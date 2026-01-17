Meg sem közelítette a csíki hidegrekordot a mai mínusz 21

Szombat reggel Gyergyóalfaluban mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet az országban: a Hargita megyei településen mínusz 22 Celsius-fok volt.

2026. január 17.

Csíkszeredában mínusz 21, Maroshévízen mínusz 19 fokot mértek napkeltekor. Ezek voltak az idei tél eddigi legalacsonyabb értékei Romániában – tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget a nagyszebeni regionális meteorológiai központ szolgálatos meteorológusa, Raul Stoica. A meteorológus szerint

az erős lehűlésnek egy hideg légtömeg mellett a derült ég és a hótakaró jelenléte is kedvezett,

Csíkszeredában és Gyergyóalfaluban a hóréteg vastagsága eléri a 12 centimétert. Hozzátette, hogy ezek az értékek nem számítanak szokatlannak Hargita megyében, a korábbi teleken mértek alacsonyabb hőmérsékleteket is. korábban írtuk Az idei tél leghidegebb napja: mínusz 21 fok alatt Csíkszereda és Gyergyóalfalu Mínusz 21 fok alá esett a hőmérséklet szombatra virradóan Csíkszeredában és Gyergyóalfaluban is. Ez volt a leghidegebb az országban. Raul Stoica emlékeztetett arra, hogy

a január 17-i hidegrekord Hargita megyében mínusz 32 fok, amit 1963-ban Gyergyóalfaluban, illetve 1985-ben Csíkszeredában regisztráltak.