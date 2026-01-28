Hatástalanították a román partokra sodródott tengeri aknát

A haditengerészeti búvárok szerdán 14 óra körül hatástalanították a Midia lőtér közeli partra sodródott tengeri aknát – tájékoztatott a védelmi minisztérium.

Az Agerpres által idézett közlemény szerint a robbanószerkezetet délelőtt 10 óra körül észlelték a lőtér előtti partszakaszon. Ezután a hatóságok lezárták a területet, majd megkezdték az akna hatástalanításához szükséges műveletek előkészítését.

A védelmi minisztérium emlékeztetett, hogy az ukrajnai háború kezdetétől a román haditengerészet nyolc tengeri aknát semmisített meg a Fekete-tengerben azonosított összesen 149 robbanószerkezet közül.