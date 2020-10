Háttérbe szorulnak a krónikus betegségekben szenvedők a járványhelyzetben?

Már nyolc hónapja tombol a koronavírus-járvány Romániában, az utóbbi időszakban pedig folyamatosan növekedtek az esetszámok, így a kórházak országszerte egyre leterheltebbé válnak. A számos járványügyi korlátozásnak sok esetben a krónikus betegségekben szenvedők látják kárát, akik nehezebben férnek hozzá a szükséges kezelésekhez. A székelyföldi kórházakban is érezhető a járványhelyzet hatása, egyebek mellett meghosszabbodott a várakozási idő, és egyes kórházakban már nem biztosított az ellátás a krónikus betegek számára.

Sorra érkeznek a páciensek a kórházakba. A járványhelyzet a krónikus betegségekben szenvedők kezelését is körülményesebbé tette • Fotó: Pinti Attila

A koronavírus krónikus betegségekben szenvedők ellátására gyakorolt hatását vizsgálta frissen nyilvánosságra hozott felmérésében a Romániai Egészségügyi Obszervatórium. Mint ebből kiderül, a március és augusztus közötti időszakban a krónikus betegek kezelése mintegy felére csökkent az országban. A HIV-fertőzött és AIDS-betegek kórházi ellátásában tapasztalható a legnagyobb visszaesés, a beutalások száma esetükben 80 százalékkal kevesebb a korábbi év hasonló időszakához képest.

A daganatos megbetegedések tekintetében sem sokkal jobb a helyzet, a beutalások száma esetükben 46 százalékkal csökkent, a szklerózis multiplexben szenvedők esetében 57 százalékos visszaesést jegyeztek, a cukorbetegeknél 67 százalékosat, a tuberkulózisban szenvedő betegek beutalása pedig a felére csökkent. A Hargita és Maros megyei kórházakban is érezhető a járványhelyzet kedvezőtlen hatása, főként Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen vannak problémák.

Várakozás a teszteredményre

A Hargita megyei nem koronavírus-fertőzött betegek többsége a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban részesül ellátásban, mivel sokukat ide szállítják át Székelyudvarhelyről is a háttérkórházi besorolása miatt.

A megyeszékhelyen tehát elképzelhetetlen, hogy az egyéb betegségben szenvedők háttérbe szoruljanak a járványhelyzet miatt, az viszont tény, hogy a várakozási idő meghosszabbodott a kórházban bevezetett tesztelési eljárás miatt

– tudtuk meg Szekeres Ildikó ápolási igazgatótól. Mint részletezte, a krónikus betegségben szenvedő betegek, akiket beutalásra jegyeznek elő, az ezt megelőző napon bemennek a kórházba, ahol koronavírustesztet végeznek számukra. Másnap a teszt eredményének függvényében kerülnek az illetékes osztályra, amelyre a beutalójuk szól. A sürgősségi osztályra érkezők az ellátást követően az úgynevezett tamponzónába kerülnek, és szintén mintát vesznek tőlük, majd negatív eredmény esetén a megfelelő osztályra, pozitív esetében pedig vagy a fertőző betegségeket kezelő osztályra kerülnek, vagy átszállítják őket Székelyudvarhelyre.

Ez azt jelenti, hogy

tesztelés nélkül egyetlen beteget sem utalnak be a kórházba annak érdekében, hogy fertőzött személy ne kerüljön a főépületbe.

Ez viszont az ápolási igazgató szerint nem jelenti azt, hogy ellátás nélkül maradnak a teszt eredményére várók. Amíg a tamponzónában tartózkodnak, a kezelőorvos megvizsgálja őket, szükség esetén kezelést is kapnak, de olyanra is volt már példa, hogy a helyzet súlyossága miatt nem volt idő megvárni a teszteredményt, ezért anélkül végezték el a szükséges műtétet.

Olyan nem történhet meg, hogy valakinek azért súlyosbodjon az állapota, vagy netán életét veszítse, mert addig nem kap kezelést, amíg meg nem érkezik a teszteredmény. Senki sem marad ellátás nélkül a járványhelyzetben.

A tamponzónában töltött idő hossza nagyban függ attól, hogy mikor érkezik a beteg, mivel naponta három alakalommal végzünk teszteket. Az esti órákban érkezőket például másnap reggel teszteljük (addig a tamponzónában kénytelen várakozni – szerk. megj.) és az eredmények kora délután érkeznek, így esetükben hosszabb időről van szó, de ezalatt is ellátásban részesülnek” – magyarázta Szekeres Ildikó.

