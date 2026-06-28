A 40 Celsius-fokot is elérheti ma a hőmérséklet

Tizenhat megyében vörös, az ország többi részén narancssárga és sárga jelzésű hőségriasztás van érvényben hétfő reggel 10 óráig.

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A vörös hőségriasztás Arad, Bihar, Szatmár, Szilágy, Kolozs, Fehér, Hunyad, Máramaros, Beszterce-Naszód, Maros, Szeben, Hargita, Kovászna, Brassó, Suceava és Botoșani megyére érvényes, ahol

rendkívül magas, a júniusi abszolút melegrekordokat megközelítő nappali csúcsértékekre kell számítani.

korábban írtuk A vörös kánikulariasztás első napján Csíkszeredában a legelviselhetőbb a reggel 10 Celsius-fokról indult a reggel Csíkszeredában június 28-án, amikor az ország nyugati és délnyugati részére vörös kánikulariasztást adott ki az Országos Meteorológiai Igazgatóság.

Máramarosban, a Körösvidéken, valamint Erdély északnyugati részén a maximumok elérik a 39-40 Celsius-fokot, az éjszakák pedig trópusiak lesznek, 17 és 25 fok közötti minimumokkal.

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A Bánság egy részére, Olténiára, Munténia területének nagy részére és Moldvára narancssárga jelzésű, Dobrudzsára és Délkelet-Munténiára pedig sárga jelzésű hőségriasztás érvényes vasárnap.