Emlékezés a Katrosában a doni áttörés áldozataira

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

„Ma, amikor újra háborog a világ, amikor a szomszédban háború darál, álljunk meg egy percre a Donnál.” Iochom Zsolt versének sorai a 83 évvel ezelőtti tragédia szereplőire való szombati megemlékezésen hangzottak el a katrosai kettős keresztnél.

Kocsis Károly

2026. január 17., 19:322026. január 17., 19:32

Az 1943. január 12-én elkezdődött doni áttörés áldozataira való megemlékezést a hagyományokhoz híven a Történelmi Vitézi Rend kézdiszéki állománya szervezte a Katrosában általa felállított apostoli kettős keresztnél. A szűkre szabott lehetőségekhez képest is hősiesen helytálló 2. Magyar Hadsereg eredeti állományának mintegy 65 százalékát veszítette el a Vörös Hadsereg ellentámadása, illetve az egyenlőtlen küzdelem és a visszavonulás során.

A szombat délre időzített eseményen a csípős hideg ellenére mintegy hetvenen vettek részt, többnyire a rendtársak hat törzsszékből, illetve három – Brassó, Kovászna és Hargita – megyéből, de családtagjaik és más érdeklődők is követték

a ropogó hóban zászlókkal felvonuló vitézeket.

Többek között vitéz Lázár Elemér helyettes főkapitány, Erdély országos törzskapitánya is tiszteletét tette, aki üdvözlő beszédében kiemelte: 83 évvel ezelőtt a 2. Magyar Hadsereg katonái olyan körülmények közepette tartottak ki a végsőkig, hogy az eddig velük együtt harcoló román és olasz csapatok megfutamodtak, a német hadvezetés pedig utóvédnek hagyta hátra őket visszavonulásukat fedezendő.

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

„Ez volt a nagy ára annak, hogy Horthy Miklós kormányzó úrnak sikerült részben összekovácsolnia az igazságtalan trianoni diktátummal szétszabdalt hazát, Hitler ezért kényszerítette az országot belépni a Szovjetunió elleni háborújába” – szögezte le.

A megemlékező beszédet ez alkalommal is v. Ambrus Ágnes tb. székkapitány asszony tartotta. „A Don jeges partján álljunk meg most lélekben, emlékezve. Ott, ahová 200 ezer magyar honvéd indult el, s közülük 120 ezer nem tért haza. Fagyos szél vitte el fohászaikat, mínusz 40 fok dermesztette a testet-lelket, s a hó alatt nyugvó testekkel temetődött el annyi ifjú remény. Most azokra emlékezünk, akik parancsra mentek hazájuktól 2000 km távolságra, de mégis helytálltak, mert ezt kívánta a katonai eskü és becsület. Emlékeznünk kell Trianon sebére is, amikor 1920-ban szétszaggatták a hazát, s

Idézet
hárommillió magyar idegen földön ébredt.

Mert 1942-ben a magyar haza fiait azért küldték idegen földre, a keleti hadműveleti területre, mert Magyarország a Trianonban igazságtalanul elveszített s a második világháború idején részben visszaszerzett területek megtartásáért küzdött” – fogalmazott.

A megemlékező beszédet ez alkalommal is v. Ambrus Ágnes tb. székkapitány tartotta

A megemlékező beszédet ez alkalommal is v. Ambrus Ágnes tb. székkapitány tartotta

Fotó: Tuchiluș Alex

Ugyanakkor a Don-kanyar tragédiájának figyelmeztetésére is emlékeztetett: „a háború árát mindig az egyszerű emberek fizetik meg a legdrágábban. Ma kötelességünk kimondani:

Idézet
áldozatuk nem volt hiábavaló, ha tanulunk belőle.

Ha a múlt fájdalmából a béke iránti felelősséget, az emberi élet iránti tiszteletet és a józan döntések fontosságát erősíti meg.”

Vitéz Lázár Elemér helyettes főkapitány, Erdély országos törzskapitánya üdvözölte a megemlékezés résztveőit

Vitéz Lázár Elemér helyettes főkapitány, Erdély országos törzskapitánya üdvözölte a megemlékezés résztveőit

Fotó: Tuchiluș Alex

A tb. székkapitány végezetül Iochom Zsolt Don-kanyar című versét is elszavalta. A koszorúzással és nemzeti himnuszunk eléneklésével zárult megemlékezést a kézdiszentkereszti Gáspár Adorján által előadott katonadalok tették emelkedettebbé. Ezt követően a résztvevők szalonnasütéssel hangulatossá varázsolt pikniket tartottak a Kászonokat Kézdivásárhellyel összekötő országút túloldalán.

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Történelem
Háromszék Történelem
Hirdetés
