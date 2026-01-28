Megrongálhatták Hargita Megye Tanácsának szolgálati autóját: rendőrségi nyomozás indult

Büntetőeljárást indított a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság, miután alapos a gyanú, hogy szándékosan megrongálták a megyei tanács egyik szolgálati járművét. Az ügyre egy rutinszerű szervizelés során derült fény.

Barabás Hajnal 2026. január 28., 16:122026. január 28., 16:12

Az egyik csíkszeredai parkolóban állomásozott Hargita Megye Tanácsának egyik szolgálati autója, amelynek fékrendszeréhez matattak hozzá ismeretlenek – ezt az információt kapta egy olvasójától a Székelyhon. Mivel kevés részlet derült ki, ezért az érintett önkormányzat vezetőjéhez, illetve a rendőrséghez fordultunk. A szervizben merült fel a szándékosság gyanúja „Azért tettünk feljelentést a rendőrségen, mert

az autószervizben jelezték, hogy fennáll a lehetősége annak, hogy megrongálták a megyei tanács egyik szolgálati járművét.

Szerettük volna, hogy kiderüljön, puszta véletlenről vagy szándékosságról van-e szó, ezért fordultunk a rendőrséghez” – válaszolta érdeklődésünkre Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Hirdetés Răducanu Mariana Ramona, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szintén megerősítette, hogy

az ügyben büntetőeljárás indult rongálás bűntettének gyanúja miatt; a feljelentést január 27-én, hétfőn kapták meg.