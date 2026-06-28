Ittasan és jogosítvány nélkül is vezettek Székelyudvarhelyen

A Bethlenfalvi úton felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező, míg a Bethlen Gábor utcában ittasan vezető sofőrt állítottak meg a rendőrök a hétvégén Székelyudvarhelyen.

Székelyhon 2026. június 28., 11:472026. június 28., 11:47

Egy 57 éves Maros megyei sofőrt igazoltattak szombaton hajnalban a hatóságok a Bethlenfalvi úton, akiről kiderült, hogy

korábban felfüggesztették a járművezetői engedélyét

Hirdetés – tájékoztat a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. Mint közlik, esetében büntetőeljárás indult. Vasárnap, éjfél után nem sokkal a Bethlen Gábor utcában állítottak meg a rendőrök egy 55 éves helybéli férfit. A helyszíni ellenőrzések során

0,52 mg/l alkoholszintet mértek a leheletéből, így vérvételre is elkísérték.