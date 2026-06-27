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Nem ukrán hanem romániai, spanyol és olasz cégek építhetik a SAFE-programból finanszírozott autópályákat

• Fotó: Horațiu Cosma/Facebook

Fotó: Horațiu Cosma/Facebook

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A SAFE programból finanszírozott kilenc autópálya-szakasz közül hetet romániai vállalatok építhetnek meg – közölte szombaton közösségi oldalán Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter.

Székelyhon

2026. június 27., 20:232026. június 27., 20:23

A tárcavezető miniszter Facebook-bejegyzésében cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint a SAFE program autópálya-beruházásaira szánt források ukrán cégekhez kerülnének.

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Mint az Agerpres szemléje szerint közölte,

a kilenc szerződésből hetet romániai vállalatok nyertek el, egyet egy olasz, egyet pedig egy spanyol cég.

Miruță szerint ez az első olyan uniós finanszírozási program, amely egyértelműen a román ipart támogatja.

A Security Action for Europe (SAFE) program lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy

kedvező feltételek mellett jussanak hitelhez védelmi és biztonsági képességeik fejlesztésére.

Az uniós program teljes keretösszege 150 milliárd euró. A hitelszerződés értelmében

Románia 16,68 milliárd euró SAFE-forrást használhat fel.

Lengyelország után ez a második legnagyobb tagállami keret. A hitel tízéves türelmi idővel és 45 éves törlesztési idővel vehető igénybe.

Belföld
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