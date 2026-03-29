A fogyatékkal élők foglalkoztatása a cégeknek és a helyi gazdaságnak is megéri

Az 50-nél több alkalmazottat foglalkoztató nagyvállalkozásoknak minden 50 alkalmazott után két fogyatékkal élőt kell alkalmazniuk
Fotó: Freepik
A fogyatékkal élők munkába állítása a dolgozóknak, a cégeknek és a helyi gazdaságnak is előnyös – erre hívja fel a figyelmet a Diakónia Alapítvány sepsiszentgyörgyi Ergon Munkaközvetítő Irodája.
A fogyatékkal élőknek, megváltozott munkaképességűeknek és hátrányos helyzetű személyeknek munkát közvetítő sepsiszentgyörgyi Ergon iroda fennállása óta több céggel épített ki partneri viszonyt, és jól együttműködik velük az említett kategóriákba tartozók foglalkoztatásában.
Mint ismeretes, az ötvennél több alkalmazottat foglalkoztató nagyvállalkozásoknak minden ötven alkalmazott után két fogyatékkal élőt kell alkalmazniuk. Ha ezt nem teszik meg, egy minimálbért kell befizetniük az államkasszába, emellett pedig védett helyeken készült termékeket kell vásárolniuk. Bár több cégvezető inkább fizet az államnak, semmint közreműködjön a fogyatékkal élők társadalmi integrációjában,
Ők pedig hálásak azért, hogy hasznossá tehetik magukat, hogy részei lehetnek egy közösségnek, és hogy eltartotti státusukat – ha részben is – feladhatják. Éppen ez, a hálás munkavállalók lojalitása az Ergon munkatársainak egyik fő érve, amellyel a cégvezetőket igyekeznek meggyőzni arról, hogy legyenek türelemmel, amíg a munkaerő beszokik, megtanulja a munkafolyamatokat és a közösségi szabályokat – mondta megkeresésünkre Deák Attila Csongor, az Ergon irodavezetője.
Az iroda tanácsokat ad a munkaadóknak, a fogyatékkal élőket pedig felkészíti a beilleszkedésre, de az alkalmazást követően is rendszeresen figyelemmel kíséri klienseit, és szükség esetén közbelép az esetleges konfliktusok elsimítása érdekében. Ennek ellenére
– tavaly például egy fiatalt át kellett helyezni, de azóta nagyon jól beilleszkedett a köztisztasági vállalatnál.
Egyelőre inkább a sepsiszentgyörgyi cégek vállalták a fogyatékkal élők alkalmazását: hosszabb ideje együttműködik a Diakóniával a Bertis élelmiszeripari és kereskedelmi cég, a Capitaly szállítóvállalat, a Conico építőipari cég, a Madárlátta pékség, a Multi Nr. nyomdaipari vállalat, a Chocopack édességgyár és a Dr. Office papír-írószerbolt. Az alapítvány által működtetett Szilvássy Carola Szeretetotthonban és a Gondosóra programban is többeket foglalkoztatnak.
Újabb vállalkozásokat és intézményeket is sikerült meggyőzni arról, hogy nekik is, a fogyatékkal élőknek is, valamint a megye gazdaságának is nyernivalója van abból, ha nem csak papíron járulnak hozzá a rászorulók társadalmi inklúziójához. Az Ataplast lerakat, a Tega Rt. és a From Product matracgyártó is ezek közé tartozik. Az enyhén szellemi sérültek is képesek zöldövezeteket karbantartani, takarítani, árut pakolni, kenyeret formázni, csomagolni, mosogatni, vagyis ténylegesen megdolgozni a fizetésért.
közülük 33-nak már sikerült munkahelyet találni, tavaly pedig 10 fogyatékkal élőt helyeztek el.
Amennyiben azonban az említettek ellenére egy cégvezető inkább csak fizetne az államnak, az Ergonnak hamarosan erre is lehet megoldása. Deák Attila Csongor reményei szerint a svájci Evangélikus Egyházak Szervezetétől támogatást nyerhetnek ahhoz, hogy egy hub-szerű egységet működtessenek. Ebben a fogyatékkal élők tulajdonképpen a cégek alkalmazottjaiként dolgoznának, de tőlük független adminisztrációval és munkakörnyezetben, vagyis a nehezebb részt a Diakónia és az Ergon vállalná magára.
Az Ergon a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara adataira alapozva úgy tudja, hogy
vagyis van még kit megszólítani. A pontos adatok megszerzéséhez Miklós Zoltán képviselő és Kondor Ágota szenátor segítségét is kérték, mivel az intézmények arra hivatkoztak, hogy nem adhatnak ki olyan információkat, amelyekből kiderülne, melyik cégnek hány alkalmazottja van, és hány fogyatékkal élőt foglalkoztat vagy nem foglalkoztat.
Sikertörténetként könyveli el az iroda, hogy a közelmúltban egy korábban takarítócsapatban dolgozó hátrányos helyzetű fiatalnak segítettek start-up pályázatot írni. A fiatal jelenleg cégtulajdonosként és vezetőként végzi korábbi munkáját, az Ergon munkatársainak mentorálásával.
