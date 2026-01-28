Jó hír a fogyasztóknak: már most vannak a hatósági árnál olcsóbb gázajánlatok

Az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) elnöke szerint a földgáz jelenlegi kilowattóránkénti 0,31 lejes hatósági áránál alacsonyabb ajánlatok is elérhetők április elsejétől az intézmény árösszehasonlító weboldalán: 0,30 lej/kWh.

A Digi24-nek nyilatkozva George Niculescu szerdán kifejtette: ez azt bizonyítja, hogy a kilowattóránkénti 0,42 lejes ajánlatok komolytalanok, mert nem versenyképesek, és az ilyen árakat kínáló szolgáltatók valójában nem akarnak a földgázpiacon maradni – írja az Agerpres.

Az ANRE elnöke szerint április 1-je után zökkenőmentes lesz az átmenet a liberalizált gázpiacra, hasonlóan az elektromos áram piacán lezajlott folyamathoz. Ennek érdekében a hatóság kötelezte a gázszolgáltatókat, hogy március 2-ig tájékoztassák a fogyasztókat a szerződéses árakról, a szolgáltatóváltás lehetőségéről és a jogaikról.

Niculescu hangsúlyozta: