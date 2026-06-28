Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ittasan és jogosítvány nélkül is vezettek Székelyudvarhelyen

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Bethlenfalvi úton felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező, míg a Bethlen Gábor utcában ittasan vezető sofőrt állítottak meg a rendőrök a hétvégén Székelyudvarhelyen.

Székelyhon

2026. június 28., 11:472026. június 28., 11:47

Egy 57 éves Maros megyei sofőrt igazoltattak szombaton hajnalban a hatóságok a Bethlenfalvi úton, akiről kiderült, hogy

korábban felfüggesztették a járművezetői engedélyét

Hirdetés

– tájékoztat a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. Mint közlik, esetében büntetőeljárás indult.

Vasárnap, éjfél után nem sokkal a Bethlen Gábor utcában állítottak meg a rendőrök egy 55 éves helybéli férfit. A helyszíni ellenőrzések során

0,52 mg/l alkoholszintet mértek a leheletéből, így vérvételre is elkísérték.

Ő sem úszta meg a büntetőeljárást.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet Székelyföldön is
Nem ukrán hanem romániai, spanyol és olasz cégek építhetik a SAFE-programból finanszírozott autópályákat
Nem hosszabbítják meg a szerződését, távozik a fiatal védő Sepsiszentgyörgyről
Újabb földrengés volt Venezuelában, ahol meghaladta az ezret az áldozatok száma
Pászka szögletből tekert gólt, bejutott a Duna Kupa döntőjébe az FK Csíkszereda
Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet Székelyföldön is
Székelyhon

30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet Székelyföldön is
Nem ukrán hanem romániai, spanyol és olasz cégek építhetik a SAFE-programból finanszírozott autópályákat
Székelyhon

Nem ukrán hanem romániai, spanyol és olasz cégek építhetik a SAFE-programból finanszírozott autópályákat
Nem hosszabbítják meg a szerződését, távozik a fiatal védő Sepsiszentgyörgyről
Székely Sport

Nem hosszabbítják meg a szerződését, távozik a fiatal védő Sepsiszentgyörgyről
Újabb földrengés volt Venezuelában, ahol meghaladta az ezret az áldozatok száma
Krónika

Újabb földrengés volt Venezuelában, ahol meghaladta az ezret az áldozatok száma
Pászka szögletből tekert gólt, bejutott a Duna Kupa döntőjébe az FK Csíkszereda
Székely Sport

Pászka szögletből tekert gólt, bejutott a Duna Kupa döntőjébe az FK Csíkszereda
Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Nőileg

Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 28., vasárnap

Kerékpározó kislányokat ütött el egy ittas sofőr – az egyik kiskorú életét vesztette

Kerékpározó gyermekeket ütött el egy ittasan vezető férfi szombat este a Temes megyei Kétfél településen. Egy 10 éves kislány meghalt, az ugyanazon a biciklin ülő 11 éves társa megsebesült.

Kerékpározó kislányokat ütött el egy ittas sofőr – az egyik kiskorú életét vesztette
Kerékpározó kislányokat ütött el egy ittas sofőr – az egyik kiskorú életét vesztette
2026. június 28., vasárnap

Kerékpározó kislányokat ütött el egy ittas sofőr – az egyik kiskorú életét vesztette
Hirdetés
2026. június 28., vasárnap

Alkohol hatása alatt sodródott sáncba autójával egy nő Gyergyóalfaluban

Meglehetősen ittas állapotban igyekezett megfordulni járművével szombaton hajnalban egy nő Gyergyóalfaluban, ám végül egy sáncba sodródott – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Alkohol hatása alatt sodródott sáncba autójával egy nő Gyergyóalfaluban
Alkohol hatása alatt sodródott sáncba autójával egy nő Gyergyóalfaluban
2026. június 28., vasárnap

Alkohol hatása alatt sodródott sáncba autójával egy nő Gyergyóalfaluban
2026. június 28., vasárnap

A vörös kánikulariasztás első napján Csíkszeredában a legelviselhetőbb a reggel

10 Celsius-fokról indult a reggel Csíkszeredában június 28-án, amikor az ország nyugati és délnyugati részére vörös kánikulariasztást adott ki az Országos Meteorológiai Igazgatóság.

