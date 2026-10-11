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Huszonötezer kilométer után: mit hoztak haza Ázsiából a székely világjárók? Két és fél hónap alatt 25 ezer kilométert tett meg terepjáróval, a kézdiszárazpataki Fekete István és a szentkatolnai Zsigmond Lóránt: eljutottak egészen a Karakorumig. Hazatértük után arról faggattuk a világjárókat, mit hoztak magukkal Ázsiából. Kocsis Károly 2026. október 11., 07:562026. október 11., 07:56

A Kinchkha-vízesésnél, Grúziában Fotó: Fekete István

Két és fél hónap alatt 25 ezer kilométert tett meg terepjáróval, a kézdiszárazpataki Fekete István és a szentkatolnai Zsigmond Lóránt: eljutottak egészen a Karakorumig. Hazatértük után arról faggattuk a világjárókat, mit hoztak magukkal Ázsiából.

Kocsis Károly 2026. október 11., 07:562026. október 11., 07:56

Szeptember végi hazaérkezésük után hagytunk számukra pár nap pihenőt, hogy az élmények leülepedjenek bennünk, aztán rövid összegzésre kértük fel a két világjárót.

Ez jóval több, mint kirándulás, kaland; ez már komoly élettapasztalat

– foglalja össze egyetlen mondatban Fekete István az út kvinteszenciáját. Rögtön hozzáteszi: ha újra nekivágnának, másként osztanák be az időt. Kevesebb kilométert vállalnának, több helyen állnának meg, és Hirdetés

nemcsak átszáguldanának a tájon, hanem hagynák, hogy ivódjék beléjük.

Több időt szánnának beszélgetni, körülnézni, helyi ételeket kóstolni.

Kétpúpú teve a kazahsztáni országúton Fotó: Fekete István

Lóránt is vállalkozna hasonló útra, ha úgy adódna, de egészen biztos, hogy erre nem egy-két éven belül kerít sort. Amihez viszont mindenképpen ragaszkodna, az a Toyota Land Cruiser, mert mint fogalmazott,

elindulni bármivel el lehet, de ha haza is akarsz érni, ilyen autó szükséges.

Erre némileg rácáfol a velük utazó, szászrégeni születésű, ’70-es éveiket taposó Heidel házaspár, akik átalakított VW Transporterrel vágtak neki az útnak, és mégis hazaértek, de az igazság az, hogy ők több szakaszt voltak kénytelenek kihagyni, és a vége felé egyre sűrűbben kezdtek jelentkezni a műszaki gondok. A két autó közötti különbség valójában már ott érezhetővé vált, ahol véget ért az aszfalt.

A végtelen sztyeppe is tud izgalmas lenni Fotó: Fekete István

A Land Cruiser viszont beváltotta a hozzá fűzött reményeket, defektből is csak egy akadt. Olajat többször cseréltek, üzemanyag nélkül nem maradtak, a dupla tankot alig kellett kihasználniuk. A szép táj nem pótolja a megállást A maguknak diktált tempó miatt a Kaukázus felfedezésére sem tudtak elegendő időt áldozni, de azért

Grúziát a szívükbe zárták,

vélhetően azért is, mert kétszer utaztak végig rajta. De hát hogyan is lehetne elfelejteni Kazbegi vidékét a Terek folyó völgye fölött 2170 méteres magasságban ékeskedő, 14. századi Gergeti-kolostorral, az ötezer méter fölé nyúló Kazbekkel, az ókori erődvárosáról és forró kénes forrásairól ismert Nokalakevivel vagy éppen a szaperavi borral és a hacsapurival (sajttal töltött vagy borított, frissen sült lepényféleség, a grúzok egyik legismertebb nemzeti étele – szerk. megj.).

A Skazka-völgyre is szívesen emlékszenek vissza Fotó: Fekete István

Csecsenföldet és Dagesztánt előzetesen tele aggodalmakkal közelítették meg, ám

a vártnál jóval barátságosabb fogadtatásban részesültek.

