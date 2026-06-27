Nem ukrán hanem romániai, spanyol és olasz cégek építhetik a SAFE-programból finanszírozott autópályákat

A SAFE programból finanszírozott kilenc autópálya-szakasz közül hetet romániai vállalatok építhetnek meg – közölte szombaton közösségi oldalán Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter.

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Mint az Agerpres szemléje szerint közölte,

A tárcavezető miniszter Facebook-bejegyzésében cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint a SAFE program autópálya-beruházásaira szánt források ukrán cégekhez kerülnének.

a kilenc szerződésből hetet romániai vállalatok nyertek el, egyet egy olasz, egyet pedig egy spanyol cég.

Miruță szerint ez az első olyan uniós finanszírozási program, amely egyértelműen a román ipart támogatja.

A Security Action for Europe (SAFE) program lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy