Hatástalanították a román partokra sodródott tengeri aknát

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

A haditengerészeti búvárok szerdán 14 óra körül hatástalanították a Midia lőtér közeli partra sodródott tengeri aknát – tájékoztatott a védelmi minisztérium.

Székelyhon

2026. január 28., 17:19

Az Agerpres által idézett közlemény szerint a robbanószerkezetet délelőtt 10 óra körül észlelték a lőtér előtti partszakaszon. Ezután a hatóságok lezárták a területet, majd megkezdték az akna hatástalanításához szükséges műveletek előkészítését.

A védelmi minisztérium emlékeztetett, hogy az ukrajnai háború kezdetétől a román haditengerészet nyolc tengeri aknát semmisített meg a Fekete-tengerben azonosított összesen 149 robbanószerkezet közül.

Belföld
2026. január 28., szerda

Jó hír a fogyasztóknak: már most vannak a hatósági árnál olcsóbb gázajánlatok

Az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) elnöke szerint a földgáz jelenlegi kilowattóránkénti 0,31 lejes hatósági áránál alacsonyabb ajánlatok is elérhetők április elsejétől az intézmény árösszehasonlító weboldalán: 0,30 lej/kWh.

Jó hír a fogyasztóknak: már most vannak a hatósági árnál olcsóbb gázajánlatok
Jó hír a fogyasztóknak: már most vannak a hatósági árnál olcsóbb gázajánlatok
2026. január 28., szerda

Jó hír a fogyasztóknak: már most vannak a hatósági árnál olcsóbb gázajánlatok
2026. január 28., szerda

Megnehezíti a hóolvadás egy csíkszeredai utca lakóinak életét

A hóolvadás miatt felgyűlt és el nem folyó víz teszi körülményessé a közlekedést és nehezíti a lakók életét a csíkszeredai Decemberi forradalom lakónegyed egyik utcájában.

Megnehezíti a hóolvadás egy csíkszeredai utca lakóinak életét
Megnehezíti a hóolvadás egy csíkszeredai utca lakóinak életét
2026. január 28., szerda

Megnehezíti a hóolvadás egy csíkszeredai utca lakóinak életét
2026. január 28., szerda

Digitális szintlépés a Hargita megyei iskolákban: megérkeztek az első szállítmányok

Látványos szakaszához érkezett Hargita Megye Tanácsának eddigi legjelentősebb oktatási beruházása: 83 tanintézmény kap bútorzatot és csúcstechnológiás digitális felszerelést. A több mint 101 millió lej értékű projekt első eszközeit Korondon mutatták be.

Digitális szintlépés a Hargita megyei iskolákban: megérkeztek az első szállítmányok
Digitális szintlépés a Hargita megyei iskolákban: megérkeztek az első szállítmányok
2026. január 28., szerda

Digitális szintlépés a Hargita megyei iskolákban: megérkeztek az első szállítmányok
2026. január 28., szerda

Jelentős hőmérséklet-ingadozás várható februárban

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerint február időjárása jelentős hőmérsékleti kontrasztokat hozhat: a hónap egyes időszakaiban a januárihoz hasonló hideg, máskor pedig tavaszias meleg is előfordulhat.

Jelentős hőmérséklet-ingadozás várható februárban
Jelentős hőmérséklet-ingadozás várható februárban
2026. január 28., szerda

Jelentős hőmérséklet-ingadozás várható februárban
2026. január 28., szerda

Megrongálhatták Hargita Megye Tanácsának szolgálati autóját: rendőrségi nyomozás indult

Büntetőeljárást indított a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság, miután alapos a gyanú, hogy szándékosan megrongálták a megyei tanács egyik szolgálati járművét.

