A Fülemüle utcát is feltörik, de megéri: tavaszi munkálatok Sepsiszentgyörgyön

A sepsiszentgyörgyi Fülemüle utcában a hónap végén kezdődnek a munkálatok

A háromszéki Hydrokov vízszolgáltató megkezdte idei felújítási munkálatokat, amelyek érintik Sepsiszentgyörgy belvárosát és a peremkerületeket is. A cél pedig az elavult vezetékek cseréje és az aszályos időszakokban tapasztalható vízhiány felszámolása.

Kocsis Károly 2026. március 21., 08:302026. március 21., 08:30

A Kovászna megyei vízszolgáltató hozzákezdett az idénre beütemezett munkálatai elvégzéséhez Sepsiszentgyörgyön. Nemrég a Gróf Mikó Imre utca 1-es számú tömbház alatti fővezetéket cserélték ki, miután korában azt feltételezték, az okozza az ottani pincék beázását. Noha utólag kiderült, a hiba forrása máshol keresendő, az amúgy is elavult PVC-cső helyére újat helyeztek el, megelőzve a későbbi komolyabb meghibásodásokat, amelyek esetlegesen hosszabb vízszünetet is okozhattak volna. Március végén a Fülemüle utca következik.

A munka az aszfaltréteg feltörésével jár, ami ideiglenesen befolyásolja a közlekedést,

de a négy hónapra tervezett folyamat végén, a nyár utolsó heteiben visszaállítják az eredeti útburkolatot. Kovászna megyében ólomcsövek már nem, azbesztcement-vezetékek viszont még találhatók. Ez utóbbiakat külföldön is használják, és

a bennük lévő azbeszt nem jelent veszélyt az egészségre nézve, azonban a technológia elavult, így ezek a csövek is cserére szorulnak

– magyarázza Kozsokár Attila, a Hydrokov vezérigazgatója. A Fülemüle utcában tavaly több meghibásodást is okozott a hálózat kora, ezért döntöttek a cseréje mellett. Amikor nincs elég víz Az utóbbi években visszatérő gond, hogy az ivóvíz mezőgazdasági célú felhasználása miatt a lakossági fogyasztók víz nélkül maradnak. Sepsiszentgyörgyön ez leginkább Alsó-Szemerja környékét, valamint az ebből az irányból ellátott Illyefalva községet érintette.

A Hydrokov a Farm utcában új vezetéket épít ki a Pacén elhelyezett tartályhoz Fotó: Tuchiluș Alex

A Hydrokov készül az intenzív vízhasználat időszakára, ezért a Farm utcában a Pacén elhelyezett tartályhoz új vezetéket épít ki. Ez a plusz mennyiség fedezi majd a nappali fogyasztást, az éjszakai, alacsonyabb igénybevétel mellett pedig lehetővé teszi a tartály újratöltését a zavartalan szolgáltatás érdekében. A munkálatok március végén kezdődnek, és a cég saját bevételéből finanszírozza.