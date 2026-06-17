Probléma van bőven, de lakóbizottság nélkül nehéz előrelépni Szépmezőn

Szépmezőn tartott lakossági fórumot a sepsiszentgyörgyi RMDSZ legutóbbi városjáró körútján. Kiderült, hogy a mintegy 400 fős lakótelepen sok gond van, és azok jó része csak hosszabb távon megoldható – ha van lakóbizottság.

Bodor Tünde 2026. június 17., 09:592026. június 17., 09:59

A településrész legégetőbb problémáit továbbra is az infrastruktúra hiányosságai jelentik. A lakók elsősorban a tömbházak rossz állapotára panaszkodtak:

a tetők javításra szorulnak, az épületek hőszigetelésre várnak, a csatornahálózat elavult, a településrészen húzódó utak pedig nincsenek leaszfaltozva.

Ezen kívül a közvilágítás is hiányos a tömbházak között és kevés a szeméttároló is – tették még szóvá a lakossági konzultáción, amelyen a helyi önkormányzat is képviseltette magát a városmenedzser és helyi tanácsosai által. Hirdetés E területen a rendszerváltáskor a Zoocomp állattenyésztő farm és tejgyár működött, amelynek felszámolása után az önkormányzat végrehajtási eljárás során megvásárolta az ingatlanokat, hogy elkerülje egy szociális probléma, lakhatási válság kialakulását.

A lakók szerint az elmúlt évek fejlődése ellenére még számos tennivaló maradt annak érdekében, hogy Szépmező infrastruktúrája felzárkózzon a város többi részéhez. Fotó: Miklós Zoltán/Facebook

A helyzetet bonyolítja, hogy az egykori szolgálati lakások egy része időközben magántulajdonba került, más lakások azonban továbbra is az önkormányzat tulajdonában vannak.

Mivel nincs működő lakástulajdonosi társulás vagy egyesület, a tömbházak nem vehetnek részt a különböző pályázatokból finanszírozott hőszigetelési programokban,

az önkormányzat pedig nem költhet magántulajdonban levő ingatlanokra, magyarázta Miklós Zoltán képviselő, a sepsiszentgyörgyi RMDSZ elnöke.

Javítani kellene a tetőket, szigetelni a tömbházakat Fotó: Tuchiluș Alex

A közműhálózat is jelentős fejlesztésekre szorul, ez nyilván nem fog egyik napról a másikra megtörténni, ehhez egy tervet kell kidolgoznia a Hydrokovnak, és azt majd belefoglalni a városi költségvetésbe – tudtuk meg. Szépmezőn még egy egyszerű dugulás elhárítása is bonyolult, hiszen ilyen esetekben a számlát általában a lakástulajdonosi társulás állítja ki, ami viszont itt nincs. Ezért az RMDSZ elsősorban abban próbál segíteni, hogy

a lakótelepen is megalakuljon egy ilyen bizottság, amely aztán menedzselni tudja a közös ügyeket

– magyarázta Miklós Zoltán. Mint megtudtuk, a lakások megvásárlása sem egyszerű, a vételhez ugyanis újra kell értékeltetni az ingatlanokat, és a lakók szerint az értékbecsléskor a lakás árába beleszámítják azokat a korszerűsítéseket is – például a hőszigetelt nyílászárókat –, amelyeket korábban ők maguk vásároltak meg és szereltettek be. Így amikor megveszik a lakást, tulajdonképpen kétszer fizetnek a fejlesztésekért. Ennek a procedúrának a korrigálását is megkísérlik az illetékesek, hogy méltányosabb legyen a művelet.

Fotó: Tuchiluș Alex

A sok negatívum mellett azonban szó esett az utóbbi évek pozitív változásairól is: a lakótelep fejlődésében jelentős szerepet játszott az ipari park létrehozása, többen ott találtak munkát. Mivel a Multi-Trans tömegközlekedési vállalat az ipari parkba költözött, a lakossági fórumon résztvevő elöljárók

azt is kivitelezhetőnek látják, hogy a buszjáratok is sűrűbben járjanak a városba, amire szintén szükségük lenne a szépmezőieknek.