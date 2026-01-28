Megrongálhatták Hargita Megye Tanácsának szolgálati autóját: rendőrségi nyomozás indult

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Büntetőeljárást indított a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság, miután alapos a gyanú, hogy szándékosan megrongálták a megyei tanács egyik szolgálati járművét. Az ügyre egy rutinszerű szervizelés során derült fény.
Az egyik csíkszeredai parkolóban állomásozott Hargita Megye Tanácsának egyik szolgálati autója, amelynek fékrendszeréhez matattak hozzá ismeretlenek – ezt az információt kapta egy olvasójától a Székelyhon. Mivel kevés részlet derült ki, ezért az érintett önkormányzat vezetőjéhez, illetve a rendőrséghez fordultunk.
„Azért tettünk feljelentést a rendőrségen, mert
Szerettük volna, hogy kiderüljön, puszta véletlenről vagy szándékosságról van-e szó, ezért fordultunk a rendőrséghez” – válaszolta érdeklődésünkre Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.
Răducanu Mariana Ramona, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szintén megerősítette, hogy
Az ügyet a bűnügyi nyomozó szolgálat vette át. A büntetőeljárás keretében a nyomozás folytatódik az elkövetők azonosítása, valamint a szükséges törvényes intézkedések megtétele érdekében – tudtuk meg.