Megrongálhatták Hargita Megye Tanácsának szolgálati autóját: rendőrségi nyomozás indult
Megrongálhatták Hargita Megye Tanácsának szolgálati autóját: rendőrségi nyomozás indult
2026. január 28., szerda

Megrongálhatták Hargita Megye Tanácsának szolgálati autóját: rendőrségi nyomozás indult
2026. január 28., szerda

Lopott autóval ment Csíkból Udvarhelyre, majd ellopott egy másikat is, hogy haza tudjon menni

Két autót is eltulajdonított egyetlen éjszaka alatt egy 22 éves, csíkszeredai fiatalember: egyiket lakóhelyéről, másikat Székelyudvarhelyről vitte el.

Lopott autóval ment Csíkból Udvarhelyre, majd ellopott egy másikat is, hogy haza tudjon menni
Lopott autóval ment Csíkból Udvarhelyre, majd ellopott egy másikat is, hogy haza tudjon menni
2026. január 28., szerda

Lopott autóval ment Csíkból Udvarhelyre, majd ellopott egy másikat is, hogy haza tudjon menni
2026. január 28., szerda

Súlyos tanúvallomásról ír a görög sajtó a tragikus baleset túlélőjére hivatkozva

Súlyos tanúvallomás látott napvilágot a PAOK-szurkolókat szállító kisbusz romániai balesete után. A görög ERTnews beszámolója szerint Dimitris Koukoulas orvos arról számolt be, hogy az egyik túlélő szerint műszaki probléma léphetett fel a járműnél.

Súlyos tanúvallomásról ír a görög sajtó a tragikus baleset túlélőjére hivatkozva
Súlyos tanúvallomásról ír a görög sajtó a tragikus baleset túlélőjére hivatkozva
2026. január 28., szerda

Súlyos tanúvallomásról ír a görög sajtó a tragikus baleset túlélőjére hivatkozva
2026. január 28., szerda

Dühös adófizetők Csíkszeredában: visszavonnák a „csillagos égig” emelt adókat

Feszült hangulatú megmozdulást tartottak Csíkszeredában az adóemelések miatt elégedetlen polgárok. Az ötven fős tömeg a Mikó-vártól a városháza ideiglenes székhelyéig vonult, ahol Bors Béla alpolgármester próbálta higgadtan kezelni az indulatokat.

Dühös adófizetők Csíkszeredában: visszavonnák a „csillagos égig” emelt adókat
Dühös adófizetők Csíkszeredában: visszavonnák a „csillagos égig” emelt adókat
2026. január 28., szerda

Dühös adófizetők Csíkszeredában: visszavonnák a „csillagos égig” emelt adókat
2026. január 28., szerda

Embert mentettek ki a vízből, jégtorlaszokat robbantottak – országszerte károkat okozott a heves esőzés

Hat megye tizenhét településén volt szükség az elmúlt 24 órában a tűzoltók közbelépésére a heves esőzések okozta károk miatt – közölte szerdán a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU).

Embert mentettek ki a vízből, jégtorlaszokat robbantottak – országszerte károkat okozott a heves esőzés
Embert mentettek ki a vízből, jégtorlaszokat robbantottak – országszerte károkat okozott a heves esőzés
2026. január 28., szerda

Embert mentettek ki a vízből, jégtorlaszokat robbantottak – országszerte károkat okozott a heves esőzés
2026. január 28., szerda

Csak a saját gazdaságélénkítő javaslataik elfogadása mellett támogatja a PSD a kormány költségcsökkentő tervezetét

A Szociáldemokrata Párt (PSD) csak abban az esetben támogatja a parlamentben a kormány költségcsökkentő, közigazgatást érintő csomagját, ha azzal egyszerre a szociáldemokraták által javasolt gazdaságélénkítő intézkedéseket is előterjesztik.

Csak a saját gazdaságélénkítő javaslataik elfogadása mellett támogatja a PSD a kormány költségcsökkentő tervezetét
Csak a saját gazdaságélénkítő javaslataik elfogadása mellett támogatja a PSD a kormány költségcsökkentő tervezetét
2026. január 28., szerda

Csak a saját gazdaságélénkítő javaslataik elfogadása mellett támogatja a PSD a kormány költségcsökkentő tervezetét
