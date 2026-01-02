Mínusz 14 fok alá esett a hőmérséklet az év második napján

A Kovászna megyei Bodzafordulón volt a leghidegebb péntekre virradóan, az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint mínusz 14,4 fokig esett vissza a hőmérséklet.

Ehhez képest jóval enyhébben indult a reggel Csík- és Gyergyószéken, Csíkszeredában csak mínusz 4,9 fok volt, Gyergyóalfaluban pedig mínusz 4,8.

Székelyudvarhelyen ezzel szemben mínusz 9,2 fokot mértek január 2-ára virradóan, Sepsiszentgyörgyön mínusz 11,3-at, Marosvásárhelyen pedig mínusz 6-ot.

A meteorológiai állomások adatai szerint Udvarhelyszéken 6 centiméteres a hótakaró, a Bucsin-tetőn viszont már 19 centis a hóréteg.

Napközben többnyire felhős marad az égbolt, és a legtöbb helyen már plusz tartományba melegszik fel az idő.