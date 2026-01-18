Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Rekord rekord hátán a sepsiszentgyörgyi moziban

A Művész moziban tavaly annyian fordultak meg, mint Sepsiszentgyörgy egész lakossága • Fotó: Antal Árpád/Facebook

A Művész moziban tavaly annyian fordultak meg, mint Sepsiszentgyörgy egész lakossága

Fotó: Antal Árpád/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Eddigi működésének legjobb évét zárta a sepsiszentgyörgyi Művész mozi, a legsikeresebb film pedig 4000-rel rávert a korábban jegyzett legmagasabb nézőszámra, amit a Kincsem ért el. Külön öröm, hogy a rekorder is magyar produkció.

Bodor Tünde

2026. január 18., 15:212026. január 18., 15:21

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

2025-ben 51 614 néző váltott mozijegyet 2118 vetítésre, ezzel a nézőszámmal az eddigi legjobb évet zárták, közölte Lázár-Prezsmer Endre művelődésszervező, a mozi programfelelőse a tavalyi esztendőre vonatkozó érdeklődésünkre.

A 2017 óta működő intézményben ezt megelőzően 2023-ban volt még kiemelkedően magas a nézőszám (47 090 néző 2150 vetítésen), illetve 2019-ben (45 906 néző 2132 vetítésen).

Lázár-Prezsmer Endre fogadja a nézőket • Fotó: Antal Árpád/Facebook Galéria

Lázár-Prezsmer Endre fogadja a nézőket

Fotó: Antal Árpád/Facebook

Az valószínűleg már senkit nem lep meg, hogy miután Magyarországon is minden bevételi és nézettségi rekordot megdöntött, nálunk is a Demjén Ferenc dalaira alapozó Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar film áll a toplista élén, amelynek első felét egyértelműen magyar produkciók uralják:

  1. Hogyan tudnék élni nélküled (8720)

  2. Futni mentem (4292)

  3. Véletlenül írtam egy könyvet (3273)

  4. F1 – A film (1082)

  5. Szenvedélyes nők (870)

  6. Többesélyes szerelem (The materialists – 795)

  7. Démonok között (The conjuring – 792)

  8. Avatar: Tűz és hamu (790)

  9. A sárga nyakkendő (Cravata galbenă – 702)

  10. Jurassic World: Újjászületés (524)

A Hogyan tudnék élni nélküled megdöntötte a Szerelem első vérig című film negyven évig tartott nézőszám-rekordját, azaz több mint egymillióan mentek moziba, hogy lássák, és az ez év eleji magyarországi televíziós premierjét is közel másfél millió néző követte. Sepsiszentgyörgyön is ritkán mozizó személyeket mozdított meg a produkció, számolt be Lázár-Prezsmer Endre.

Az első három magyar film összesítve a nézők mintegy harmadát hozta a Művész moziba.

A programfelelős a filmszínházban többször szervez nemzeti filmhetet, többnyire annak apropóján, hogy valamelyik országnak több frissebb gyártású filmje is akad. Az évek során kiemelkedő sikert mondhatott magáénak a skandináv filmek hete, de népszerűeknek bizonyultak a dán filmek, mint ahogy a Pedro Almodovar rendezte spanyol filmek is sok nézőt vonzottak.

• Fotó: Antal Árpád/Facebook Galéria

Fotó: Antal Árpád/Facebook

Legközelebb – leszámítva a magyar kultúra napjához kapcsolódó, január 22-e és 29-e közötti magyar filmhetet – valószínűleg norvég filmekből készül majd egy kiemelt válogatás.

A román filmek nagyon kevés kivétellel gyéren látogatottak, a filmhetet sem sokan tartják számon.

Népszerűek, jellemzően telt házasok szoktak lenni a közönségtalálkozók is, amikor egyes filmek rendezői, szereplői beszélnek kulisszatitkokról, saját élményekről.

Hirdetés

Gyakran más városokból is jönnek nézők és csoportok Sepsiszentgyörgyre, Kézdivásárhelyről, Kovásznáról, Brassóból sokan beiktatják a mozi meglátogatását is egy hosszabb kiruccanásba, tudtuk meg a mozifelelőstől.

