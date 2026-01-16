Hat szolgálati lakással lesz gazdagabb idén Parajd

Fotó: Olti Angyalka
A körülményekhez képest jól haladt a szolgálati lakások megépítésével a parajdi önkormányzat, hiszen már az épületen belüli szerelések zajlanak a helyszínen. Azt szeretnék, ha pedagógusok, illetve egészségügyi dolgozók költöznének az épületbe.
Bár a tavaly májusban bekövetkezett bányakatasztrófa miatt nem zárt könnyű évet a parajdi önkormányzat, a sok nehézség ellenére igyekeztek haladni a korábban megkezdett fejlesztésekkel is. Ilyen volt például
Valamivel több mint kétmillió lej támogatást pályázott meg az önkormányzat az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből, hogy megépíthessék a kétszintes épületet, ám hamarosan kiderült, hogy az eredetileg kiválasztott helyszín (a futballpálya közelében) nem felel meg a célnak.
A falak állnak elkezdődhettek a benti szerelések
Fotó: Olti Angyalka
Időközben ugyanakkor sikerült egy 2,2 hektáros területet vásárolniuk az építkezéshez a Mánya-kertben, így a helyszín kérdése is megoldódott. Ezt a telket egyébként jelenleg
de tervezik, hogy gyalogos-átjárót nyissanak a település központja irányába.
A problémák kiküszöbölését követően végül 2024 őszén kezdődhettek az építkezési munkálatok, az év novemberben már látni lehetett az épület alapjait.
Fotó: Olti Angyalka
Nyágrus László, Parajd község polgármestere a Székelyhonnak elmondta, hogy már régebben befejeződött az épület alapozása, sőt, már állnak a falak is, amelyeket az elkészült tetőzet véd az ázástól. A haladásnak köszönhetően
Tavasszal azonban visszatérnek a külső részre, ahol parkolókat, zöldövezetet alakítanak ki. Ezeken kívül
Fotó: Olti Angyalka
„Habár szépen néz ki az új épület, azért haladni kell a munkával, hiszen a kivitelezést idén be kell fejezni” – jegyezte meg az elöljáró. Hozzátette: a hat lakrészt egészségügyi, illetve tanügyi dolgozóknak szeretnék kiosztani, megkönnyítve ezáltal számukra a „fészekrakást.” Bízik benne, hogy hamar megtelik élettel az épület.
