ig kérvényezniük kell.
Fotó: Orbán Orsolya
Az illetékes emlékeztetett, kedvezményben részesülnek azok a civil szervezetek, amelyek szociális szolgáltatásokat biztosítanak, például otthoni beteggondozást vagy idősotthonokat és árvaházakat tartanak fent. De
Ugyanakkor felmentést kapnak ezalól azok a lakók, akik saját költségükön hőszigetelték a tömbházakat, vagyis nem részesültek ehhez a munkálathoz sem állami, sem helyi támogatásban. Azon műemlékvédelmi épülettel rendelkező tulajdonosok is kérhetnek adómentességet, akik felújítják az épületet.
A szociális szolgáltatók kedvezményben részesülnek
Fotó: Erdély Bálint Előd
A gyermek- és idősotthont működtető Lazarenum alapítvány képviselője, Adorjáni István a Székelyhonnak elmondta, nagy segítség számukra, hogy nem kell épületadót fizetniük. Mint kiemelte, az elmúlt évben – bár az éves inflációt csak 9,8 százalékban állapították meg –,
Nőttek a gyermekek és idősek ellátásával járó költségek, de a közszolgáltatások árai is. Így az épületadó alóli mentesülés életbevágó számukra. A két otthon épületadója évi 35 ezer lejes kiadást jelentene.
