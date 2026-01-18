Rekord rekord hátán a sepsiszentgyörgyi moziban

A Művész moziban tavaly annyian fordultak meg, mint Sepsiszentgyörgy egész lakossága

Eddigi működésének legjobb évét zárta a sepsiszentgyörgyi Művész mozi, a legsikeresebb film pedig 4000-rel rávert a korábban jegyzett legmagasabb nézőszámra, amit a Kincsem ért el. Külön öröm, hogy a rekorder is magyar produkció.

Bodor Tünde 2026. január 18., 15:212026. január 18., 15:21

2025-ben 51 614 néző váltott mozijegyet 2118 vetítésre, ezzel a nézőszámmal az eddigi legjobb évet zárták, közölte Lázár-Prezsmer Endre művelődésszervező, a mozi programfelelőse a tavalyi esztendőre vonatkozó érdeklődésünkre. A 2017 óta működő intézményben ezt megelőzően 2023-ban volt még kiemelkedően magas a nézőszám (47 090 néző 2150 vetítésen), illetve 2019-ben (45 906 néző 2132 vetítésen).

Lázár-Prezsmer Endre fogadja a nézőket Fotó: Antal Árpád/Facebook

Az valószínűleg már senkit nem lep meg, hogy miután Magyarországon is minden bevételi és nézettségi rekordot megdöntött, nálunk is a Demjén Ferenc dalaira alapozó Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar film áll a toplista élén, amelynek első felét egyértelműen magyar produkciók uralják: Hogyan tudnék élni nélküled (8720) Futni mentem (4292) Véletlenül írtam egy könyvet (3273) F1 – A film (1082) Szenvedélyes nők (870) Többesélyes szerelem (The materialists – 795) Démonok között (The conjuring – 792) Avatar: Tűz és hamu (790) A sárga nyakkendő (Cravata galbenă – 702) Jurassic World: Újjászületés (524) A Hogyan tudnék élni nélküled megdöntötte a Szerelem első vérig című film negyven évig tartott nézőszám-rekordját, azaz több mint egymillióan mentek moziba, hogy lássák, és az ez év eleji magyarországi televíziós premierjét is közel másfél millió néző követte. Sepsiszentgyörgyön is ritkán mozizó személyeket mozdított meg a produkció, számolt be Lázár-Prezsmer Endre.

Az első három magyar film összesítve a nézők mintegy harmadát hozta a Művész moziba.

A programfelelős a filmszínházban többször szervez nemzeti filmhetet, többnyire annak apropóján, hogy valamelyik országnak több frissebb gyártású filmje is akad. Az évek során kiemelkedő sikert mondhatott magáénak a skandináv filmek hete, de népszerűeknek bizonyultak a dán filmek, mint ahogy a Pedro Almodovar rendezte spanyol filmek is sok nézőt vonzottak.

Fotó: Antal Árpád/Facebook

Legközelebb – leszámítva a magyar kultúra napjához kapcsolódó, január 22-e és 29-e közötti magyar filmhetet – valószínűleg norvég filmekből készül majd egy kiemelt válogatás.

A román filmek nagyon kevés kivétellel gyéren látogatottak, a filmhetet sem sokan tartják számon.