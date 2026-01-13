Nem a hideg rendíti meg a Kovászna megyeiek egészségét

Kézdivásárhelyen viszonylag sokan jelentkeznek influenzás vagy egyéb vírusos betegségek miatt a háziorvosoknál
Fotó: Tuchiluș Alex
Nem volt az átlagosnál több hívás a napokban tapasztalt erős fagyok okán a Kovászna Megyei Mentőszolgálatnál, a háziorvosok rendelőjében is legfeljebb a szezonális influenza tüneteivel jelentkeznek a betegek. De vannak más aggasztó jelenségek.
2026. január 13., 19:092026. január 13., 19:09
2026. január 13., 19:102026. január 13., 19:10
A Kovászna Megyei Mentőszolgálat havi átlagos esetszáma kétezer körül mozog, ez decemberben sem volt másképp. Enyhe, mintegy tízszázalékos növekedést a novemberihez képest vélhetően azért jegyezhettek, mert az ünnepek alatt a kórházak is korlátozott létszámmal dolgoztak, nem utaltak be betegeket, így a mentőkhöz folyamodtak az emberek – mondta érdeklődésünkre a mentőszolgálat igazgatója, Cimpoi Cristian.
Az utóbbi napokban három ember került kihűléses tünetekkel a sepsiszentgyörgyi megyei sürgősségi kórházba, egy 66 éves és egy 52 éves ember faluról – utóbbi részeg is volt, valószínűleg emiatt is hűlt ki –, egy 90 évest pedig városról utaltak be.
Az influenzás esetek ebben a szezonban megszokottak, most Sepsiszentgyörgyön kevés eset tapasztalható, tudtuk meg Șereș Lucia doktornőtől, a Kovászna Megyei Háziorvosok Egyesületének vezetőjétől. Ezt egy másik megkérdezett háziorvos is megerősítette, aki szerint az erősebb fagyokkal még csökkent is az influenzás vagy más felső légúti virózissal jelentkező betegek száma, és súlyos szövődményekkel sem kellett még megküzdenie. A tapasztaltak oka talán az lehet, hogy a megyeszékhelyen többen beoltatták magukat a védőoltással.
A kézdivásárhelyi kollégák ellenben viszonylag sok beteget fogadnak influenzás vagy egyéb vírusos betegségekkel, mondta Șereș doktornő.
az év elején két óvódai csoportban hólyagos himlős gyerekeket is jelentettek. A himlő ellen van oltás, igaz, meg kell venni, az azonban teljes védettséget biztosít.
Sajnos az utóbbi időben főleg a hátrányos helyzetűek közül egyre többen mellőzik a gyermekkori oltások beadatását, de az iskolázott, műveltebb szülők közül is többen visszautasítják a kötelező oltásokat, mert a köztudatban erősen él az a tévhit, hogy a kanyaró elleni oltás okozza az autizmust.
Az is igaz, hogy nőtt az autizmus spektrumzavaros vagy csak egyes viselkedési-idegrendszeri eltéréseket mutató gyerekek száma – árulta el a doktornő – de ez azért is van, mert régebben nem volt diagnózis, nyilvántartás. Most jobban odafigyelnek a szülők a gyerekre, a legkisebb gyanúval is orvoshoz fordulnak és ez így rendben is van, mert jobb hamarabb elkezdeni a problémák kezelését.
Aggasztó az is, hogy
Azt még nem tudni, hogy ebből hány volt végzetes, a mentőszolgálat statisztikája ezt nem tartalmazza, de a szám önmagában is riasztó. Az esetszám viszonylag egyenletes eloszlást mutat,
első negyedévben 13,
másodikban 14,
harmadikban 12 hívással jelentettek öngyilkossági kísérletet,
enyhe növekedést mutat a negyedik negyedévi átlag, az utolsó három hónapban összesen 16 ember próbált véget vetni az életének.
A közismert, ünnepek idején erősödő tendencia most nem igazolódott be, decemberben két hasonló eset volt, novemberben viszont nyolc.
Noha az utóbbi években tapasztalt időjáráshoz képest a mínusz 15 fok is extrém hidegnek tűnik, még a mostani harmincasok is emlékeznek a régebbi telekre, amikor a mínusz 20, mínusz 30 fok is gyakori volt, és nem állt meg az élet emiatt. Úgy látszik azonban, most sem a hideg a legnagyobb problémája a háromszéki lakosságnak.
Az emelések ellenére sok háromszéki adófizető már az első napokban törlesztette a kötelezettségeit. Kézdivásárhelyen kisebb sorok alakultak ki, Sepsiszentgyörgyön sorszámhúzást követően, hosszabb várakozással lehetett adót befizetni kedden délelőtt.
A Kovászna megyei Bodzaforduló meteorológiai állomásán kedd reggel mínusz 21 Celsius-fokot mértek. Az idei télen ez eddig a legalacsonyabb hőmérséklet, de a korábbi években voltak ennél jóval hidegebbek is.
Az utcán lopták el egy idős nő táskáját szombat délután Kovászna utcáin. A tettest rövid időn belül sikerült azonosítania a rendőrségnek.
Tavaly szinte minden háromszéki városban hasonló számú baba jött világra, mint tavalyelőtt. A nevek tekintetében továbbra is az Anna és a Dominik a listavezető, de van pár régi, már kevésbé népszerű keresztnév: Erzsébet, Béla, Magdolna, Zsigmond.
2025 őszén az oktatási minisztérium olyan kísérleti programot hirdetett meg középiskolák számára, amely az intézményi autonómia erősítését szolgálta volna. Ám az új kerettantervvel gyakorlatilag lőttek ennek a kezdeményezésnek, és nemcsak annak.
Egyre nagyobb nyomás nehezedik az eleve kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekre és önkormányzatokra a háromszéki községvezetők szerint. Az adóemelést a vidékiek is megérzik, különösen a kis jövedelműek és az idősek kerülnek nehéz helyzetbe.
A címben megfogalmazott kérdés költőinek tűnhet, pedig van rá precedens. Sőt, néhány kézdivásárhelyi tanácsos nemhogy nem szavazta meg a Bukarest által előírt adóemelést, hanem még kérkedik is vele. Holott nem kellene – mondja a város polgármestere.
Számos ittas sofőrt tartóztattak fel a hatóságok az év első napjaiban Háromszéken, ráadásul olyan is volt köztük, aki vezetői engedély nélkül ült a kormányhoz – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Csendes volt az évkezdés a kézdivásárhelyi kórház szülészetén: szokatlan módon egyetlen gyermek sem jött világra az első pár napban. Január ötödike azonban örömteli nap, hiszen ma két baba született, másik kettő úton van.
Közúti baleset történt pénteken este kevéssel hat óra után a Kovászna megyei Kökös közelében. Rendőrök irányítják a forgalmat.
szóljon hozzá!