Kalasnyikovval sétáló férfiakat nem láttak, egy benzinkútnál még „ölelkezős” szelfit is készítettek helyiekkel. István szerint

az a széles körű autonómia, amit kivívtak maguknak, magasabb életszínvonalat biztosít számukra például Szibéria déli részéhez képest.

Kazahsztán nyugati felén sokszor hosszú órákon át alig változik valami a látóhatáron.

Ilyen magasságban azért ők is nehezebben vették a levegőt Fotó: Fekete István

De amint Lóránt mondja, ennek a mogorva, végtelen sztyeppének is megvan a maga varázsa, ha az ember ráérez a ritmusára, és ráadásul szeret is vezetni. Na és, ha még a rendőr is magyarul szól az emberhez! Mert ilyennel is – egyetleneggyel – összehozta őket a sors, mint később kiderült, az illető hajdúszoboszlói származású felesége révén szedett fel valamennyit egyáltalán nem könnyű nyelvünkből. Ahol kötelező az utazónak segíteni Oroszországnak azon részén, ahol végigmentek,

az ötödik éve zajló háborúnak semmi kézzelfogható jelét nem tapasztalták,

Asztrahán után katonai ellenőrzőpontba is csak egybe botlottak, de a hangulaton azért érződik.

Nem mindenhol van aszfalt Fotó: Fekete István

Az üzletekben nincs hiány alapvető élelmiszerekből, a töltőállomásokon is legfennebb benzinből, gázolajból pedig egyáltalán, de

a járókelők arcára mintha rá lenne írva a helyzet.

Főleg az orosz határon való átkelések hagytak bennük a nyomasztó emlékeket, de erről majd később.

Tádzsikisztán Lórántot is „megfogta” Fotó: Fekete István

A szibériai tajga mindkettőjük top tízes listájára felkerült, kár, hogy a Bajkál-tó körbejárását időspórolásból nem vállalták be. Az általuk csak egyszerűen „különlegesnek” ítélt Mongólia viszont az emberek révén is egészen másképp hatott rájuk. Ott – és ez általában az ázsiaiakra máshol is jellemző – még

komolyan veszik az utazó segítésének kötelező voltát,

és lehető legönzetlenebbül igyekeznek is alkalmazni a régi elvet. A ritkán lakott vidékeken, ahol a településeket hatalmas távolságok választják el egymástól, az ilyen hozzáállás jóval nagyobb súllyal bír, mint mondjuk Kézdivásárhely és Szentkatolna között.

A Toki Zargaron bazár Buharában Fotó: Fekete István

Persze, alkalomadtán ők is megálltak másokon segíteni. Holland utazók lerobbant autóját sikerült újraindítaniuk, szomjazó bicikliseknek adtak vizet, és más úton lévőkkel is váltottak néhány biztató szót. Kirgizisztán felé magyar utazó házaspárral futottak össze, akik szintén négykerék-meghajtású lakóautóval jártak arra. Tényleg kicsi a világ! A szalonna jó útitárs A hosszú vezetési napokon nem sokat időztek étkezéssel. Kenyér, víz mindig került, az otthonról vitt kolbászt, szalonnát, konzervet olykor helyi sajttal, lepénnyel, zöldséggel egészítették ki. Kevés helyi ételféleséget próbáltak ki, de azokat egészen finomnak találták, egyedül a kazahsztáni, juhhúsból készült fogásokat nem szívesen idézik fel, noha abból volt a legtöbb.

Grúzia híres fürdővárosában, Borzsomiban is megfordultak Fotó: Fekete István

Bár házasemberek lévén kissé óvatosan foglalnak állást, István a tádzsik, Lóránt az orosz nőket találta a legszebbeknek, és ha országot kellene választaniuk, ahol pár évet a legszívesebben lehúznának, a most megismertek közül mindketten Kirgizisztánt és Tádzsikisztánt helyezik az élre. A táj szépsége, a felhőkbe mászó hegyek, a természetközeli életvitel egyaránt mellettük szól, és „a látvány, hogy senki sem kószál kirojtosodott farmernadrágban, a gyerekek rendruhában járnak iskolába, és ez láthatóan nem zavarja őket,

estébe nyúlóan pedig éppen úgy fociznak a patak menti pázsiton, mint szokás volt az mifelénk is a hetvenes-nyolcvanas években.

