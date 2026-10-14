Felolvasással és filmvetítéssel emlékeznek Nádas Péterre Sepsiszentgyörgyön

2026. október 09., péntek

Életre szóló igen: arany- és gyémántlakodalmas párokat köszöntöttek Sepsiszentgyörgyön

Az arany- és gyémántlakodalmat ünneplő házaspárokat köszöntötte a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, amely az idén új helyszínen szervezte meg a hagyományos ünnepséget, mivel a megyei könyvtár nagyterme szűknek bizonyult a 45 pár számára.