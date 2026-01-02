Időjárási figyelmeztető: hó és szél ma és holnap

Csapadékra és szélre, hegyvidéken pedig hóviharra, újabb hóréteg kialakulására vonatkozó figyelmeztetéseket bocsájtott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az első- és másodfokú riasztások szombat estig érvényesek.

Székelyhon 2026. január 02., 11:592026. január 02., 11:59 2026. január 02., 12:002026. január 02., 12:00

A meteorológusok szerint az ország nagy részén csapadék várható, hegyvidéken főként havazásra kell számítani, és jelentős, 20–50 centiméteres hóréteg rakódhat le.

Erdélyben főként havas eső, illetve havazás lesz jellemző, itt a hóréteg vastagsága elérheti az 5–15 centimétert.