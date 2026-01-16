Rovatok
Hat szolgálati lakással lesz gazdagabb idén Parajd

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A körülményekhez képest jól haladt a szolgálati lakások megépítésével a parajdi önkormányzat, hiszen már az épületen belüli szerelések zajlanak a helyszínen. Azt szeretnék, ha pedagógusok, illetve egészségügyi dolgozók költöznének az épületbe.

Fülöp-Székely Botond

2026. január 16., 16:012026. január 16., 16:01

Bár a tavaly májusban bekövetkezett bányakatasztrófa miatt nem zárt könnyű évet a parajdi önkormányzat, a sok nehézség ellenére igyekeztek haladni a korábban megkezdett fejlesztésekkel is. Ilyen volt például

a hat szolgálati lakást tartalmazó energiahatékony épület kivitelezése is, amellyel jól haladt a megbízott cég.

A kezdet sem volt könnyű

Valamivel több mint kétmillió lej támogatást pályázott meg az önkormányzat az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből, hogy megépíthessék a kétszintes épületet, ám hamarosan kiderült, hogy az eredetileg kiválasztott helyszín (a futballpálya közelében) nem felel meg a célnak.

A típustervekkel sem voltak megelégedve, hiszen azok nem illeszkedtek a faluképbe, ezért módosították azokat.

A falak állnak elkezdődhettek a benti szerelések Galéria

A falak állnak elkezdődhettek a benti szerelések

Fotó: Olti Angyalka

Időközben ugyanakkor sikerült egy 2,2 hektáros területet vásárolniuk az építkezéshez a Mánya-kertben, így a helyszín kérdése is megoldódott. Ezt a telket egyébként jelenleg

Parajd székelyudvarhelyi bejáratától leágazó, ideiglenesen kialakított úton lehet megközelíteni,

de tervezik, hogy gyalogos-átjárót nyissanak a település központja irányába.

A problémák kiküszöbölését követően végül 2024 őszén kezdődhettek az építkezési munkálatok, az év novemberben már látni lehetett az épület alapjait.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Idén be kell fejezni

Nyágrus László, Parajd község polgármestere a Székelyhonnak elmondta, hogy már régebben befejeződött az épület alapozása, sőt, már állnak a falak is, amelyeket az elkészült tetőzet véd az ázástól. A haladásnak köszönhetően

a téli időszakban is dolgozhat a kivitelező, benti szereléseket végeznek.

Tavasszal azonban visszatérnek a külső részre, ahol parkolókat, zöldövezetet alakítanak ki. Ezeken kívül

fel kell még szerelni két töltőállomást az elektromos autók részére, amit ugyancsak a projekt részeként finanszíroznak.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

„Habár szépen néz ki az új épület, azért haladni kell a munkával, hiszen a kivitelezést idén be kell fejezni” – jegyezte meg az elöljáró. Hozzátette: a hat lakrészt egészségügyi, illetve tanügyi dolgozóknak szeretnék kiosztani, megkönnyítve ezáltal számukra a „fészekrakást.” Bízik benne, hogy hamar megtelik élettel az épület.

Udvarhelyszék Parajd
A rovat további cikkei

2026. január 16., péntek

A romániai olajinfrastruktúra ellen tervezhetett szabotázsakciót Oroszország

A litván hatóságok szerint az orosz katonai hírszerzés (GRU) állt egy 2024-es litvániai gyár elleni gyújtogatási kísérlet mögött; az üzem rádióhullám-szkennereket szállít az ukrán hadseregnek – írja az Agerpres a Reuters pénteki beszámolója alapján.

A romániai olajinfrastruktúra ellen tervezhetett szabotázsakciót Oroszország
A romániai olajinfrastruktúra ellen tervezhetett szabotázsakciót Oroszország
2026. január 16., péntek

A romániai olajinfrastruktúra ellen tervezhetett szabotázsakciót Oroszország
2026. január 16., péntek

Visszatér a hideg, Székelyföldön is kemény fagyok várhatók

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken közzétett előrejelzése szerint a következő napokban országszerte rendkívül hideg idő várható, az éjszakák fagyosak lesznek, de vegyes csapadékra és heves szélre is számítani lehet.

Visszatér a hideg, Székelyföldön is kemény fagyok várhatók
Visszatér a hideg, Székelyföldön is kemény fagyok várhatók
2026. január 16., péntek

Visszatér a hideg, Székelyföldön is kemény fagyok várhatók
2026. január 16., péntek

Nagyon nem akaródzik elfogadni a különleges nyugdíjak csökkentését

Február 11-ére halasztotta az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezettel kapcsolatos beadvány megvitatását.