Háromszék Magazin
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Fiatalok csapódtak a póznának a BMW-vel Tusnádfürdőn
Nepáli vendégmunkás ugrott be elsőként a jeges tóba megmenteni egy kislányt – videóval
Délután az FK Csíkszereda, este a magyar válogatottak meccsét nézhetjük
„Magyarország kezében vagyunk”. Román energetikai szakemberek a fagyos időben történő gázimportról
Történelmi siker: kijutott az idei téli olimpiára a két székelyföldi hódeszkás
Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Fiatalok csapódtak a póznának a BMW-vel Tusnádfürdőn
Székelyhon

Fiatalok csapódtak a póznának a BMW-vel Tusnádfürdőn
Nepáli vendégmunkás ugrott be elsőként a jeges tóba megmenteni egy kislányt – videóval
Székelyhon

Nepáli vendégmunkás ugrott be elsőként a jeges tóba megmenteni egy kislányt – videóval
Délután az FK Csíkszereda, este a magyar válogatottak meccsét nézhetjük
Székely Sport

Délután az FK Csíkszereda, este a magyar válogatottak meccsét nézhetjük
„Magyarország kezében vagyunk”. Román energetikai szakemberek a fagyos időben történő gázimportról
Krónika

„Magyarország kezében vagyunk”. Román energetikai szakemberek a fagyos időben történő gázimportról
Történelmi siker: kijutott az idei téli olimpiára a két székelyföldi hódeszkás
Székely Sport

Történelmi siker: kijutott az idei téli olimpiára a két székelyföldi hódeszkás
Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Nőileg

Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 18., vasárnap

Változatos programmal várja közönségét a Háromszék Táncszínház

Brassóban indítja, majd több erdélyi helyszín után Budakalászon zárja januári előadássorozatát a Háromszék Táncszínház. Ugyanakkor vendég produkciókat is fogadnak sepsiszentgyörgyi termükben.

Változatos programmal várja közönségét a Háromszék Táncszínház
Változatos programmal várja közönségét a Háromszék Táncszínház
2026. január 18., vasárnap

Változatos programmal várja közönségét a Háromszék Táncszínház
Hirdetés
2026. január 18., vasárnap

Az Olt jegén is átkeltek, hogy a magyar hazát szolgálhassák

Az 1940-es második bécsi döntéssel Székelyföld határvidékéről nem minden magyar került a visszacsatolt Észak–Erdélybe. Sokan a befagyott Olt jegén átszökve jelentkeztek a haza szolgálatára, és voltak, akik sosem tértek vissza a fagyos Szibériából.

Az Olt jegén is átkeltek, hogy a magyar hazát szolgálhassák
Az Olt jegén is átkeltek, hogy a magyar hazát szolgálhassák
2026. január 18., vasárnap

Az Olt jegén is átkeltek, hogy a magyar hazát szolgálhassák
2026. január 17., szombat

Emlékezés a Katrosában a doni áttörés áldozataira

„Ma, amikor újra háborog a világ, amikor a szomszédban háború darál, álljunk meg egy percre a Donnál.” Iochom Zsolt versének sorai a 83 évvel ezelőtti tragédia szereplőire való szombati megemlékezésen hangzottak el a katrosai kettős keresztnél.

Emlékezés a Katrosában a doni áttörés áldozataira
Emlékezés a Katrosában a doni áttörés áldozataira
2026. január 17., szombat

Emlékezés a Katrosában a doni áttörés áldozataira
2026. január 17., szombat

Mintegy tíz köbméter faanyagot loptak el Dobollópatakán

Nyomozást indított a Kovászna megyei rendőrség minősített lopás gyanúja miatt, miután a szitabodzai rendőrök több falopási esetről értesültek.

