Változatos programmal várja közönségét a Háromszék Táncszínház

Brassóban indítja, majd több erdélyi helyszín után Budakalászon zárja januári előadássorozatát a Háromszék Táncszínház. Ugyanakkor vendég produkciókat is fogadnak sepsiszentgyörgyi termükben.

A januári program a Magyar Kultúra Napján, január 22-én a Napszentület című előadással kezdődik Brassóban, a Redut Kulturális Központban. Másnap, január 23-án a legkisebbekhez szól a Lúdas Matyi, majd este az Udvarhely Néptáncműhely vendégelőadásában látható a 100 lejes feleség a Háromszék Táncstúdióban.

A Napszentület január 26-án Marosvásárhelyen, a Nemzeti Színház nagytermében is színpadra kerül. Január 28-án a Bekecs Táncszínház vendégszerepel Sepsiszentgyörgyön: délelőtt a Szép új világ, este pedig az Angyalcsinálók című előadás várja a közönséget. Ugyanezen a napon a sepsiszentgyörgyi társulat Budakalászon, a XX. Kalászi Kortárs Táncháztalálkozón mutatja be a Lúdas Matyit.

A hónap zárásaként, január 29-én szintén Budakalászon, a Kós Károly Művelődési Házban látható újra a Napszentület.