Probléma van bőven, de lakóbizottság nélkül nehéz előrelépni Szépmezőn

A várostól távolabb 400 ember él egy kis lakótelepen
Fotó: Tuchiluș Alex
Szépmezőn tartott lakossági fórumot a sepsiszentgyörgyi RMDSZ legutóbbi városjáró körútján. Kiderült, hogy a mintegy 400 fős lakótelepen sok gond van, és azok jó része csak hosszabb távon megoldható – ha van lakóbizottság.
A településrész legégetőbb problémáit továbbra is az infrastruktúra hiányosságai jelentik. A lakók elsősorban a tömbházak rossz állapotára panaszkodtak:
Ezen kívül a közvilágítás is hiányos a tömbházak között és kevés a szeméttároló is – tették még szóvá a lakossági konzultáción, amelyen a helyi önkormányzat is képviseltette magát a városmenedzser és helyi tanácsosai által.
E területen a rendszerváltáskor a Zoocomp állattenyésztő farm és tejgyár működött, amelynek felszámolása után az önkormányzat végrehajtási eljárás során megvásárolta az ingatlanokat, hogy elkerülje egy szociális probléma, lakhatási válság kialakulását.
A lakók szerint az elmúlt évek fejlődése ellenére még számos tennivaló maradt annak érdekében, hogy Szépmező infrastruktúrája felzárkózzon a város többi részéhez.
Fotó: Miklós Zoltán/Facebook
A helyzetet bonyolítja, hogy az egykori szolgálati lakások egy része időközben magántulajdonba került, más lakások azonban továbbra is az önkormányzat tulajdonában vannak.
az önkormányzat pedig nem költhet magántulajdonban levő ingatlanokra, magyarázta Miklós Zoltán képviselő, a sepsiszentgyörgyi RMDSZ elnöke.
Javítani kellene a tetőket, szigetelni a tömbházakat
Fotó: Tuchiluș Alex
A közműhálózat is jelentős fejlesztésekre szorul, ez nyilván nem fog egyik napról a másikra megtörténni, ehhez egy tervet kell kidolgoznia a Hydrokovnak, és azt majd belefoglalni a városi költségvetésbe – tudtuk meg. Szépmezőn még egy egyszerű dugulás elhárítása is bonyolult, hiszen ilyen esetekben a számlát általában a lakástulajdonosi társulás állítja ki, ami viszont itt nincs. Ezért az RMDSZ elsősorban abban próbál segíteni, hogy
– magyarázta Miklós Zoltán. Mint megtudtuk, a lakások megvásárlása sem egyszerű, a vételhez ugyanis újra kell értékeltetni az ingatlanokat, és a lakók szerint az értékbecsléskor a lakás árába beleszámítják azokat a korszerűsítéseket is – például a hőszigetelt nyílászárókat –, amelyeket korábban ők maguk vásároltak meg és szereltettek be. Így amikor megveszik a lakást, tulajdonképpen kétszer fizetnek a fejlesztésekért. Ennek a procedúrának a korrigálását is megkísérlik az illetékesek, hogy méltányosabb legyen a művelet.
Fotó: Tuchiluș Alex
A sok negatívum mellett azonban szó esett az utóbbi évek pozitív változásairól is: a lakótelep fejlődésében jelentős szerepet játszott az ipari park létrehozása, többen ott találtak munkát. Mivel a Multi-Trans tömegközlekedési vállalat az ipari parkba költözött, a lakossági fórumon résztvevő elöljárók
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