Digitális szintlépés a Hargita megyei iskolákban: megérkeztek az első szállítmányok

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Látványos szakaszához érkezett Hargita Megye Tanácsának eddigi legjelentősebb oktatási beruházása: 83 tanintézmény kap bútorzatot és csúcstechnológiás digitális felszerelést. A több mint 101 millió lej értékű projekt első eszközeit Korondon mutatták be.

Fülöp-Székely Botond

2026. január 28., 17:312026. január 28., 17:31

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Korondra várta a sajtót Hargita Megye Tanácsának vezetése, ahol a helyi szakközépiskolába már leszállították a digitális eszközök egy részét, így

megtekinthettük egyebek mellett a hagyományos, illetve 3D-s nyomtatókat, a kijelzőket és a VR szemüvegeket.

Százmillió lejt pályázott meg az Országos Helyreállítási Terv Programban (PNRR) a tanintézményekkel és helyi önkormányzatokkal együttműködő Hargita Megyei Tanács az oktatás színvonalának emelése érdekében. A jelentős összegből modern bútorzatot, digitális felszereléseket és más taneszközöket vásárolhatnak.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Érdekesebbé teszik a tanulást

„Ha a jövőre gondolunk, akkor a megyei tanácsnak messzemenően a legjelentősebb folyamatban lévő beruházásáról van szó, hiszen elengedhetetlen, hogy korszerű oktatást biztosíthassanak a gyerekeknek” – szögezte le az eseményen Bíró Barna Botond tanácselnök. Mint mondta, a projekt révén 83 Hargita megyei intézményben teremthetnek jobb körülményeket, amely során

több mint 1500 termet szerelnek fel modern eszközökkel és bútorzattal

– mindezt pedig a helyi igényekhez igazítva.

A beruházás célja, hogy ne csak a városi iskolák felszereltsége legyen korszerű, hanem a vidékieké is, így utóbbiak is vonzók maradhatnak.

Idézet
Elengedhetetlen a digitális eszközök alkalmazása az oktatásban, hiszen éppen ezzel tesszük érdekesebbé a tanulást a gyerekek számára, akik már ebbe a világba születtek”

– húzta alá. Kiderült, hogy az említett eszközök és a bútorzat kiszállítása folyamatban van, az idő viszont sürget, hiszen március 10-ig le kell zárják a projektet. Az elöljáró megköszönte a beszállítók rugalmasságát, amelyek közül a Mobexpert bútorforgalmazó és a Vodafone telekommunikációs cégek képviselői voltak jelen.

3D-s nyomtatóval is gazdagodott a korondi szakközépiskola Galéria

3D-s nyomtatóval is gazdagodott a korondi szakközépiskola

Fotó: Olti Angyalka

A tanárokat is képezték

„A pályázat nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy

Idézet
a gyerekeink olyan körülmények között tanulhassanak, amely eddig esetleg csak a nagyobb városokban adatott meg.

Ez pedig elősegíti, hogy szülőföldjükön maradjanak a fiatalok” – fogalmazott Katona Mihály, Korond polgármestere.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Tófalvi Rozália, a korondi szakközépiskola igazgatója köszönetet mondott a segítségért, hiszen az elmúlt időszakban sok látogatójuk a csodájára járt annak, hogy mennyire jól felszerelt az intézményük. Külön beszélt arról is, hogy

pályázataik révén külön képzéseket szerveznek a pedagógusaiknak.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Demeter Levente, Hargita megye főtanfelügyelője szerint nem csak egyszerű fejlesztésről van szó, hanem

hosszútávú stratégiai beruházás zajlik annak érdekében, hogy a gyerekek korszerű, inspiráló és biztonságos környezetben tanulhassanak.

Kiemelte, hogy a megyei tanács támogatása erkölcsi értéket is jelent, hiszen velük együtt közös prioritásként kezelik az oktatást.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A beruházás további részleteiről Péli Levente projektmenedzser beszélt, aki kifejtette, egyebek mellett olyan szoftvereket és 360 fokos videókamerákat is vásárolnak, amelyeknek köszönhetően az a diák is be tud csatlakozni a tanórába, aki betegség miatt nem lehet az iskolában. A tanár pedig követni tudja a laptopján, hogy mit dolgozik a tanuló a saját számítógépén.

Udvarhelyszék Korond
