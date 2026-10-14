Felolvasással és filmvetítéssel emlékeznek Nádas Péterre Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Tuchiluș Alex
Közösségi felolvasással és dokumentumfilm-vetítéssel idézik fel Nádas Péter életművét október 14-én, szerdán Sepsiszentgyörgyön. Az emlékestnek a Művész Mozi ad otthont, a részvételhez felolvasóként is lehet csatlakozni.
Az örökkévalóságba vagyunk beleszőve címmel meghirdetett eseményt a Bod Péter Megyei Könyvtár, a Művész Mozi és a Kónya Ádám Művelődési Ház közösen szervezi. A program 17 órakor kezdődik, a szervezők
A közösségi felolvasásra október 12-én éjfélig lehetett jelentkezni.
A résztvevők legfeljebb öt percben felolvasható részletet választhattak Nádas Péter valamelyik művéből. A felolvasást követően
Nádas Péter 2026 augusztusának végén hunyt el. Az író 2024-ben a SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál díszvendége volt.
Meghalt életének 84. évében Nádas Péter író szerda reggel 8 órakor gombosszegi otthonában - közölték a művész Facebook-oldalán a család kérésére.
Sepsiszentgyörgy önkormányzata folytatja a városi kerékpáros infrastruktúra bővítését, korszerűsítését. A megvalósításhoz azonban a város lakosságának egy része kritikusan viszonyul, és az indulatok nem akarnak csillapodni.
Jelentős összegű kárt okoztak egy Kovászna megyei szálláshelynek egy feltételezett csalás során, a rendőrségnek kellett visszaszereznie a pénzt. Az ügyben egy Brassó megyei nőt gyanúsítanak csalással.
Édesanyját, testvérét és sógornőjét is bántalmazta a gyanú szerint egy 45 éves férfi Sepsikőröspatakon vasárnap. A férfit nem először ítélték el családon belüli erőszak miatt.
Az október 9 és 18 között zajló 17. Székelyföld-napok megnyitója Barótra, illetve Erdővidék múzeumára irányította a figyelmet: megnyílt az Erdély történelmét bemutató ólomkatonakiállítás és emléktáblát avattak Deák István erdőmérnök tiszteletére.
Az arany- és gyémántlakodalmat ünneplő házaspárokat köszöntötte a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, amely az idén új helyszínen szervezte meg a hagyományos ünnepséget, mivel a megyei könyvtár nagyterme szűknek bizonyult a 45 pár számára.
Példamutató becsületességéért részesült elismerésben egy kézdivásárhelyi diák, aki több mint ezer lejt talált az utcán, és saját elhatározásából átadta a pénzt a rendőrségnek.
Három személyi sérüléssel járó közúti balesethez riasztották a rendőröket csütörtökön Kovászna megyében. A sérültek között egy kétéves gyermek is van, Kézdivásárhelyen pedig gyalogátkelőn ütöttek el egy nőt.
Megsebesítettek egy 15 éves fiút szerdán egy sepsiszentgyörgyi parkban. A feltételezett támadó szintén 15 éves, akit huszonnégy órára őrizetbe vettek, majd hatvannapos hatósági felügyelet alá helyezték.
Magyar tolmácsot kér a parlamentben Kulcsár-Terza József, miután megelégelte a magyar közösséget érő inzultusokat. A képviselő szerint Dan Tanasă rendszeresen sértegeti a magyarokat, két hete pedig az alsóház plénumában Markó Attilát is durván támadta.
Új formátumban, új koncepció mentén szervezik meg az idei, végzősöknek és fiataloknak szóló karriernapokat október 9-én a Sepsi Arénában: ezúttal csak a tizenkettedik osztályosokat várják, és állásbörze is része lesz a rendezvénynek.
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