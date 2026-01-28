Megnehezíti a hóolvadás egy csíkszeredai utca lakóinak életét

Fotó: Székelyhon
A hóolvadás miatt felgyűlt és el nem folyó víz teszi körülményessé a közlekedést és nehezíti a lakók életét a csíkszeredai Decemberi forradalom lakónegyed egyik utcájában.
Csapadékos időjárás után visszatérő problémával szembesülnek a csíkszeredai Decemberi forradalom 26-28-as tömbházainak lakói, ugyanis esőzések után vagy éppen most, a hóolvadás miatt megáll a víz a tömbházakat elválasztó kis utcácskában.
Parkolók és egy kis utcarész kerül víz alá minden nagyobb esőzés után a csíkszeredai Decemberi forradalom utcában.
A helyenként bokán felül érő víz miatt körülményes a közlekedés, ráadásul az autókhoz való hozzáférés is nehéz az ott parkolók számára a felgyűlt víz miatt.
A csíkszeredai városvezetés áthidaló megoldásként a Harvíz csatornaszolgáltató vállalat tartálykocsijával szokta felszívatni a felgyűlt vizet, ám az érintett utcarészen végleges megoldásra lenne szükség. Ez várhatóan egy átfogó felújítás során történhet meg a jövőben.
Az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) elnöke szerint a földgáz jelenlegi kilowattóránkénti 0,31 lejes hatósági áránál alacsonyabb ajánlatok is elérhetők április elsejétől az intézmény árösszehasonlító weboldalán: 0,30 lej/kWh.
Látványos szakaszához érkezett Hargita Megye Tanácsának eddigi legjelentősebb oktatási beruházása: 83 tanintézmény kap bútorzatot és csúcstechnológiás digitális felszerelést. A több mint 101 millió lej értékű projekt első eszközeit Korondon mutatták be.
A haditengerészeti búvárok szerdán 14 óra körül hatástalanították a Midia lőtér közeli partra sodródott tengeri aknát – tájékoztatott a védelmi minisztérium.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerint február időjárása jelentős hőmérsékleti kontrasztokat hozhat: a hónap egyes időszakaiban a januárihoz hasonló hideg, máskor pedig tavaszias meleg is előfordulhat.
Büntetőeljárást indított a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság, miután alapos a gyanú, hogy szándékosan megrongálták a megyei tanács egyik szolgálati járművét.
Két autót is eltulajdonított egyetlen éjszaka alatt egy 22 éves, csíkszeredai fiatalember: egyiket lakóhelyéről, másikat Székelyudvarhelyről vitte el.
Súlyos tanúvallomás látott napvilágot a PAOK-szurkolókat szállító kisbusz romániai balesete után. A görög ERTnews beszámolója szerint Dimitris Koukoulas orvos arról számolt be, hogy az egyik túlélő szerint műszaki probléma léphetett fel a járműnél.
Feszült hangulatú megmozdulást tartottak Csíkszeredában az adóemelések miatt elégedetlen polgárok. Az ötven fős tömeg a Mikó-vártól a városháza ideiglenes székhelyéig vonult, ahol Bors Béla alpolgármester próbálta higgadtan kezelni az indulatokat.
Hat megye tizenhét településén volt szükség az elmúlt 24 órában a tűzoltók közbelépésére a heves esőzések okozta károk miatt – közölte szerdán a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU).
A Szociáldemokrata Párt (PSD) csak abban az esetben támogatja a parlamentben a kormány költségcsökkentő, közigazgatást érintő csomagját, ha azzal egyszerre a szociáldemokraták által javasolt gazdaságélénkítő intézkedéseket is előterjesztik.
