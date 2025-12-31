Hét körözött bűnözőt hoztak vissza Romániába az év utolsó napján

A Román Rendőrség szerdán bejelentette, hogy a hatóságok az elmúlt napokban hét nemzetközileg körözött személyt hoztak vissza Romániába, akik ellen jogerős ítélet vagy letartóztatási parancs van érvényben.

Székelyhon 2025. december 31., 12:272025. december 31., 12:27

A körözött személyek között van egy nő, aki a legkeresettebb bűnözők listáján is szerepel, őt Nagy-Britanniából szállítottak haza. A 47 éves, Gorj megyei elítéltre

emberkereskedelem, kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények, kerítés és szervezett bűnözői csoport létrehozása miatt 15 év 8 hónap börtönbüntetést szabtak ki.

A rendőrség további hat személyt is hazaszállított Franciaországból, Németországból, Spanyolországból és Olaszországból. Hirdetés Köztük vannak olyan elítéltek és gyanúsítottak, akik ellen

szervezett bűnözés, ember- és migránscsempészet, drogkereskedelem, kerítés, csempészet, valamint közlekedési és adóügyi bűncselekmények miatt indult eljárás.