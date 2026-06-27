Testvérvárossá vált Nyárádszereda és Zalaegerszeg

Fotó: Facebook/Nyárádszereda Önkormányzata
Testvérvárosi szerződést írt alá a Maros megyei város szombati dísztanácsülésén Nyárádszereda és Zalaegerszeg vezetősége az évek óta tartó hosszú és tartalmas kapcsolatuk eredményeként.
„Bár a két város barátságát eddig sem a papír, hanem a kölcsönös tisztelet, az együttműködés és az emberi kapcsolatok tették erőssé,
– olvasható Nyárádszereda önkormányzatának Facebook oldalán.
Mint közlik, az ünnepségen Balaicz Zoltán Zalaegerszeg és Tóth Sándor Nyárádszereda polgármestere idézték fel a testvérvárosi kapcsolat történetét és közös eredményeit.
Fotó: Facebook/Nyárádszereda Önkormányzata
– idézik Gecse Péter alpolgármester beszédét.
Leszögezik: hisznek abban, hogy kapcsolatuk a jövőben tovább erősödik, és még számos közös élménnyel, programmal és együttműködéssel gazdagítja közösségeiket.
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