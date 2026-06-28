Meglehetősen ittas állapotban igyekezett megfordulni járművével szombaton hajnalban egy nő Gyergyóalfaluban, ám végül egy sáncba sodródott – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

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Szombaton hajnalban kaptak segélyhívást a hatóságok, miszerint baleset történt a 13B jelzésű országút gyergyóalfalvi szakaszán – derül ki a közleményből.

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A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy egy 42 éves Maros megyei nő, aki Gyergyóalfaluból Gyergyószentmiklós irányába tartott, meg szeretett volna fordulni autójával, ám ezt nem kellő figyelemmel tette, így a sáncba sodródott.

A sofőr leheletéből 0,74 mg/l alkoholszintet mértek, ezért vérvételre szállították egy egészségügyi egységbe. A hatóságok büntetőeljárást indítottak az ügyben.