Nem ukrán hanem romániai, spanyol és olasz cégek építhetik a SAFE-programból finanszírozott autópályákat

Fotó: Horațiu Cosma/Facebook
A SAFE programból finanszírozott kilenc autópálya-szakasz közül hetet romániai vállalatok építhetnek meg – közölte szombaton közösségi oldalán Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter.
A tárcavezető miniszter Facebook-bejegyzésében cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint a SAFE program autópálya-beruházásaira szánt források ukrán cégekhez kerülnének.
Mint az Agerpres szemléje szerint közölte,
Miruță szerint ez az első olyan uniós finanszírozási program, amely egyértelműen a román ipart támogatja.
A Security Action for Europe (SAFE) program lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy
Az uniós program teljes keretösszege 150 milliárd euró. A hitelszerződés értelmében
Lengyelország után ez a második legnagyobb tagállami keret. A hitel tízéves türelmi idővel és 45 éves törlesztési idővel vehető igénybe.
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