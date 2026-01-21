Letépte dühében az elektronikus nyomkövetőt – előzetes letartóztatásba helyezték

Képünk illusztráció
Fotó: Alina Gorghiu Facebook-oldala
Előzetes letartóztatásba került az a Hunyad megyei férfi, aki megszegte a távoltartási végzést Kovászna megyében. A férfi november óta elektronikus megfigyelés alatt állt, miután megfenyegette Háromszéken élő volt élettársát, hogy rágyújtja a házát.
A bíróság január 20-án elrendelte egy 43 éves, Hunyad megyei férfi 30 napos előzetes letartóztatását, miután megszegte az ellene hozott távoltartási intézkedést. A döntést a kézdivásárhelyi rendőrök által, ügyészi felügyelet mellett összegyűjtött bizonyítékok alapján hozták meg – közölte a Kovászna megyei rendőrség sajtóosztálya szerdán délután.
A férfi ellen korábban fenyegetés miatt indult eljárás, miután 2025 novemberében azzal fenyegette volt élettársát, hogy felgyújtja annak lakását Kovászna megyében. Emiatt hatósági felügyelet és állandó elektronikus megfigyelés alatt állt.
A férfi január 19-én Kovászna megyébe utazott, hogy bíróság elé álljon a korábban elrendelt hatósági felügyelet elleni fellebbezése ügyében. Tévedésből azonban nem a megfelelő bíróságra ment, majd
A rendőrök azonnal intézkedtek, a férfit őrizetbe vették, majd a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte. Az ügyben a nyomozás folytatódik.
