Meg sem közelítette a csíki hidegrekordot a mai mínusz 21

Fotó: Gecse Noémi
Szombat reggel Gyergyóalfaluban mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet az országban: a Hargita megyei településen mínusz 22 Celsius-fok volt.
Csíkszeredában mínusz 21, Maroshévízen mínusz 19 fokot mértek napkeltekor. Ezek voltak az idei tél eddigi legalacsonyabb értékei Romániában – tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget a nagyszebeni regionális meteorológiai központ szolgálatos meteorológusa, Raul Stoica. A meteorológus szerint
Csíkszeredában és Gyergyóalfaluban a hóréteg vastagsága eléri a 12 centimétert. Hozzátette, hogy ezek az értékek nem számítanak szokatlannak Hargita megyében, a korábbi teleken mértek alacsonyabb hőmérsékleteket is.
Mínusz 21 fok alá esett a hőmérséklet szombatra virradóan Csíkszeredában és Gyergyóalfaluban is. Ez volt a leghidegebb az országban.
Raul Stoica emlékeztetett arra, hogy
Maroshévízen a január 17-i rekord mínusz 29 fok, szintén 1985-ből.
A szakember szerint a következő napokban továbbra is fagyos idő várható, nagyon hideg éjszakákkal és reggelekkel, csapadék nélkül, többnyire derült idővel, időszakos felhősödéssel. A legmagasabb nappali hőmérsékletek mínusz 7 és mínusz 2 fok, az éjszakai minimumok mínusz 22 és mínusz 13 fok között alakulnak. A meteorológusok szerint a kemény fagy várhatóan a hónap végéig kitart.
