Középiskolások is kipróbálhatják, milyen egy 12 órás műszak a kórházban

Áprilisban újra középiskolás diákokat fogadnak a kórházban, de idén a helyek száma korlátozott • Fotó: Bicsak Gergő

Áprilisban újra középiskolás diákokat fogadnak a kórházban, de idén a helyek száma korlátozott

Fotó: Bicsak Gergő

Az előző évek sikere nyomán újra meghirdeti a Shadow programot a sepsiszentgyörgyi megyei kórház. A középiskolás diákok ezúttal is betekintést nyerhetnek a kórház mindennapjaiba, és megismerkedhetnek a különböző egészségügyi szakmákkal.

Farkas Orsolya

2026. március 22., 13:032026. március 22., 13:03

Ismét lehetőség nyílik a 10–11. osztályos diákok számára, hogy a megyei kórházi dolgozói mellé szegődve, „árnyékként” kövessék és figyeljék meg egy munkanapjukat. A fiatalokat

egy teljes, tizenkét órás műszak idejére – 7 és 19 óra között – fogadják az intézményben.

Ez idő alatt betekintést nyerhetnek a kórházi osztályok működésébe, az ellátás folyamatába, valamint ízelítőt kapnak azokról a szakmai és emberi kihívásokból, amelyekkel az egészségügyi dolgozók nap mint nap szembesülnek.

Diákok a Shadow programban: nincs az a kihívás, amely elrettentené őket az egészségügyi pályától
Diákok a Shadow programban: nincs az a kihívás, amely elrettentené őket az egészségügyi pályától

Nagy népszerűségnek örvend a sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórháznak az a kezdeményezése, mely lehetőséget teremt az egészségügyi pályára készülő diákoknak a személyes betekintésre több kórházi osztály életébe.

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház célja ezzel az,

hogy segítse a jövő egészségügyi szakembereinek pályaválasztását,

lehetőséget adjon a fiataloknak, hogy saját élmények alapján döntsenek. Fontos, hogy a program ingyenes, és nem kizárólag az orvosi vagy asszisztensi pálya iránt érdeklődőknek szól.

Hirdetés

A résztvevők számos szakmával megismerkedhetnek, például a gyógytornász, dietetikus, gyógyszerész, gyógyszerészasszisztens vagy orvosi írnok munkájával.

A Shadow-program idén április 7–9. között, valamint 14-én zajlik,

a részvételhez egy jelentkezési űrlapot kell kitölteni. A helyek korlátozottak, jelentkezési sorrendben telnek be, és a választott terület utólag már nem módosítható. További információk a 0729988945-ös telefonszámon kérhetők.

Sepsiszentgyörgy Oktatás Kórház
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 22., vasárnap

Két háromszéki csapat a történelmi emlékverseny dobogójának tetején

Szombaton tartották a gelencei születésű nagynyújtódi dr. Jancsó Benedek tudós polihisztor nevét viselő tizedik történelmi emlékverseny döntőjét. A képzeletbeli dobogó felső fokaira két háromszéki csapat állhatott fel.

Két háromszéki csapat a történelmi emlékverseny dobogójának tetején
Két háromszéki csapat a történelmi emlékverseny dobogójának tetején
2026. március 22., vasárnap

Két háromszéki csapat a történelmi emlékverseny dobogójának tetején
Hirdetés
2026. március 21., szombat

Mackó Kórház: ahol még az injekciós tű sem annyira ijesztő, mint amilyennek tűnik

Játékos módszerekkel oldják az óvodások orvosoktól való szorongását Csernátonban. A Mackó Kórházban fiatal szakemberek mutatják meg a kicsiknek, hogyan zajlik egy vizsgálat, és megtanítják nekik az egészséges táplálkozás, fogápolás alapjait is.

Mackó Kórház: ahol még az injekciós tű sem annyira ijesztő, mint amilyennek tűnik
Mackó Kórház: ahol még az injekciós tű sem annyira ijesztő, mint amilyennek tűnik
2026. március 21., szombat

Mackó Kórház: ahol még az injekciós tű sem annyira ijesztő, mint amilyennek tűnik
2026. március 21., szombat

Készül az új középiskola Baróton, kérdés, hogy mikor sikerül benépesíteni

Hosszú ideje várják már a baróti középiskola diákjai, tanárai, hogy átvehessék az új épületet, de még mindig bizonytalan a költözés időpontja. Az igazgató szerint még számos feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy oktatás folyhasson az épületben.

