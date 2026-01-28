Jelentős hőmérséklet ingadozás várható februárban

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerint február időjárása jelentős hőmérsékleti kontrasztokat hozhat: a hónap egyes időszakaiban a januárihoz hasonló hideg, máskor pedig tavaszias meleg is előfordulhat.
A szerdán közzétett prognózis szerint február elején jelentős lehűlés várható, miután nagyon hideg légtömeg áramlik be az országba a Kelet-európai-síkvidék felől. Emiatt
negatív nappali csúcshőmérsékletekkel, valamint erős fagyokkal. Az éjszakai és hajnali minimumok többnyire mínusz 10 Celsius-fok alá süllyednek, a legalacsonyabb értékek Moldvában és Erdély keleti részének medencéiben várhatók.
Ezt követően a légköri áramlás nyugati, majd délnyugati irányú lesz, ami melegebb légtömegek érkezésével jár és fokozatos felmelegedést eredményez. A hőmérséklet megközelíti, illetve helyenként meghaladja a sokéves átlagot, különösen az ország nyugati térségeiben – Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján az Agerpres hírügynökség. Az Európai Középtávú Időjárás Előrejelző Központ (ECMWF) prognózisa szerint
Az ANM ugyanakkor hangsúlyozta: ezek az előrejelzések nem tükrözik a rövid ideig tartó, szélsőséges időjárási eseményeket, például hirtelen lehűléseket, jelentős havazást, hófúvást vagy viharos szelet. A szakértők megjegyezték, hogy
2024-ben volt a legmelegebb február a modernkori mérések kezdete óta, 6 fokos országos átlaghőmérséklettel, míg 2012 februárja rendkívül hideg volt, tartós fagyokkal, hóviharokkal és helyenként 70 centimétert meghaladó hótakaróval. Az ANM szerint
ugyanakkor elszórt, intenzív téli időszakok továbbra is előfordulhatnak, amint azt a 2025 februárjában a dél-romániai térségeket érintő jelentős havazás is mutatta.
Látványos szakaszához érkezett Hargita Megye Tanácsának eddigi legjelentősebb oktatási beruházása: 83 tanintézmény kap bútorzatot és csúcstechnológiás digitális felszerelést. A több mint 101 millió lej értékű projekt első eszközeit Korondon mutatták be.
A haditengerészeti búvárok szerdán 14 óra körül hatástalanították a Midia lőtér közeli partra sodródott tengeri aknát – tájékoztatott a védelmi minisztérium.
Büntetőeljárást indított a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság, miután alapos a gyanú, hogy szándékosan megrongálták a megyei tanács egyik szolgálati járművét. Az ügyre egy rutinszerű szervizelés során derült fény.
Csütörtökön dönt a marosvásárhelyi önkormányzat a 2026-os évre vonatkozó adókedvezmények összegeiről. A szociális szolgáltatók, háborús veteránok, műemlék-tulajdonosok és a saját költségen hőszigetelő lakók jelentős összegeket spórolhatnak meg.
Két autót is eltulajdonított egyetlen éjszaka alatt egy 22 éves, csíkszeredai fiatalember: egyiket lakóhelyéről, másikat Székelyudvarhelyről vitte el.
Súlyos tanúvallomás látott napvilágot a PAOK-szurkolókat szállító kisbusz romániai balesete után. A görög ERTnews beszámolója szerint Dimitris Koukoulas orvos arról számolt be, hogy az egyik túlélő szerint műszaki probléma léphetett fel a járműnél.
Feszült hangulatú megmozdulást tartottak Csíkszeredában az adóemelések miatt elégedetlen polgárok. Az ötven fős tömeg a Mikó-vártól a városháza ideiglenes székhelyéig vonult, ahol Bors Béla alpolgármester próbálta higgadtan kezelni az indulatokat.
Hat megye tizenhét településén volt szükség az elmúlt 24 órában a tűzoltók közbelépésére a heves esőzések okozta károk miatt – közölte szerdán a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU).
A Szociáldemokrata Párt (PSD) csak abban az esetben támogatja a parlamentben a kormány költségcsökkentő, közigazgatást érintő csomagját, ha azzal egyszerre a szociáldemokraták által javasolt gazdaságélénkítő intézkedéseket is előterjesztik.
Görög szurkolók százai érkeztek kedden este a Temes megyei Lugosra, hogy megnézzék a baleset helyszínét, ahol hét szurkolótársuk vesztette életét, hárman pedig megsérültek. A temesvári megyei kórházba is ellátogattak, ahol a sérülteket ápolják.
