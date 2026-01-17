Emlékezés a Katrosában a doni áttörés áldozataira

„Ma, amikor újra háborog a világ, amikor a szomszédban háború darál, álljunk meg egy percre a Donnál.” Iochom Zsolt versének sorai a 83 évvel ezelőtti tragédia szereplőire való szombati megemlékezésen hangzottak el a katrosai kettős keresztnél.

Az 1943. január 12-én elkezdődött doni áttörés áldozataira való megemlékezést a hagyományokhoz híven a Történelmi Vitézi Rend kézdiszéki állománya szervezte a Katrosában általa felállított apostoli kettős keresztnél. A szűkre szabott lehetőségekhez képest is hősiesen helytálló 2. Magyar Hadsereg eredeti állományának mintegy 65 százalékát veszítette el a Vörös Hadsereg ellentámadása, illetve az egyenlőtlen küzdelem és a visszavonulás során.

A szombat délre időzített eseményen a csípős hideg ellenére mintegy hetvenen vettek részt, többnyire a rendtársak hat törzsszékből, illetve három – Brassó, Kovászna és Hargita – megyéből, de családtagjaik és más érdeklődők is követték

Többek között vitéz Lázár Elemér helyettes főkapitány, Erdély országos törzskapitánya is tiszteletét tette, aki üdvözlő beszédében kiemelte: 83 évvel ezelőtt a 2. Magyar Hadsereg katonái olyan körülmények közepette tartottak ki a végsőkig, hogy az eddig velük együtt harcoló román és olasz csapatok megfutamodtak, a német hadvezetés pedig utóvédnek hagyta hátra őket visszavonulásukat fedezendő.

„Ez volt a nagy ára annak, hogy Horthy Miklós kormányzó úrnak sikerült részben összekovácsolnia az igazságtalan trianoni diktátummal szétszabdalt hazát, Hitler ezért kényszerítette az országot belépni a Szovjetunió elleni háborújába” – szögezte le.

A megemlékező beszédet ez alkalommal is v. Ambrus Ágnes tb. székkapitány asszony tartotta. „A Don jeges partján álljunk meg most lélekben, emlékezve. Ott, ahová 200 ezer magyar honvéd indult el, s közülük 120 ezer nem tért haza. Fagyos szél vitte el fohászaikat, mínusz 40 fok dermesztette a testet-lelket, s a hó alatt nyugvó testekkel temetődött el annyi ifjú remény. Most azokra emlékezünk, akik parancsra mentek hazájuktól 2000 km távolságra, de mégis helytálltak, mert ezt kívánta a katonai eskü és becsület. Emlékeznünk kell Trianon sebére is, amikor 1920-ban szétszaggatták a hazát, s