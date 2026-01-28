Digitális szintlépés a Hargita megyei iskolákban: megérkeztek az első szállítmányok

Látványos szakaszához érkezett Hargita Megye Tanácsának eddigi legjelentősebb oktatási beruházása: 83 tanintézmény kap bútorzatot és csúcstechnológiás digitális felszerelést. A több mint 101 millió lej értékű projekt első eszközeit Korondon mutatták be.

Korondra várta a sajtót Hargita Megye Tanácsának vezetése, ahol a helyi szakközépiskolába már leszállították a digitális eszközök egy részét, így

megtekinthettük egyebek mellett a hagyományos, illetve 3D-s nyomtatókat, a kijelzőket és a VR szemüvegeket.

Hirdetés Százmillió lejt pályázott meg az Országos Helyreállítási Terv Programban (PNRR) a tanintézményekkel és helyi önkormányzatokkal együttműködő Hargita Megyei Tanács az oktatás színvonalának emelése érdekében. A jelentős összegből modern bútorzatot, digitális felszereléseket és más taneszközöket vásárolhatnak.

Érdekesebbé teszik a tanulást „Ha a jövőre gondolunk, akkor a megyei tanácsnak messzemenően a legjelentősebb folyamatban lévő beruházásáról van szó, hiszen elengedhetetlen, hogy korszerű oktatást biztosíthassanak a gyerekeknek” – szögezte le az eseményen Bíró Barna Botond tanácselnök. Mint mondta, a projekt révén 83 Hargita megyei intézményben teremthetnek jobb körülményeket, amely során

több mint 1500 termet szerelnek fel modern eszközökkel és bútorzattal

– mindezt pedig a helyi igényekhez igazítva. A beruházás célja, hogy ne csak a városi iskolák felszereltsége legyen korszerű, hanem a vidékieké is, így utóbbiak is vonzók maradhatnak.

Elengedhetetlen a digitális eszközök alkalmazása az oktatásban, hiszen éppen ezzel tesszük érdekesebbé a tanulást a gyerekek számára, akik már ebbe a világba születtek”

– húzta alá. Kiderült, hogy az említett eszközök és a bútorzat kiszállítása folyamatban van, az idő viszont sürget, hiszen március 10-ig le kell zárják a projektet. Az elöljáró megköszönte a beszállítók rugalmasságát, amelyek közül a Mobexpert bútorforgalmazó és a Vodafone telekommunikációs cégek képviselői voltak jelen.

A tanárokat is képezték „A pályázat nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy

a gyerekeink olyan körülmények között tanulhassanak, amely eddig esetleg csak a nagyobb városokban adatott meg.

Ez pedig elősegíti, hogy szülőföldjükön maradjanak a fiatalok” – fogalmazott Katona Mihály, Korond polgármestere.

Tófalvi Rozália, a korondi szakközépiskola igazgatója köszönetet mondott a segítségért, hiszen az elmúlt időszakban sok látogatójuk a csodájára járt annak, hogy mennyire jól felszerelt az intézményük. Külön beszélt arról is, hogy

pályázataik révén külön képzéseket szerveznek a pedagógusaiknak.

Demeter Levente, Hargita megye főtanfelügyelője szerint nem csak egyszerű fejlesztésről van szó, hanem

hosszútávú stratégiai beruházás zajlik annak érdekében, hogy a gyerekek korszerű, inspiráló és biztonságos környezetben tanulhassanak.

Kiemelte, hogy a megyei tanács támogatása erkölcsi értéket is jelent, hiszen velük együtt közös prioritásként kezelik az oktatást.

