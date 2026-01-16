Hat szolgálati lakással lesz gazdagabb idén Parajd

A körülményekhez képest jól haladt a szolgálati lakások megépítésével a parajdi önkormányzat, hiszen már az épületen belüli szerelések zajlanak a helyszínen. Azt szeretnék, ha pedagógusok, illetve egészségügyi dolgozók költöznének az épületbe.

Bár a tavaly májusban bekövetkezett bányakatasztrófa miatt nem zárt könnyű évet a parajdi önkormányzat, a sok nehézség ellenére igyekeztek haladni a korábban megkezdett fejlesztésekkel is. Ilyen volt például

a hat szolgálati lakást tartalmazó energiahatékony épület kivitelezése is, amellyel jól haladt a megbízott cég.

A kezdet sem volt könnyű Valamivel több mint kétmillió lej támogatást pályázott meg az önkormányzat az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből, hogy megépíthessék a kétszintes épületet, ám hamarosan kiderült, hogy az eredetileg kiválasztott helyszín (a futballpálya közelében) nem felel meg a célnak.

A típustervekkel sem voltak megelégedve, hiszen azok nem illeszkedtek a faluképbe, ezért módosították azokat.

Időközben ugyanakkor sikerült egy 2,2 hektáros területet vásárolniuk az építkezéshez a Mánya-kertben, így a helyszín kérdése is megoldódott. Ezt a telket egyébként jelenleg

Parajd székelyudvarhelyi bejáratától leágazó, ideiglenesen kialakított úton lehet megközelíteni,

de tervezik, hogy gyalogos-átjárót nyissanak a település központja irányába. A problémák kiküszöbölését követően végül 2024 őszén kezdődhettek az építkezési munkálatok, az év novemberben már látni lehetett az épület alapjait.

Idén be kell fejezni Nyágrus László, Parajd község polgármestere a Székelyhonnak elmondta, hogy már régebben befejeződött az épület alapozása, sőt, már állnak a falak is, amelyeket az elkészült tetőzet véd az ázástól. A haladásnak köszönhetően

a téli időszakban is dolgozhat a kivitelező, benti szereléseket végeznek.

Tavasszal azonban visszatérnek a külső részre, ahol parkolókat, zöldövezetet alakítanak ki. Ezeken kívül

fel kell még szerelni két töltőállomást az elektromos autók részére, amit ugyancsak a projekt részeként finanszíroznak.

