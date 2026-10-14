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Felolvasással és filmvetítéssel emlékeznek Nádas Péterre Sepsiszentgyörgyön

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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Közösségi felolvasással és dokumentumfilm-vetítéssel idézik fel Nádas Péter életművét október 14-én, szerdán Sepsiszentgyörgyön. Az emlékestnek a Művész Mozi ad otthont, a részvételhez felolvasóként is lehet csatlakozni.

Székelyhon

2026. október 14., 08:202026. október 14., 08:20

Az örökkévalóságba vagyunk beleszőve címmel meghirdetett eseményt a Bod Péter Megyei Könyvtár, a Művész Mozi és a Kónya Ádám Művelődési Ház közösen szervezi. A program 17 órakor kezdődik, a szervezők

a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotójának szerzői világát, emberi és alkotói univerzumát szeretnék felidézni.

A közösségi felolvasásra október 12-én éjfélig lehetett jelentkezni.

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A résztvevők legfeljebb öt percben felolvasható részletet választhattak Nádas Péter valamelyik művéből. A felolvasást követően

Gerőcs Péter Természetes ellenfény című, Nádas Péterről szóló, 80 perces dokumentumfilmjét vetítik a rendező engedélyével.

Nádas Péter 2026 augusztusának végén hunyt el. Az író 2024-ben a SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál díszvendége volt.

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Háromszék Sepsiszentgyörgy esemény
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