Készül az új középiskola Baróton, kérdés, hogy mikor sikerül benépesíteni
Készül az új középiskola Baróton, kérdés, hogy mikor sikerül benépesíteni
2026. március 21., szombat

Készül az új középiskola Baróton, kérdés, hogy mikor sikerül benépesíteni
2026. március 21., szombat

Látványos volt a baleset, de szerencsére nem voltak súlyosak a következmények

Felborult egy kisteherautó Dálnok közelében pénteken délután, személyi sérülés nem történt.

Látványos volt a baleset, de szerencsére nem voltak súlyosak a következmények
Látványos volt a baleset, de szerencsére nem voltak súlyosak a következmények
2026. március 21., szombat

Látványos volt a baleset, de szerencsére nem voltak súlyosak a következmények
Hirdetés
2026. március 21., szombat

A Fülemüle utcát is feltörik, de megéri: tavaszi munkálatok Sepsiszentgyörgyön

A háromszéki Hydrokov vízszolgáltató megkezdte idei felújítási munkálatokat, amelyek érintik Sepsiszentgyörgy belvárosát és a peremkerületeket is. A cél pedig az elavult vezetékek cseréje és az aszályos időszakokban tapasztalható vízhiány felszámolása.

A Fülemüle utcát is feltörik, de megéri: tavaszi munkálatok Sepsiszentgyörgyön
A Fülemüle utcát is feltörik, de megéri: tavaszi munkálatok Sepsiszentgyörgyön
2026. március 21., szombat

A Fülemüle utcát is feltörik, de megéri: tavaszi munkálatok Sepsiszentgyörgyön
2026. március 20., péntek

Nőkről szól, de nem csak nőknek – megérkezett a Székely Menyasszony Háromszékre

Asszonyok sorsát, családok születését mutatja be, emlékeket őriz, hagyományokhoz ragaszkodik a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű kiállításának utazóváltozata. A Sepsiszentgyörgyön bemutatott Székely Menyasszony rólunk és nekünk szól.

Nőkről szól, de nem csak nőknek – megérkezett a Székely Menyasszony Háromszékre
Nőkről szól, de nem csak nőknek – megérkezett a Székely Menyasszony Háromszékre
2026. március 20., péntek

Nőkről szól, de nem csak nőknek – megérkezett a Székely Menyasszony Háromszékre
2026. március 20., péntek

Transzferjáratok indulnak a marosvásárhelyi reptérre

A repülőgépek menetrendjéhez igazodó transzferjáratok indulnak március 29-től a marosvásárhelyi Kultúrpalota elől a vidrátszegi reptérre.

Transzferjáratok indulnak a marosvásárhelyi reptérre
Transzferjáratok indulnak a marosvásárhelyi reptérre
2026. március 20., péntek

Transzferjáratok indulnak a marosvásárhelyi reptérre
Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

Ismét lehet pályázni a kiválósági díjra Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhely önkormányzata idén is keresi azt a két diákot, akik tanulmányi eredményeikkel, versenygyőzelmeikkel vagy közösségi munkájukkal kiemelkednek kortársaik közül. A 2000 lejes jutalomra április közepéig nyújthatók be az iratcsomók.

Ismét lehet pályázni a kiválósági díjra Kézdivásárhelyen
Ismét lehet pályázni a kiválósági díjra Kézdivásárhelyen
2026. március 19., csütörtök

Ismét lehet pályázni a kiválósági díjra Kézdivásárhelyen
2026. március 19., csütörtök

A sepsiszentgyörgyi kórház is reagált az orvosok elleni vádemelésre

Állásfoglalást adott ki a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház vezetősége a két orvos elleni vádemelés kapcsán, hangsúlyozva: az érintettek már nem dolgoznak az intézményben.

A sepsiszentgyörgyi kórház is reagált az orvosok elleni vádemelésre
A sepsiszentgyörgyi kórház is reagált az orvosok elleni vádemelésre
2026. március 19., csütörtök

A sepsiszentgyörgyi kórház is reagált az orvosok elleni vádemelésre
2026. március 19., csütörtök

Két orvost állítanak bíróság elé egy haláleset ügyében

Bíróság elé állítanak két orvost Kovászna megyében gondatlanságból elkövetett emberölés, valamint okirat-hamisítás miatt egy 2024 decemberében történt haláleset kapcsán.

Két orvost állítanak bíróság elé egy haláleset ügyében
Két orvost állítanak bíróság elé egy haláleset ügyében
2026. március 19., csütörtök

Két orvost állítanak bíróság elé egy haláleset ügyében
Hirdetés
