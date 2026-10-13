Deszkával támadt édesanyjára és testvérére egy férfi

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Édesanyját, testvérét és sógornőjét is bántalmazta a gyanú szerint egy 45 éves férfi Sepsikőröspatakon vasárnap. A férfit nem először ítélték el családon belüli erőszak miatt.
2026. október 13., 17:312026. október 13., 17:31
2026. október 13., 18:062026. október 13., 18:06
Szóváltás alakult ki egy család tagjai között, amely tettlegességig fajult: egy 45 éves férfi a gyanú szerint deszkával ütötte meg édesanyját és testvérét, majd sógornőjére is rátámadt. Az eset vasárnap délután történt Sepsikőröspatakon, annak az ingatlannak az udvarán, ahol az érintettek élnek.
A Kovászna megyei rendőrség tájékoztatása szerint a történtekben
A gyanúsított édesanyját és testvérét kórházba szállították, sérüléseik az orvosszakértői vizsgálat szerint 2–3 napos orvosi ellátást igényelnek.
A férfit előbb huszonnégy órára őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte harmincnapos előzetes letartóztatását.
Az ügyben két rendbeli családon belüli erőszak, valamint testi sértés és más erőszakos cselekmények miatt folytatódik a nyomozás. A rendőrségi tájékoztatás szerint a férfit korábban már elítélték családon belüli erőszakkal kapcsolatos bűncselekmény miatt.
Az október 9 és 18 között zajló 17. Székelyföld-napok megnyitója Barótra, illetve Erdővidék múzeumára irányította a figyelmet: megnyílt az Erdély történelmét bemutató ólomkatonakiállítás és emléktáblát avattak Deák István erdőmérnök tiszteletére.
Az arany- és gyémántlakodalmat ünneplő házaspárokat köszöntötte a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, amely az idén új helyszínen szervezte meg a hagyományos ünnepséget, mivel a megyei könyvtár nagyterme szűknek bizonyult a 45 pár számára.
Példamutató becsületességéért részesült elismerésben egy kézdivásárhelyi diák, aki több mint ezer lejt talált az utcán, és saját elhatározásából átadta a pénzt a rendőrségnek.
Három személyi sérüléssel járó közúti balesethez riasztották a rendőröket csütörtökön Kovászna megyében. A sérültek között egy kétéves gyermek is van, Kézdivásárhelyen pedig gyalogátkelőn ütöttek el egy nőt.
Megsebesítettek egy 15 éves fiút szerdán egy sepsiszentgyörgyi parkban. A feltételezett támadó szintén 15 éves, akit huszonnégy órára őrizetbe vettek, majd hatvannapos hatósági felügyelet alá helyezték.
Magyar tolmácsot kér a parlamentben Kulcsár-Terza József, miután megelégelte a magyar közösséget érő inzultusokat. A képviselő szerint Dan Tanasă rendszeresen sértegeti a magyarokat, két hete pedig az alsóház plénumában Markó Attilát is durván támadta.
Új formátumban, új koncepció mentén szervezik meg az idei, végzősöknek és fiataloknak szóló karriernapokat október 9-én a Sepsi Arénában: ezúttal csak a tizenkettedik osztályosokat várják, és állásbörze is része lesz a rendezvénynek.
Constantin Brâncuşi születésének 150. évfordulójához kapcsolódva szombaton kiállítás nyílik a szobrász kortársainak grafikáiból. A Picasso, Dali, Chagall, Matisse, Klimt grafikákat, nyomatokat egy bukaresti műgyűjtő kölcsönözte a kiállításra.
Folytatja az RMDSZ Háromszék Területi Szervezete az érettségizőknek szánt román gyorstalpalókat, idén már a nyolcadikosoknak is megszervezi az ingyenes felkészítőket. A tapasztalatok szerint a részt vevő diákok viszonya kedvezőbb lett a román nyelvhez.
Október 5. és 11. között immár 32. alkalommal szervezik meg az Erdővidéki Közművelődési Napokat. A rendezvénysorozat idén is változatos programokkal várja mindazokat, akik szeretnék felfedezni és megélni a térség kulturális értékeit.
szóljon hozzá!