Három nap kemény fagyra van kilátás

Fotó: Borbély Fanni
Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton egy figyelmeztető előrejelzést, valamint több, szerda reggelig érvényben lévő sárga jelzésű riasztást adott ki kemény fagy és rendkívül alacsony hőmérsékletek miatt Románia legnagyobb részére.
2026. január 17., 15:452026. január 17., 15:45
A meteorológusok szerint szombaton a keleti országrészben, vasárnaptól pedig már valamennyi régióban rendkívül hideg idő várható. Éjszaka és reggel többfelé kemény fagyra van kilátás:
Moldva északi és keleti részén, valamint elszórtan Erdélyben a fagy napközben is tartós maradhat, a legmagasabb hőmérsékletek mínusz 15 és mínusz 9 fok között alakulnak.
A jövő hét elejéig időszakosan megerősödik a légmozgás a Bánság déli részén, valamint szórványosan a délkeleti térségekben, ahol a hidegérzetet fokozó, 40–60 km/órás széllökések várhatók – írja az Agerpres hírügynökség a meteorológiai szolgálat figyelmeztetésére hivatkozva.
Szombaton 10 és 20 óra között sárga jelzésű riasztás van érvényben Moldva északi és keleti részén, valamint Erdély keleti térségeiben, ahol a nappali csúcshőmérséklet mínusz 15 és mínusz 10 fok között alakul. Moldva középső és déli részein, Munténia keleti régióban és Dobrudzsában a hőmérséklet 7–9 fokkal marad el az ilyenkor szokásostól, a maximumok mínusz 7 és mínusz 5 fok között váltakoznak.
Mínusz 21 fok alá esett a hőmérséklet szombatra virradóan Csíkszeredában és Gyergyóalfaluban is. Ez volt a leghidegebb az országban.
Szombat 20 órától vasárnap 10 óráig újabb sárga jelzésű riasztás lesz érvényben Moldvában, Dobrudzsában, Munténiában, Olténiában, Erdélyben, Máramarosban és a Körösvidék északi térségeiben. Ezeken a területeken a hajnali minimumok mínusz 20 és mínusz 10 fok közé süllyednek.
Moldva többi részén, Erdély déli és középső régióiban, továbbá Dobrudzsában, Munténiában és Olténiában is rendkívül alacsony hőmérsékletek várhatók, mínusz 9 és mínusz 5 fok közötti nappali értékekkel.
Vasárnap estétől hétfő reggelig az ország nagy részén kemény fagyra van kilátás, a hőmérsékleti minimumok általában mínusz 20 és mínusz 10 fok között alakulnak.
Szombat reggel Gyergyóalfaluban mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet az országban: a Hargita megyei településen mínusz 22 Celsius-fok volt.