A vörös kánikulariasztás első napján Csíkszeredában a legelviselhetőbb a reggel
A vörös kánikulariasztás első napján Csíkszeredában a legelviselhetőbb a reggel
2026. június 28., vasárnap

A vörös kánikulariasztás első napján Csíkszeredában a legelviselhetőbb a reggel
2026. június 28., vasárnap

A székelyföldi megyékben is korlátozzák a teherautó-forgalmat a hőség miatt

A rendkívüli hőség miatt több megyében korlátozzák vasárnap a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek forgalmát az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon.

A székelyföldi megyékben is korlátozzák a teherautó-forgalmat a hőség miatt
A székelyföldi megyékben is korlátozzák a teherautó-forgalmat a hőség miatt
2026. június 28., vasárnap

A székelyföldi megyékben is korlátozzák a teherautó-forgalmat a hőség miatt
Hirdetés
2026. június 27., szombat

30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet Székelyföldön is

A nyár eddigi legmelegebb napjának bizonyult június 27-e, ugyanis Székelyföldön is 30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet a délutáni órákra.

30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet Székelyföldön is
30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet Székelyföldön is
2026. június 27., szombat

30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet Székelyföldön is
2026. június 27., szombat

Már az előrendeléssel alaposan felkavarta a videójáték-ipar állóvizét a GTA 6

A november 19-én megjelenő Grand Theft Auto VI már az előrendelési periódusban nagy hullámokat ver a kiadó megkérdőjelezhető, de egyébként a nagy várakozás miatt érthető döntései miatt. Képbehozó.

Már az előrendeléssel alaposan felkavarta a videójáték-ipar állóvizét a GTA 6
Már az előrendeléssel alaposan felkavarta a videójáték-ipar állóvizét a GTA 6
2026. június 27., szombat

Már az előrendeléssel alaposan felkavarta a videójáték-ipar állóvizét a GTA 6
2026. június 27., szombat

Nem ukrán hanem romániai, spanyol és olasz cégek építhetik a SAFE-programból finanszírozott autópályákat

A SAFE programból finanszírozott kilenc autópálya-szakasz közül hetet romániai vállalatok építhetnek meg – közölte szombaton közösségi oldalán Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter.

Nem ukrán hanem romániai, spanyol és olasz cégek építhetik a SAFE-programból finanszírozott autópályákat
Nem ukrán hanem romániai, spanyol és olasz cégek építhetik a SAFE-programból finanszírozott autópályákat
2026. június 27., szombat

Nem ukrán hanem romániai, spanyol és olasz cégek építhetik a SAFE-programból finanszírozott autópályákat
Hirdetés
2026. június 27., szombat

Testvérvárossá vált Nyárádszereda és Zalaegerszeg

Testvérvárosi szerződést írt alá a Maros megyei város szombati dísztanácsülésén Nyárádszereda és Zalaegerszeg vezetősége az évek óta tartó hosszú és tartalmas kapcsolatuk eredményeként.

Testvérvárossá vált Nyárádszereda és Zalaegerszeg
Testvérvárossá vált Nyárádszereda és Zalaegerszeg
2026. június 27., szombat

Testvérvárossá vált Nyárádszereda és Zalaegerszeg
2026. június 27., szombat

Bolojan: 40 százalékkal csökkent a deficit az első öt hónapban

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint az idei év első öt hónapjának költségvetési adatai azt mutatják, hogy a múlt év ugyanezen időszakához képest több mint 40 százalékkal, 64 milliárd lejről 36 milliárd lejre csökkent a deficit.

Bolojan: 40 százalékkal csökkent a deficit az első öt hónapban
Bolojan: 40 százalékkal csökkent a deficit az első öt hónapban
2026. június 27., szombat

Bolojan: 40 százalékkal csökkent a deficit az első öt hónapban
2026. június 27., szombat

A vörös hőségriadó miatt a mentőegységek készültségének fokozását is kéri az egészségügyi minisztérium

A szélsőséges hőmérséklet okozta egészségügyi kockázatok csökkentését célzó intézkedési tervek aktiválását kérte szombaton az egészségügyi minisztérium.

A vörös hőségriadó miatt a mentőegységek készültségének fokozását is kéri az egészségügyi minisztérium
A vörös hőségriadó miatt a mentőegységek készültségének fokozását is kéri az egészségügyi minisztérium
2026. június 27., szombat

A vörös hőségriadó miatt a mentőegységek készültségének fokozását is kéri az egészségügyi minisztérium
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!