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Deszkával támadt édesanyjára és testvérére egy férfi

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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Édesanyját, testvérét és sógornőjét is bántalmazta a gyanú szerint egy 45 éves férfi Sepsikőröspatakon vasárnap. A férfit nem először ítélték el családon belüli erőszak miatt.

Székelyhon

2026. október 13., 17:312026. október 13., 17:31

2026. október 13., 18:062026. október 13., 18:06

Szóváltás alakult ki egy család tagjai között, amely tettlegességig fajult: egy 45 éves férfi a gyanú szerint deszkával ütötte meg édesanyját és testvérét, majd sógornőjére is rátámadt. Az eset vasárnap délután történt Sepsikőröspatakon, annak az ingatlannak az udvarán, ahol az érintettek élnek.

A Kovászna megyei rendőrség tájékoztatása szerint a történtekben

az alkoholfogyasztás is szerepet játszott.

A gyanúsított édesanyját és testvérét kórházba szállították, sérüléseik az orvosszakértői vizsgálat szerint 2–3 napos orvosi ellátást igényelnek.

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A férfit előbb huszonnégy órára őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte harmincnapos előzetes letartóztatását.

Ideiglenes távoltartási végzést is kiadtak.

Az ügyben két rendbeli családon belüli erőszak, valamint testi sértés és más erőszakos cselekmények miatt folytatódik a nyomozás. A rendőrségi tájékoztatás szerint a férfit korábban már elítélték családon belüli erőszakkal kapcsolatos bűncselekmény miatt.

Háromszék Rendőrség
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