Megítélésük szerint ezek az országok az anyagiakban mérhető életszínvonal tekintetében igencsak elmaradottak hozzánk képest. Ez számokkal is alátámasztható, hiszen míg Romániában jelenleg 1090 euró körüli a havi nettó átlagkereset, addig Kazahsztánban hozzávetőleg 780, Mongóliában 600, Kirgizisztánban 520, Üzbegisztánban 470, Tádzsikisztánban pedig 275 euró. Vagy országunk – az életszínvonalat leginkább tükröző – 50 895 nemzetközi dolláros, vásárlóerő-paritáson (PPP) számított, egy főre jutó gazdasági teljesítménye (GDP) Kazahsztánénak 1,15-szöröse, Mongóliáénak 2,4-szerese, Üzbegisztánénak 3,7-szerese, Kirgizisztánénak 5,5-szöröse, Tádzsikisztánénak pedig 8,6-szorosa. Viszont természeti-gazdasági adottságaik, ásványkincseik, no meg az oroszok „elfoglaltságát” kihasználó Kína inváziószerű beruházásai révén hatalmas ütemben zárkóznak fel, olyannyira, hogy „pár éven belül lepipálják Európát.”

Lóránt korábban már terepezett Afrikában, de a Pamir Highway és a Wakhan-völgy azért jobban megviselte vezetés közben, főleg, amikor a por miatt alig lehetett pár méterre ellátni. Ráadásul

egyik oldalt mélyen a folyó húzódott, a másikon sziklafal emelkedett föléjük,

állandóan szemmel kellett tartani, nem gördül-e kő az útra. És ez nem párperces odafigyelést igényelt, hiszen több száz kilométert autóztak ilyen körülmények között. A Wakhan-völgyben

a Panj folyó választotta el őket Afganisztántól.

Helyenként olyan közel volt a túlpart, hogy onnan már jól ki lehet venni az embereket, akik bizony – ha már fegyverük van – időnként át-átlőnek a határon.

Ritkán mentek étterembe Fotó: Fekete István

Az egyik megállónál hallották, hogy pár nappal korábban egy tádzsik pásztorfiúnak oltották ki az életét. A volt szovjet térségben érintett városok közül Buhara kupolái, valamint Szamarkandból az esti fényekben kitárulkozó Registan tér maradt meg bennük a legélesebben Idegőrlés a határátkelőknél A távolság és a rossz út kezelhető feladatnak bizonyult, a határátkeléseket, különösen az orosz vámtisztek magatartását viszont mindketten idegőrlőnek nevezik.

Négy-, olykor nyolcórás várakozások után a telefonjaikat majdhogynem szétszedték,

és ismétlődő kérdésekkel nyaggatták őket: honnan jönnek, hová mennek, miért? Egyszerűen nem tudták felfogni, miként engedheti meg három férfi és egy nő magának, hogy heteken át csak úgy csatangoljon a nagyvilágban. Nincs mit szépíteni:

kémeknek nézték őket, ezért úgy érezték, mintha minden válaszuk gyanút keltene.

Az egyik orosz–mongol átkelésnél az állatok ellen magukkal vitt elektromos sokkolót minősítette fegyvernek a hatóság. Négy órán át tartott az eljárás, hosszú, orosz nyelvű jegyzőkönyv készült, miközben nem értették pontosan, mi a gond. A készüléket elkobozták, őket végül továbbengedték. Szerencsére a Starlinkjüket meg sem próbálták bevinni Oroszországba, elővigyázatosságból Grúziában hagyták, ami utólag jó döntésnek bizonyult.

A tádzsik–üzbég határon kutyákkal vizsgálták át a járművüket,

vélhetően kábítószer után kutatva, miközben a helyiek zsákokban hordták a tyúkokat mellettük, és velük senki sem foglalkozott. Honfitársaink ismételten megbizonyosodtak afelől, hogy ugyanaz a határ az utazó és az ott élő ember szemszögéből nézve két teljesen külön világ, és ilyenkor nekik kell alkalmazkodniuk.

