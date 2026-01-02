Rovatok
Mínusz 14 fok alá esett a hőmérséklet az év második napján

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A Kovászna megyei Bodzafordulón volt a leghidegebb péntekre virradóan, az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint mínusz 14,4 fokig esett vissza a hőmérséklet.

Székelyhon

2026. január 02., 10:43

Ehhez képest jóval enyhébben indult a reggel Csík- és Gyergyószéken, Csíkszeredában csak mínusz 4,9 fok volt, Gyergyóalfaluban pedig mínusz 4,8.

Székelyudvarhelyen ezzel szemben mínusz 9,2 fokot mértek január 2-ára virradóan, Sepsiszentgyörgyön mínusz 11,3-at, Marosvásárhelyen pedig mínusz 6-ot.

A meteorológiai állomások adatai szerint Udvarhelyszéken 6 centiméteres a hótakaró, a Bucsin-tetőn viszont már 19 centis a hóréteg.

Napközben többnyire felhős marad az égbolt, és a legtöbb helyen már plusz tartományba melegszik fel az idő.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. január 02., péntek

Több Hargita megyei sípálya is nyitva van

Megkésve ugyan, de több Hargita megyei sípályát is megnyitottak, és szombattól újabb helyeken lehet majd szánkózni, siklani. Érdemes kihasználni a szabadnapokat és legalább egy nagy sétát tenni a szép havas tájakon.

Több Hargita megyei sípálya is nyitva van
Több Hargita megyei sípálya is nyitva van
2026. január 02., péntek

Több Hargita megyei sípálya is nyitva van
2026. január 02., péntek

„Észrevétlenül” növekszik az influenzás megbetegedések száma

Az előző héthez képest egyértelműen nőtt az influenzás megbetegedések száma Hargita megye tisztifőorvosa szerint, aki azt is elmondta, ezt miért nem tükrözi a légúti megbetegedések számát összegző heti feljegyzés.

„Észrevétlenül” növekszik az influenzás megbetegedések száma
„Észrevétlenül” növekszik az influenzás megbetegedések száma
2026. január 02., péntek

„Észrevétlenül” növekszik az influenzás megbetegedések száma
2026. január 01., csütörtök

20 film, amit nem érdemes kihagyni 2026-ban

Az új évben is számos látványosnak ígérkező (és remélhetőleg maradandó élményeket is szerző) néznivalóval rukkol elő a filmipar. Év eleji maratoni összeállításunkban az általunk legjobban várt 20 amerikai filmet mutatjuk be.

20 film, amit nem érdemes kihagyni 2026-ban
20 film, amit nem érdemes kihagyni 2026-ban
2026. január 01., csütörtök

20 film, amit nem érdemes kihagyni 2026-ban
2026. január 01., csütörtök

Szeben megyei gyilkosság: fellebbezett az előzetes letartóztatás ellen az anyja megölésével gyanúsított nő

Megfellebbezte az előzetes letartóztatását elrendelő bírósági határozatot az a nő, akit azzal gyanúsítanak, hogy a nagydisznódi városi kórház egyik ápolónőjének segítségével megölte az anyját.

Szeben megyei gyilkosság: fellebbezett az előzetes letartóztatás ellen az anyja megölésével gyanúsított nő
Szeben megyei gyilkosság: fellebbezett az előzetes letartóztatás ellen az anyja megölésével gyanúsított nő
2026. január 01., csütörtök

Szeben megyei gyilkosság: fellebbezett az előzetes letartóztatás ellen az anyja megölésével gyanúsított nő
2026. január 01., csütörtök

Egyre több háromszéki önkormányzat áll a fiatal családok mellé

Több mint húsz háromszéki önkormányzat támogatja szervezetten a fiatal és kisgyermekes családokat a Babakelengye-programon keresztül. 2025-ben összesen 246 család részesült ajándékcsomagban vagy vásárlási utalványban.

Egyre több háromszéki önkormányzat áll a fiatal családok mellé
Egyre több háromszéki önkormányzat áll a fiatal családok mellé
2026. január 01., csütörtök

Egyre több háromszéki önkormányzat áll a fiatal családok mellé
2026. január 01., csütörtök

Erős szél és havazás várható Székelyföld hegyvidékein, sárga riasztás van érvényben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) sárga jelzésű riasztást adott ki csütörtökön Hargita, Maros és Kovászna megye hegyvidéki térségeire az erős szél miatt.

Erős szél és havazás várható Székelyföld hegyvidékein, sárga riasztás van érvényben
Erős szél és havazás várható Székelyföld hegyvidékein, sárga riasztás van érvényben
2026. január 01., csütörtök

Erős szél és havazás várható Székelyföld hegyvidékein, sárga riasztás van érvényben
2026. január 01., csütörtök

Két F-16-os vadászgépet riasztottak Romániában az újabb orosz dróntámadások miatt

Újabb dróntámadásokat hajtottak végre az orosz erők a román-ukrán határhoz közeli ukrán kikötői infrastruktúra ellen csütörtökön, ezért két F-16-os vadászgépet emeltek a levegőbe a határ térségének megfigyelésére Tulcea megye északi részén.

Két F-16-os vadászgépet riasztottak Romániában az újabb orosz dróntámadások miatt
Két F-16-os vadászgépet riasztottak Romániában az újabb orosz dróntámadások miatt
2026. január 01., csütörtök

Két F-16-os vadászgépet riasztottak Romániában az újabb orosz dróntámadások miatt
2026. január 01., csütörtök

Változik a gyergyószentmiklósi háztartási hulladékszállítás időpontja az év elején

Az RDE Harghita Kft. tájékoztatása szerint módosul a háztartási hulladék elszállításának programja az év első hetében.

Változik a gyergyószentmiklósi háztartási hulladékszállítás időpontja az év elején
Változik a gyergyószentmiklósi háztartási hulladékszállítás időpontja az év elején
2026. január 01., csütörtök

Változik a gyergyószentmiklósi háztartási hulladékszállítás időpontja az év elején
2026. január 01., csütörtök

Fagyosan indult 2026

Jóval fagypont alatti értékekkel indult az új év országszerte, a legalacsonyabb hőmérsékleti érték a mínusz 20 Celsius-fokot is alulmúlta. Székelyudvarhelyen hidegebb volt, mint Csíkszeredában.

Fagyosan indult 2026
Fagyosan indult 2026
2026. január 01., csütörtök

Fagyosan indult 2026
2026. január 01., csütörtök

Orbán Viktor: 2026-ban arra kérek mandátumot, hogy kimaradjunk az európai háborúból

A 2026-os országgyűlési választáson Orbán Viktor miniszterelnök arra kér mandátumot, hogy Magyarország kimaradjon az európai háborúból – erről a kormányfő szerdán, az M1 aktuális csatornának adott évzáró interjúban beszélt.

Orbán Viktor: 2026-ban arra kérek mandátumot, hogy kimaradjunk az európai háborúból
Orbán Viktor: 2026-ban arra kérek mandátumot, hogy kimaradjunk az európai háborúból
2026. január 01., csütörtök

Orbán Viktor: 2026-ban arra kérek mandátumot, hogy kimaradjunk az európai háborúból