Mintegy tíz köbméter faanyagot loptak el Dobollópatakán
Mintegy tíz köbméter faanyagot loptak el Dobollópatakán
2026. január 17., szombat

Mintegy tíz köbméter faanyagot loptak el Dobollópatakán
Hirdetés
2026. január 17., szombat

Jogerősen elítélt fiatalt fogtak el a rendőrök

Megpróbált elmenekülni az őt kereső rendőrök elől egy autólopásért elítélt kézdivásárhelyi fiatal, de elfogták. Javítóintézetbe szállították, hogy hároméves büntetését letöltse.

Jogerősen elítélt fiatalt fogtak el a rendőrök
Jogerősen elítélt fiatalt fogtak el a rendőrök
2026. január 17., szombat

Jogerősen elítélt fiatalt fogtak el a rendőrök
2026. január 17., szombat

Akik védelmezik, és akik magukra hagyják a kutyákat a téli, fagyos időben

Januárban megérkezett az igazi tél, és habár ilyenkor a többség törekedik védelmezni az élőlényeket, most is találni kidobott kutyákat az út szélén. Állatvédő egyesületet kérdeztünk a téli kutyatartásról, valamint a gazdátlan ebek helyzetéről.

Akik védelmezik, és akik magukra hagyják a kutyákat a téli, fagyos időben
Akik védelmezik, és akik magukra hagyják a kutyákat a téli, fagyos időben
2026. január 17., szombat

Akik védelmezik, és akik magukra hagyják a kutyákat a téli, fagyos időben
2026. január 16., péntek

Sepsiszentgyörgyön csökkentik a garázsok bérleti díját, de csak egy feltétellel

Négyzetméterenként 10 euróra csökkentik a garázsok éves bérleti díját, de csak akkor, ha a tulajdonos felújítja azt az előírt szabványok alapján. Ha ezt nem végzi el, a koncessziós díj összege 2027-től jelentősen megemelkedik.

Sepsiszentgyörgyön csökkentik a garázsok bérleti díját, de csak egy feltétellel
Sepsiszentgyörgyön csökkentik a garázsok bérleti díját, de csak egy feltétellel
2026. január 16., péntek

Sepsiszentgyörgyön csökkentik a garázsok bérleti díját, de csak egy feltétellel
Hirdetés
2026. január 16., péntek

„Meg szeretnék gyógyulni, élni akarok!” – segítséget kér a szívbetegséggel küzdő férfi

A közösség segítsége kell ahhoz, hogy leküzdhesse az életveszélyt az Erdővidékről származó Dimény István. A férfi súlyos betegséggel küzd, munkaképtelenné vált, így az orvosi vizsgálatok és beavatkozások költségeit önerőből már nem tudja fedezni.

„Meg szeretnék gyógyulni, élni akarok!” – segítséget kér a szívbetegséggel küzdő férfi
„Meg szeretnék gyógyulni, élni akarok!” – segítséget kér a szívbetegséggel küzdő férfi
2026. január 16., péntek

„Meg szeretnék gyógyulni, élni akarok!” – segítséget kér a szívbetegséggel küzdő férfi
2026. január 16., péntek

Felborult egy traktor Kovászna megyében, a vezetője életét vesztette

Halálos baleset történt Kézdisárfalva és Ozsdola között a 2D jelzésű országúton, szerdán.

Felborult egy traktor Kovászna megyében, a vezetője életét vesztette
Felborult egy traktor Kovászna megyében, a vezetője életét vesztette
2026. január 16., péntek

Felborult egy traktor Kovászna megyében, a vezetője életét vesztette
2026. január 16., péntek

A Don-kanyar hőseire emlékeznek Kézdiszéken

A Vörös Hadsereg 1943. január 12-én indított átfogó támadást a keleti fronton, minek következtében a 2. Magyar Hadsereg szinte teljesen megsemmisült. Az évforduló kapcsán szervezett szokásos megemlékezések idén sem maradnak el Kézdiszéken.

A Don-kanyar hőseire emlékeznek Kézdiszéken
A Don-kanyar hőseire emlékeznek Kézdiszéken
2026. január 16., péntek

A Don-kanyar hőseire emlékeznek Kézdiszéken
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!