A Kaukázusban, a gergeti Szentháromság-templom közelében Fotó: Fekete István

Tájékozódás iránytűvel Tájékozódáskor nem tudtak mindig online térképekre hagyatkozni, mert a GPS-jelet helyenként zavarták, így Lóránt iránytűvel ellátott órája hasznukra vált. Nincs szó arról, hogy napokra eltévedtek volna;

ha kellett, kérdeztek, és újratervezték a következő szakaszt.

A legnagyobb kerülőt végül nem a navigáció, hanem egy lezárt határátkelő okozta: Chiva felé tartva, a város előtt vissza kellett fordulniuk egészen Szamarkandig, majd észak felé folytatták az utat, de így legalább eljutottak az Oroszország által bérelt Bajkonur közelébe is. {K1} A híres űrközpontot viszont nem járhatták be, oda külön engedély szükséges. Távolról, naplementében tudták lefotózni. Az Aral-tó mellett viszont úgy jöttek el, hogy meg sem álltak a partján. Amikor ennek okát firtatom, inkább hallgatás a válasz, ami arra utal, hogy a hazafelé való közeledéssel egyenes arányban erősödött bennük a honvágy.

A gergeti Szentháromság-templomnál Fotó: Fekete István

A grúziai Batumiból azonban nem ezért keltek át komppal a Fekete-tengeren: az útitársak Transportere a végére már nehezebben viselte a megpróbáltatásokat, úgy ítélték meg, kockázatos lenne ismét nekivágni vele Törökországnak. Utazásuk közel nyolcvan napjából a bulgáriai Várnáig tartó utolsó három során pörögtek a leglassabban másodperecek, de aztán csak hazaértek, és ráadásul egészségben. Ki mit tanult belőle? Lóránt számára a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy

a baráti viszonyok sérülése nélkül tudja végigcsinálni,

ahogyan fogalmazott, „embernek megmaradni”, és ilyen szempontból is tanulásként élte meg az utazást. Több mint hatvan éjszakát kettesben sátorban, egy autó tetején eltölteni, saját vérmérsékletét, elvárásait mások ritmusához, igényeihez és a váratlan helyzetekhez igazítani; az állandó egymásra figyelés, miközben az ismeretlennel való szembenézés eleve magától értetődő feszültséggel töltötte el – nos, ezt páratlan próbatételként élte meg, és úgy érzi, sikerrel vette.

Kilátás Stepantsmindára (Kazbegi) a gergeti Szentháromság-templomtól Fotó: Fekete István

Ezzel szemben István a hosszú útból

leginkább megfontoltságot, nyugalmat hozott haza.

Eddig sem volt szeleburdi típus, de annak megtapasztalása, hogy az ottaniak miként fordulnak kevesebb sietséggel, nagyobb türelemmel a másik ember felé, még inkább arra inti,

bármennyire is rövidnek tűnik az élet, a rohanástól nem lesz tartalmasabb.

Úgy véli, miközben a teljesen materialista szemléletűvé váló és a jólétbe belefásuló nyugati társadalom önmaga felszámolása útjára lépett, keleten vékonyabb pénztárcával, nagyobb szegénység mellett is boldogabban élnek. Sok szempontból elmaradottabbnak tűnnek, de lehet, ők kerültek (vagy inkább maradtak) közelebb létünk értelmének megfejtéséhez. És ez vezette rá arra a felismerésre is, hogy legközelebb talán kevesebb kilométerből több maradhat meg a tarsolyukban.

A Martvili-kanyonban csónakra váltották a Land Cruisert Fotó: Fekete István

A Kinchkha-vízesésnél, Grúziában Fotó: Fekete István

Mirza Riza Khan egykori iráni konzul 1892-ben épült háza (Firuza-palota), közvetlenül a Borzsomi Központi Park bejáratánál Fotó: Fekete István