Nagyon nem akaródzik elfogadni a különleges nyugdíjak csökkentését
Nagyon nem akaródzik elfogadni a különleges nyugdíjak csökkentését
2026. január 16., péntek

Nagyon nem akaródzik elfogadni a különleges nyugdíjak csökkentését
2026. január 16., péntek

Megvan a legfrissebb nettó átlagfizetés szintje – mire elég ez?

2025 októberéhez képest novemberben 2,2 százalékkal 5615 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. A bruttó átlagbér 9371 lej volt tavaly novemberben, 2,4 százalékkal nagyobb, mint az előző hónapban.

Megvan a legfrissebb nettó átlagfizetés szintje – mire elég ez?
Megvan a legfrissebb nettó átlagfizetés szintje – mire elég ez?
2026. január 16., péntek

Megvan a legfrissebb nettó átlagfizetés szintje – mire elég ez?
2026. január 16., péntek

Saját kocsija hátsó kerekei alá szorulva halt meg egy nő

Saját autója hátsó kerekei alá szorult és életét vesztette egy nő Vaslui megyében, miután nem állította meg rendesen a járművet a lejtős terepen.

Saját kocsija hátsó kerekei alá szorulva halt meg egy nő
Saját kocsija hátsó kerekei alá szorulva halt meg egy nő
2026. január 16., péntek

Saját kocsija hátsó kerekei alá szorulva halt meg egy nő
2026. január 16., péntek

Elszakadt a cérna: több ezren tüntettek tegnap este a megszorítások miatt, könnygázt vetettek be a csendőrök

Több ezren tüntettek csütörtök este a bukaresti Győzelem (Victoriei) téren az Ilie Bolojan vezette kormány ellen.

Elszakadt a cérna: több ezren tüntettek tegnap este a megszorítások miatt, könnygázt vetettek be a csendőrök
Elszakadt a cérna: több ezren tüntettek tegnap este a megszorítások miatt, könnygázt vetettek be a csendőrök
2026. január 16., péntek

Elszakadt a cérna: több ezren tüntettek tegnap este a megszorítások miatt, könnygázt vetettek be a csendőrök
2026. január 16., péntek

Tíz éve támogatják a helyi termelőket

Tíz éves a helyi termelők támogatását felvállaló marosvásárhelyi Local Farmers’ Market, amelyet a Rákóczi lépcső alatti kis utcában szerveznek. Az idei első vásár január 16-án, pénteken lesz.

Tíz éve támogatják a helyi termelőket
Tíz éve támogatják a helyi termelőket
2026. január 16., péntek

Tíz éve támogatják a helyi termelőket
2026. január 15., csütörtök

Ritka és veszélyes hüllőket találtak egy tömbházlakás szobájában

Nagyon meglepődtek a hatóságok, amikor több hüllőfajt, pitonokat, boákat, rendkívül ritka viperákat, tarantulákat, egy krokodilt és egy varánuszt fedeztek fel egy 12 négyzetméteres szobában Bihar megyében.

Ritka és veszélyes hüllőket találtak egy tömbházlakás szobájában
Ritka és veszélyes hüllőket találtak egy tömbházlakás szobájában
2026. január 15., csütörtök

Ritka és veszélyes hüllőket találtak egy tömbházlakás szobájában
2026. január 15., csütörtök

Fellángoltak az indulatok az újabb megszorítási tervek miatt

Nagy az aggodalom és a felháborodás is az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben a kormány 10 százalékos költségcsökkentési terve miatt. Az érdekvédelem képviselője szerint éppen a jó szakembereket veszíthetik el az ágazatok, ha ez megvalósul.

Fellángoltak az indulatok az újabb megszorítási tervek miatt
Fellángoltak az indulatok az újabb megszorítási tervek miatt
2026. január 15., csütörtök

Fellángoltak az indulatok az újabb megszorítási tervek miatt
2026. január 15., csütörtök

Halálos balesetet okozott, elhajtott a tragédia helyszínéről

Egy 59 éves nő életét vesztette, egy másik pedig megsérült csütörtökön, a Kolozs megyei Gyerőfalva és Körösfő között az 1-es országúton történt közúti balesetben; a balesetet okozó sofőr elhajtott a helyszínről.

Halálos balesetet okozott, elhajtott a tragédia helyszínéről
Halálos balesetet okozott, elhajtott a tragédia helyszínéről
2026. január 15., csütörtök

Halálos balesetet okozott, elhajtott a tragédia helyszínéről
