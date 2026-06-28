Halálos áldozatot követelt egy baleset Maros megyében

Autó balesetezett a Kincsesfő és Görgényszentimre közötti 10-es jelzésű községi úton vasárnap délután; a hatóságok két áldozatról számoltak be, egyikük életét vesztette – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

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A rövid tájékoztatásból kiderül, hogy a katasztrófavédelmi egységek egy rohammentővel, illetve egy műszaki mentésre is alkalmas tűzoltóautóval siettek a helyszínre, ahová mentőhelikoptert is riasztottak. Ezenkívül

egy mentőautó, ugyanakkor a községközpont önkéntes tűzoltói is csatlakoztak a mentéshez.

A helyszínen az egyik áldozatot halottnak nyilvánították a kiérkező mentőegységek, testét a roncsok közül kellett kiemelni.

A másik sérült is súlyos állapotban van, őt kórházba szállítják.

A mentés és helyszínelés idejére lezárták az utat a helyszínen.