Deszkával támadt édesanyjára és testvérére egy férfi

Édesanyját, testvérét és sógornőjét is bántalmazta a gyanú szerint egy 45 éves férfi Sepsikőröspatakon vasárnap. A férfit nem először ítélték el családon belüli erőszak miatt.

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Szóváltás alakult ki egy család tagjai között, amely tettlegességig fajult: egy 45 éves férfi a gyanú szerint deszkával ütötte meg édesanyját és testvérét, majd sógornőjére is rátámadt. Az eset vasárnap délután történt Sepsikőröspatakon, annak az ingatlannak az udvarán, ahol az érintettek élnek.

A Kovászna megyei rendőrség tájékoztatása szerint a történtekben