Nem a hideg rendíti meg a Kovászna megyeiek egészségét

Kézdivásárhelyen viszonylag sokan jelentkeznek influenzás vagy egyéb vírusos betegségek miatt a háziorvosoknál • Fotó: Tuchiluș Alex

Kézdivásárhelyen viszonylag sokan jelentkeznek influenzás vagy egyéb vírusos betegségek miatt a háziorvosoknál

Fotó: Tuchiluș Alex

Nem volt az átlagosnál több hívás a napokban tapasztalt erős fagyok okán a Kovászna Megyei Mentőszolgálatnál, a háziorvosok rendelőjében is legfeljebb a szezonális influenza tüneteivel jelentkeznek a betegek. De vannak más aggasztó jelenségek.

Bodor Tünde

2026. január 13., 19:092026. január 13., 19:09

2026. január 13., 19:10

A Kovászna Megyei Mentőszolgálat havi átlagos esetszáma kétezer körül mozog, ez decemberben sem volt másképp. Enyhe, mintegy tízszázalékos növekedést a novemberihez képest vélhetően azért jegyezhettek, mert az ünnepek alatt a kórházak is korlátozott létszámmal dolgoztak, nem utaltak be betegeket, így a mentőkhöz folyamodtak az emberek – mondta érdeklődésünkre a mentőszolgálat igazgatója, Cimpoi Cristian.

Az utóbbi napokban három ember került kihűléses tünetekkel a sepsiszentgyörgyi megyei sürgősségi kórházba, egy 66 éves és egy 52 éves ember faluról – utóbbi részeg is volt, valószínűleg emiatt is hűlt ki –, egy 90 évest pedig városról utaltak be.

Az influenzás esetek ebben a szezonban megszokottak, most Sepsiszentgyörgyön kevés eset tapasztalható, tudtuk meg Șereș Lucia doktornőtől, a Kovászna Megyei Háziorvosok Egyesületének vezetőjétől. Ezt egy másik megkérdezett háziorvos is megerősítette, aki szerint az erősebb fagyokkal még csökkent is az influenzás vagy más felső légúti virózissal jelentkező betegek száma, és súlyos szövődményekkel sem kellett még megküzdenie. A tapasztaltak oka talán az lehet, hogy a megyeszékhelyen többen beoltatták magukat a védőoltással.

A kézdivásárhelyi kollégák ellenben viszonylag sok beteget fogadnak influenzás vagy egyéb vírusos betegségekkel, mondta Șereș doktornő.

Most az A típusú influenza a leginkább virulens, amely lázzal és gyomortünetekkel (hányingerrel, gyomorfájással) is jár,

az év elején két óvódai csoportban hólyagos himlős gyerekeket is jelentettek. A himlő ellen van oltás, igaz, meg kell venni, az azonban teljes védettséget biztosít.

Sajnos az utóbbi időben főleg a hátrányos helyzetűek közül egyre többen mellőzik a gyermekkori oltások beadatását, de az iskolázott, műveltebb szülők közül is többen visszautasítják a kötelező oltásokat, mert a köztudatban erősen él az a tévhit, hogy a kanyaró elleni oltás okozza az autizmust.

Az is igaz, hogy nőtt az autizmus spektrumzavaros vagy csak egyes viselkedési-idegrendszeri eltéréseket mutató gyerekek száma – árulta el a doktornő – de ez azért is van, mert régebben nem volt diagnózis, nyilvántartás. Most jobban odafigyelnek a szülők a gyerekre, a legkisebb gyanúval is orvoshoz fordulnak és ez így rendben is van, mert jobb hamarabb elkezdeni a problémák kezelését.

Aggasztó az is, hogy

2025-ben Kovászna megyében összesen 55 öngyilkossági kísérlethez hívták a mentőket.

Azt még nem tudni, hogy ebből hány volt végzetes, a mentőszolgálat statisztikája ezt nem tartalmazza, de a szám önmagában is riasztó. Az esetszám viszonylag egyenletes eloszlást mutat,

  • első negyedévben 13,

  • másodikban 14,

  • harmadikban 12 hívással jelentettek öngyilkossági kísérletet,

  • enyhe növekedést mutat a negyedik negyedévi átlag, az utolsó három hónapban összesen 16 ember próbált véget vetni az életének.

A közismert, ünnepek idején erősödő tendencia most nem igazolódott be, decemberben két hasonló eset volt, novemberben viszont nyolc.

Noha az utóbbi években tapasztalt időjáráshoz képest a mínusz 15 fok is extrém hidegnek tűnik, még a mostani harmincasok is emlékeznek a régebbi telekre, amikor a mínusz 20, mínusz 30 fok is gyakori volt, és nem állt meg az élet emiatt. Úgy látszik azonban, most sem a hideg a legnagyobb problémája a háromszéki lakosságnak.

Háromszék Időjárás Egészségügy
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
