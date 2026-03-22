Középiskolások is kipróbálhatják, milyen egy 12 órás műszak a kórházban

Áprilisban újra középiskolás diákokat fogadnak a kórházban, de idén a helyek száma korlátozott
Fotó: Bicsak Gergő
Az előző évek sikere nyomán újra meghirdeti a Shadow programot a sepsiszentgyörgyi megyei kórház. A középiskolás diákok ezúttal is betekintést nyerhetnek a kórház mindennapjaiba, és megismerkedhetnek a különböző egészségügyi szakmákkal.
Ismét lehetőség nyílik a 10–11. osztályos diákok számára, hogy a megyei kórházi dolgozói mellé szegődve, „árnyékként” kövessék és figyeljék meg egy munkanapjukat. A fiatalokat
Ez idő alatt betekintést nyerhetnek a kórházi osztályok működésébe, az ellátás folyamatába, valamint ízelítőt kapnak azokról a szakmai és emberi kihívásokból, amelyekkel az egészségügyi dolgozók nap mint nap szembesülnek.
Nagy népszerűségnek örvend a sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórháznak az a kezdeményezése, mely lehetőséget teremt az egészségügyi pályára készülő diákoknak a személyes betekintésre több kórházi osztály életébe.
A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház célja ezzel az,
lehetőséget adjon a fiataloknak, hogy saját élmények alapján döntsenek. Fontos, hogy a program ingyenes, és nem kizárólag az orvosi vagy asszisztensi pálya iránt érdeklődőknek szól.
A résztvevők számos szakmával megismerkedhetnek, például a gyógytornász, dietetikus, gyógyszerész, gyógyszerészasszisztens vagy orvosi írnok munkájával.
a részvételhez egy jelentkezési űrlapot kell kitölteni. A helyek korlátozottak, jelentkezési sorrendben telnek be, és a választott terület utólag már nem módosítható. További információk a 0729988945-ös telefonszámon kérhetők.
