A Fülemüle utcát is feltörik, de megéri: tavaszi munkálatok Sepsiszentgyörgyön

A sepsiszentgyörgyi Fülemüle utcában a hónap végén kezdődnek a munkálatok

Fotó: Tuchiluș Alex

A háromszéki Hydrokov vízszolgáltató megkezdte idei felújítási munkálatokat, amelyek érintik Sepsiszentgyörgy belvárosát és a peremkerületeket is. A cél pedig az elavult vezetékek cseréje és az aszályos időszakokban tapasztalható vízhiány felszámolása.

Kocsis Károly

2026. március 21., 08:302026. március 21., 08:30

A Kovászna megyei vízszolgáltató hozzákezdett az idénre beütemezett munkálatai elvégzéséhez Sepsiszentgyörgyön. Nemrég a Gróf Mikó Imre utca 1-es számú tömbház alatti fővezetéket cserélték ki, miután korában azt feltételezték, az okozza az ottani pincék beázását.

Noha utólag kiderült, a hiba forrása máshol keresendő, az amúgy is elavult PVC-cső helyére újat helyeztek el, megelőzve a későbbi komolyabb meghibásodásokat, amelyek esetlegesen hosszabb vízszünetet is okozhattak volna.

Március végén a Fülemüle utca következik.

A munka az aszfaltréteg feltörésével jár, ami ideiglenesen befolyásolja a közlekedést,

de a négy hónapra tervezett folyamat végén, a nyár utolsó heteiben visszaállítják az eredeti útburkolatot.

Kovászna megyében ólomcsövek már nem, azbesztcement-vezetékek viszont még találhatók. Ez utóbbiakat külföldön is használják, és

a bennük lévő azbeszt nem jelent veszélyt az egészségre nézve, azonban a technológia elavult, így ezek a csövek is cserére szorulnak

– magyarázza Kozsokár Attila, a Hydrokov vezérigazgatója. A Fülemüle utcában tavaly több meghibásodást is okozott a hálózat kora, ezért döntöttek a cseréje mellett.

Amikor nincs elég víz

Az utóbbi években visszatérő gond, hogy az ivóvíz mezőgazdasági célú felhasználása miatt a lakossági fogyasztók víz nélkül maradnak. Sepsiszentgyörgyön ez leginkább Alsó-Szemerja környékét, valamint az ebből az irányból ellátott Illyefalva községet érintette.

A Hydrokov a Farm utcában új vezetéket épít ki a Pacén elhelyezett tartályhoz Galéria

A Hydrokov a Farm utcában új vezetéket épít ki a Pacén elhelyezett tartályhoz

Fotó: Tuchiluș Alex

A Hydrokov készül az intenzív vízhasználat időszakára, ezért a Farm utcában a Pacén elhelyezett tartályhoz új vezetéket épít ki. Ez a plusz mennyiség fedezi majd a nappali fogyasztást, az éjszakai, alacsonyabb igénybevétel mellett pedig lehetővé teszi a tartály újratöltését a zavartalan szolgáltatás érdekében. A munkálatok március végén kezdődnek, és a cég saját bevételéből finanszírozza.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
2026. március 20., péntek

Nőkről szól, de nem csak nőknek – megérkezett a Székely Menyasszony Háromszékre

Asszonyok sorsát, családok születését mutatja be, emlékeket őriz, hagyományokhoz ragaszkodik a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű kiállításának utazóváltozata. A Sepsiszentgyörgyön bemutatott Székely Menyasszony rólunk és nekünk szól.

2026. március 20., péntek

Transzferjáratok indulnak a marosvásárhelyi reptérre

A repülőgépek menetrendjéhez igazodó transzferjáratok indulnak március 29-től a marosvásárhelyi Kultúrpalota elől a vidrátszegi reptérre.

2026. március 20., péntek

2026. március 19., csütörtök

Ismét lehet pályázni a kiválósági díjra Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhely önkormányzata idén is keresi azt a két diákot, akik tanulmányi eredményeikkel, versenygyőzelmeikkel vagy közösségi munkájukkal kiemelkednek kortársaik közül. A 2000 lejes jutalomra április közepéig nyújthatók be az iratcsomók.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

A sepsiszentgyörgyi kórház is reagált az orvosok elleni vádemelésre

Állásfoglalást adott ki a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház vezetősége a két orvos elleni vádemelés kapcsán, hangsúlyozva: az érintettek már nem dolgoznak az intézményben.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Két orvost állítanak bíróság elé egy haláleset ügyében

Bíróság elé állítanak két orvost Kovászna megyében gondatlanságból elkövetett emberölés, valamint okirat-hamisítás miatt egy 2024 decemberében történt haláleset kapcsán.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 17., kedd

Ha a szomszéd kutyája túl hangosan ugat: jogok és kötelességek

A tömbházas életforma próbára teszi a türelmet. Míg Sepsiszentgyörgyön a „szomszéd jóléte” is zavaró lehet, Kézdivásárhelyen a felelőtlen állattartás és a parkolási káosz adja a legtöbb munkát a helyi rendőröknek.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Háromszékiek, akiknek élete és munkássága kiérdemli a Pro Urbe díjat

Lezárult a felterjesztési időszak a Pro Urbe díjakra Kovászna megye két legnagyobb városában. Míg Kézdivásárhelyen két név már publikus, Sepsiszentgyörgyön egyelőre titkos az a tizenkét fős lista, amelyből a városvezetők kiválasztják az idei díjazottakat.

2026. március 17., kedd

2026. március 16., hétfő

Ismét lomtalanítanak Háromszéken

Több mint száz háromszéki települést érint, és az első félévi program július 9-én ér véget. A sepsiszentgyörgyi TEGA köztisztasági vállalat vidéki lomtalanítási akciójáról van szó, amely hétfőn kezdődött Illyefalván.

2026. március 16., hétfő

2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Március 15.: amikor magyarok milliói egyet gondolnak

Kézdivásárhely 1848-ban megmutatta, képes harcolni, ha hív a haza, most pedig újfent bebizonyította, hogy ünnepelni is tud, ha annak van ideje. Március 15-én régen látott sokaság nyugtázta tapssal dr. Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök beszédét.

2026. március 15., vasárnap

