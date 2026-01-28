Megnehezíti a hóolvadás egy csíkszeredai utca lakóinak életét

A hóolvadás miatt felgyűlt és el nem folyó víz teszi körülményessé a közlekedést és nehezíti a lakók életét a csíkszeredai Decemberi forradalom lakónegyed egyik utcájában.

Csapadékos időjárás után visszatérő problémával szembesülnek a csíkszeredai Decemberi forradalom 26-28-as tömbházainak lakói, ugyanis esőzések után vagy éppen most, a hóolvadás miatt megáll a víz a tömbházakat elválasztó kis utcácskában.

korábban írtuk A csíkszeredai utca, ahol minden esőzés után megáll a víz Parkolók és egy kis utcarész kerül víz alá minden nagyobb esőzés után a csíkszeredai Decemberi forradalom utcában.

A helyenként bokán felül érő víz miatt körülményes a közlekedés, ráadásul az autókhoz való hozzáférés is nehéz az ott parkolók számára a felgyűlt víz miatt.

A csíkszeredai városvezetés áthidaló megoldásként a Harvíz csatornaszolgáltató vállalat tartálykocsijával szokta felszívatni a felgyűlt vizet, ám az érintett utcarészen végleges megoldásra lenne szükség. Ez várhatóan egy átfogó felújítás során történhet meg a jövőben.