Középiskolások is kipróbálhatják, milyen egy 12 órás műszak a kórházban

Áprilisban újra középiskolás diákokat fogadnak a kórházban, de idén a helyek száma korlátozott

Az előző évek sikere nyomán újra meghirdeti a Shadow programot a sepsiszentgyörgyi megyei kórház. A középiskolás diákok ezúttal is betekintést nyerhetnek a kórház mindennapjaiba, és megismerkedhetnek a különböző egészségügyi szakmákkal.

Farkas Orsolya 2026. március 22., 13:032026. március 22., 13:03

Ismét lehetőség nyílik a 10–11. osztályos diákok számára, hogy a megyei kórházi dolgozói mellé szegődve, „árnyékként” kövessék és figyeljék meg egy munkanapjukat. A fiatalokat

egy teljes, tizenkét órás műszak idejére – 7 és 19 óra között – fogadják az intézményben.

Ez idő alatt betekintést nyerhetnek a kórházi osztályok működésébe, az ellátás folyamatába, valamint ízelítőt kapnak azokról a szakmai és emberi kihívásokból, amelyekkel az egészségügyi dolgozók nap mint nap szembesülnek. A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház célja ezzel az,

hogy segítse a jövő egészségügyi szakembereinek pályaválasztását,

lehetőséget adjon a fiataloknak, hogy saját élmények alapján döntsenek. Fontos, hogy a program ingyenes, és nem kizárólag az orvosi vagy asszisztensi pálya iránt érdeklődőknek szól. A résztvevők számos szakmával megismerkedhetnek, például a gyógytornász, dietetikus, gyógyszerész, gyógyszerészasszisztens vagy orvosi írnok munkájával.

A Shadow-program idén április 7–9. között, valamint 14-én zajlik,