Halálos áldozatot követelt egy baleset Maros megyében

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Autó balesetezett a Kincsesfő és Görgényszentimre közötti 10-es jelzésű községi úton vasárnap délután; a hatóságok két áldozatról számoltak be, egyikük életét vesztette – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.
2026. június 28., 14:072026. június 28., 14:07
2026. június 28., 15:352026. június 28., 15:35
A rövid tájékoztatásból kiderül, hogy a katasztrófavédelmi egységek egy rohammentővel, illetve egy műszaki mentésre is alkalmas tűzoltóautóval siettek a helyszínre, ahová mentőhelikoptert is riasztottak. Ezenkívül
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
A helyszínen az egyik áldozatot halottnak nyilvánították a kiérkező mentőegységek, testét a roncsok közül kellett kiemelni.
A másik sérült is súlyos állapotban van, őt kórházba szállítják.
A mentés és helyszínelés idejére lezárták az utat a helyszínen.
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