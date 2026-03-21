A Fülemüle utcát is feltörik, de megéri: tavaszi munkálatok Sepsiszentgyörgyön

A sepsiszentgyörgyi Fülemüle utcában a hónap végén kezdődnek a munkálatok
Fotó: Tuchiluș Alex
A háromszéki Hydrokov vízszolgáltató megkezdte idei felújítási munkálatokat, amelyek érintik Sepsiszentgyörgy belvárosát és a peremkerületeket is. A cél pedig az elavult vezetékek cseréje és az aszályos időszakokban tapasztalható vízhiány felszámolása.
A Kovászna megyei vízszolgáltató hozzákezdett az idénre beütemezett munkálatai elvégzéséhez Sepsiszentgyörgyön. Nemrég a Gróf Mikó Imre utca 1-es számú tömbház alatti fővezetéket cserélték ki, miután korában azt feltételezték, az okozza az ottani pincék beázását.
Noha utólag kiderült, a hiba forrása máshol keresendő, az amúgy is elavult PVC-cső helyére újat helyeztek el, megelőzve a későbbi komolyabb meghibásodásokat, amelyek esetlegesen hosszabb vízszünetet is okozhattak volna.
Március végén a Fülemüle utca következik.
de a négy hónapra tervezett folyamat végén, a nyár utolsó heteiben visszaállítják az eredeti útburkolatot.
Kovászna megyében ólomcsövek már nem, azbesztcement-vezetékek viszont még találhatók. Ez utóbbiakat külföldön is használják, és
– magyarázza Kozsokár Attila, a Hydrokov vezérigazgatója. A Fülemüle utcában tavaly több meghibásodást is okozott a hálózat kora, ezért döntöttek a cseréje mellett.
Az utóbbi években visszatérő gond, hogy az ivóvíz mezőgazdasági célú felhasználása miatt a lakossági fogyasztók víz nélkül maradnak. Sepsiszentgyörgyön ez leginkább Alsó-Szemerja környékét, valamint az ebből az irányból ellátott Illyefalva községet érintette.
A Hydrokov a Farm utcában új vezetéket épít ki a Pacén elhelyezett tartályhoz
Fotó: Tuchiluș Alex
A Hydrokov készül az intenzív vízhasználat időszakára, ezért a Farm utcában a Pacén elhelyezett tartályhoz új vezetéket épít ki. Ez a plusz mennyiség fedezi majd a nappali fogyasztást, az éjszakai, alacsonyabb igénybevétel mellett pedig lehetővé teszi a tartály újratöltését a zavartalan szolgáltatás érdekében. A munkálatok március végén kezdődnek, és a cég saját bevételéből finanszírozza.
Fotó: Tuchiluș Alex
szóljon hozzá!