Jelentős segítség az adókedvezmény: március végéig kérhetik a mentességet az érintettek

Csütörtökön dönt a marosvásárhelyi önkormányzat a 2026-os évre vonatkozó adókedvezmények összegeiről. A szociális szolgáltatók, háborús veteránok, műemlék-tulajdonosok és a saját költségen hőszigetelő lakók jelentős összegeket spórolhatnak meg.

Simon Virág 2026. január 28., 15:032026. január 28., 15:03

A marosvásárhelyi önkormányzat januári ülésén, csütörtökön az adókedvezmények tervezett összegeiről szóló határozattervezet is szerepel. Hozzávetőleges számításokat kértek Szövérfi László, a városi adóügyi osztály vezetője a Székelyhonnak elmondta: már decemberben, a helyi adók és illetékes elfogadásakor megszavazták az adókedvezményt, de

a törvény előírja, hogy az adóügyi szakemberek külön térjenek ki arra, hogy mekkora összegekről van szó és milyen jótékony hatása van a kedvezményeknek.

A csütörtöki határozat tulajdonképpen ezekről a betervezett összegekről szól. Megtudtuk, hogy

a kedvezmények nem haladhatják meg az adóbevételek öt százalékát.

Marosvásárhely esetében, előre láthatóan az összeg 860 ezer lejre rúg majd. Azért nem lehet pontos összeget tudni, mert ezt nem automatikusan kapják meg az érintettek, hanem március 31-ig kérvényezniük kell.

Fotó: Orbán Orsolya

Segítik a szociális szervezeteket Az illetékes emlékeztetett, kedvezményben részesülnek azok a civil szervezetek, amelyek szociális szolgáltatásokat biztosítanak, például otthoni beteggondozást vagy idősotthonokat és árvaházakat tartanak fent. De

mentesülnek az épületadó befizetésétől a háborús veteránok és azok a katonák, akik Afganisztánban szolgáltak.

Ugyanakkor felmentést kapnak ezalól azok a lakók, akik saját költségükön hőszigetelték a tömbházakat, vagyis nem részesültek ehhez a munkálathoz sem állami, sem helyi támogatásban. Azon műemlékvédelmi épülettel rendelkező tulajdonosok is kérhetnek adómentességet, akik felújítják az épületet.

A szociális szolgáltatók kedvezményben részesülnek Fotó: Erdély Bálint Előd

Nagy segítség A gyermek- és idősotthont működtető Lazarenum alapítvány képviselője, Adorjáni István a Székelyhonnak elmondta, nagy segítség számukra, hogy nem kell épületadót fizetniük. Mint kiemelte, az elmúlt évben – bár az éves inflációt csak 9,8 százalékban állapították meg –,

a szociális intézmények fenntartása során több mint harminc százalékos árnövekedéssel kellett szembenézzenek.