Sokkal több a krónikus beteg

Arra is kitért, hogy mivel a kórházban több koronavírus-fertőzést igazoltak a személyzet körében, nagy fejtörést okozott, miként tudják úgy átszervezni a munkát, hogy ennek a betegek ne lássák kárát. „Ez jelenleg is valós veszélyt jelent, kevesebb a rendelkezésre álló munkaerő, és nagy kihívás, miként alakítjuk át a kollégák programját. Emiatt azonban nem volt kiesés, ugyanúgy ellátjuk a betegeket, és műtéteket sem halasztottunk el” – húzta alá az ápolási igazgató. Hozzátette: az egyéb betegségekben szenvedőkre tevődik a nagyobb hangsúly az intézményben, hiszen jóval magasabb számban fordulnak hozzájuk, főként mióta Hargita megye más településeiről is oda szállítják őket.

Naponta átlagosan több mint 300 bennfekvő betegünk van, ebből a fertőző betegségeket kezelő osztályon mintegy 70-80 koronavírusos beteget kezelnek.

Ehhez még hozzáadódik a sürgősségi ellátás és a járóbeteg-rendelők, ahol naponta több mint 50 személyt látnak el a szakorvosok. Ebből is látható, hogy az egyéb betegségben szenvedők továbbra is megfelelő ellátásban részesülnek” – hangsúlyozta Szekeres Ildikó.

Elkerült találkozás

A Gyergyószentmiklósi Városi Kórháznak a csíkszeredaihoz hasonlóan egy külső épületben működik a fertőző betegségeket kezelő osztálya, így a koronavírus-fertőzöttek nem kerülnek kapcsolatba a főépületben ápolt, egyéb betegségekben szenvedő páciensekkel – szögezte le megkeresésünkre Bíró Levente megbízott igazgató. Mint mondta, ez azért fontos, mert

a járványhelyzet miatt a páciensek tartanak attól, hogy a kórházhoz forduljanak.

„A múlt hónapban például mintegy 4000 beteg fordult meg a kórházban, ami sokkal kevesebb a megszokottnál, ennek viszont csak egy százalékát tették ki a koronavírus-fertőzött vagy gyanús esetek. Ezek az adatok folyamatosan változnak, ebben a hónapban a robbanásszerű esetszám-növekedés miatt emelkedett ez az arány, de még mindig számottevően több egyéb betegségben szenvedőt látunk el a koronavírus-fertőzöttekhez képest” – emelte ki Bíró Levente.

Arra is kitért, hogy esetükben is hosszabbodott valamelyest a várakozási idő a járványtani szűrés miatt, amely során megmérik a hozzájuk fordulók testhőmérsékletét, és ki kell tölteniük egy nyilatkozatot is, amelyben az esetleges tüneteikre kérdeznek rá, illetve arra, hogy kerültek-e kapcsolatba koronavírus-fertőzött személlyel. „Mindent megteszünk annak érdekében, hogy senki ne maradjon ellátás nélkül.

A járvány hazai felbukkanását követő időszakban, a tavaszi szükségállapot ideje alatt volt rá példa, hogy kezeléseket, műtéteket kellett elhalasztani, de az utóbbi hónapokban ez már nem jellemző.

Várjuk a betegeket és fel vagyunk készülve az ellátásukra, illetve vigyázunk arra is, hogy senki se legyen kitéve a megfertőződés veszélyének” – zárta az igazgató.

Nem kellett elutasítsanak beteget?

A Maros Megyei Klinikai Kórház sajtószóvivője, Gáll Boglárka a Székelyhon érdeklődésére elmondta, hogy a járvány kezdetén a legtöbb osztályt koronavírusos betegek fogadására alakították át, így sokáig kizárólag ezeket a betegeket fogadták. Júniustól kezdtek el újra krónikus vagy sürgősségi eseteket fogadni, akkor alakították át úgy az épületeket, hogy be tudják tartani a járványügyi előírásokat. „Jelenleg az 1-es és 2-es fertőző betegségek klinikáján, a tüdőgyógyászaton vannak csak koronavírusos betegek, és a 12 intenzív terápiás ágyat mind számukra tartjuk fenn, jelenleg foglalt valamennyi. A többi klinikán zavartalanul fogadunk más betegeket is, az előjegyzéseket, beutalásokat nem kellett visszamondjuk. A betegeket a szűrősátorban fogadják, megmérik a lázukat, kitöltetnek velük egy kötelező kérdőívet és csak ezt követően léphetnek be az épületbe” – sorolta a szóvivő.

Mivel a lakosság körében gyakran hangoztatják, hogy elsősorban az onkológiai kezelésekre szorult betegek sínylik meg ezt az időszakot, rákérdeztünk, hogy Marosvásárhelyen milyen tapasztalataik vannak ezen a téren. Mint Gáll Boglárka elmondta,

jelenleg teljes felújítás alatt áll az onkológia, a kezelések egy részét a Kövesdomb negyedbe költöztetett kórházban végzik.

Reményeik szerint év végéig befejezik a felújítást és visszaköltözhet régi helyére az egészségügyi intézet, ezáltal pedig újra fogadni tudják a betegeket.