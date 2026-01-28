Rovatok
Jelentős hőmérséklet ingadozás várható februárban

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerint február időjárása jelentős hőmérsékleti kontrasztokat hozhat: a hónap egyes időszakaiban a januárihoz hasonló hideg, máskor pedig tavaszias meleg is előfordulhat.

Székelyhon

2026. január 28., 16:382026. január 28., 16:38

A szerdán közzétett prognózis szerint február elején jelentős lehűlés várható, miután nagyon hideg légtömeg áramlik be az országba a Kelet-európai-síkvidék felől. Emiatt

Románia keleti, déli és középső részén lesz rendkívül hideg február 4-ig,

negatív nappali csúcshőmérsékletekkel, valamint erős fagyokkal. Az éjszakai és hajnali minimumok többnyire mínusz 10 Celsius-fok alá süllyednek, a legalacsonyabb értékek Moldvában és Erdély keleti részének medencéiben várhatók.

Ezt követően a légköri áramlás nyugati, majd délnyugati irányú lesz, ami melegebb légtömegek érkezésével jár és fokozatos felmelegedést eredményez. A hőmérséklet megközelíti, illetve helyenként meghaladja a sokéves átlagot, különösen az ország nyugati térségeiben – Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján az Agerpres hírügynökség. Az Európai Középtávú Időjárás Előrejelző Központ (ECMWF) prognózisa szerint

február második felében az átlagosnál enyhébb idő, valamint az átlagot kissé meghaladó csapadékmennyiség valószínű.

Az ANM ugyanakkor hangsúlyozta: ezek az előrejelzések nem tükrözik a rövid ideig tartó, szélsőséges időjárási eseményeket, például hirtelen lehűléseket, jelentős havazást, hófúvást vagy viharos szelet. A szakértők megjegyezték, hogy

az év második hónapja általában szélsőséges hónap az időjárás szempontjából.

2024-ben volt a legmelegebb február a modernkori mérések kezdete óta, 6 fokos országos átlaghőmérséklettel, míg 2012 februárja rendkívül hideg volt, tartós fagyokkal, hóviharokkal és helyenként 70 centimétert meghaladó hótakaróval. Az ANM szerint

az elmúlt évtizedekben csökkent a tartós havazások és hóviharok gyakorisága,

ugyanakkor elszórt, intenzív téli időszakok továbbra is előfordulhatnak, amint azt a 2025 februárjában a dél-romániai térségeket érintő jelentős havazás is mutatta.

Belföld Időjárás
Hirdetés
