Kezdődik az érettségi nehezebb része

Az írásbeli vizsgákkal folytatódik hétfőn az érettségi. Az oktatási minisztérium által jóváhagyott menetrend szerint hétfőn román nyelvből és irodalomból, kedden a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, július 2-án, csütörtökön a választott tantárgyból vizsgáznak az érettségizők, pénteken pedig anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók tudását.

Székelyhon 2026. június 29., 08:242026. június 29., 08:24

Az érettségi vizsga első eredményeit július 7-én délig teszik közzé. A vizsgázók aznap 14 és 18 óra között, illetve július 8-án és 9-én megtekinthetik a dolgozataikat és óvást nyújthatnak be.

A végleges eredményeket július 13-án közlik.