Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Testvérvárossá vált Nyárádszereda és Zalaegerszeg

• Fotó: Facebook/Nyárádszereda Önkormányzata

Fotó: Facebook/Nyárádszereda Önkormányzata

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Testvérvárosi szerződést írt alá a Maros megyei város szombati dísztanácsülésén Nyárádszereda és Zalaegerszeg vezetősége az évek óta tartó hosszú és tartalmas kapcsolatuk eredményeként.

Fülöp-Székely Botond

2026. június 27., 18:242026. június 27., 18:24

„Bár a két város barátságát eddig sem a papír, hanem a kölcsönös tisztelet, az együttműködés és az emberi kapcsolatok tették erőssé,

Idézet
öröm számunkra, hogy ez a hosszú múltra visszatekintő kapcsolat immár hivatalos keretek között is tovább épülhet”

– olvasható Nyárádszereda önkormányzatának Facebook oldalán.

Hirdetés

Mint közlik, az ünnepségen Balaicz Zoltán Zalaegerszeg és Tóth Sándor Nyárádszereda polgármestere idézték fel a testvérvárosi kapcsolat történetét és közös eredményeit.

• Fotó: Facebook/Nyárádszereda Önkormányzata Galéria

Fotó: Facebook/Nyárádszereda Önkormányzata

Idézet
Az elmúlt évek során a hivatalos találkozások mellett valódi emberi kapcsolatok, családokat összekötő barátságok is születtek, amelyek a testvérvárosi együttműködés legértékesebb eredményei közé tartoznak”

– idézik Gecse Péter alpolgármester beszédét.

Leszögezik: hisznek abban, hogy kapcsolatuk a jövőben tovább erősödik, és még számos közös élménnyel, programmal és együttműködéssel gazdagítja közösségeiket.

Marosszék Magyarország
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Egy emberként énekelte a közönség a Bagossy-dalokat az Udvarhely Napokon
Közel négymillió lejre bírságoltak a fogyasztóvédők
Ha nem maradhat otthon, ki nyújthat segítőkezet az FK Csíkszeredának a stadionkérdésben?
Volt magyar miniszter is védelmébe vette a Kolozsvárról „kiutált” oroszokat
Lezárul a csoportkör a világbajnokságon – a szombati sportműsor
Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Egy emberként énekelte a közönség a Bagossy-dalokat az Udvarhely Napokon
Székelyhon

Egy emberként énekelte a közönség a Bagossy-dalokat az Udvarhely Napokon
Közel négymillió lejre bírságoltak a fogyasztóvédők
Székelyhon

Közel négymillió lejre bírságoltak a fogyasztóvédők
Ha nem maradhat otthon, ki nyújthat segítőkezet az FK Csíkszeredának a stadionkérdésben?
Székely Sport

Ha nem maradhat otthon, ki nyújthat segítőkezet az FK Csíkszeredának a stadionkérdésben?
Volt magyar miniszter is védelmébe vette a Kolozsvárról „kiutált” oroszokat
Krónika

Volt magyar miniszter is védelmébe vette a Kolozsvárról „kiutált” oroszokat
Lezárul a csoportkör a világbajnokságon – a szombati sportműsor
Székely Sport

Lezárul a csoportkör a világbajnokságon – a szombati sportműsor
Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Nőileg

Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 27., szombat

Nem ukrán hanem romániai, spanyol és olasz cégek építhetik a SAFE-programból finanszírozott autópályákat

A SAFE programból finanszírozott kilenc autópálya-szakasz közül hetet romániai vállalatok építhetnek meg – közölte szombaton közösségi oldalán Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter.

Nem ukrán hanem romániai, spanyol és olasz cégek építhetik a SAFE-programból finanszírozott autópályákat
Nem ukrán hanem romániai, spanyol és olasz cégek építhetik a SAFE-programból finanszírozott autópályákat
2026. június 27., szombat

Nem ukrán hanem romániai, spanyol és olasz cégek építhetik a SAFE-programból finanszírozott autópályákat
Hirdetés
2026. június 27., szombat

Bolojan: 40 százalékkal csökkent a deficit az első öt hónapban

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint az idei év első öt hónapjának költségvetési adatai azt mutatják, hogy a múlt év ugyanezen időszakához képest több mint 40 százalékkal, 64 milliárd lejről 36 milliárd lejre csökkent a deficit.

Bolojan: 40 százalékkal csökkent a deficit az első öt hónapban
Bolojan: 40 százalékkal csökkent a deficit az első öt hónapban
2026. június 27., szombat

Bolojan: 40 százalékkal csökkent a deficit az első öt hónapban
2026. június 27., szombat

A vörös hőségriadó miatt a mentőegységek készültségének fokozását is kéri az egészségügyi minisztérium

A szélsőséges hőmérséklet okozta egészségügyi kockázatok csökkentését célzó intézkedési tervek aktiválását kérte szombaton az egészségügyi minisztérium.

A vörös hőségriadó miatt a mentőegységek készültségének fokozását is kéri az egészségügyi minisztérium
A vörös hőségriadó miatt a mentőegységek készültségének fokozását is kéri az egészségügyi minisztérium
2026. június 27., szombat

A vörös hőségriadó miatt a mentőegységek készültségének fokozását is kéri az egészségügyi minisztérium
2026. június 27., szombat

Az RMDSZ szavazataival a Grindeanu-kormány gond nélkül megkapná a parlament bizalmát Craiova polgármestere szerint

Lia Olguța Vasilescu craiovai polgármester szombaton azt nyilatkozta, hogy a PSD alapvetően azokra a szavazatokra támaszkodna a Sorin Grindeanu vezette kormány esetleges parlamenti beiktatásához, amelyeket Adrian Veștea miniszterelnök-jelölt kapott.

Az RMDSZ szavazataival a Grindeanu-kormány gond nélkül megkapná a parlament bizalmát Craiova polgármestere szerint
Az RMDSZ szavazataival a Grindeanu-kormány gond nélkül megkapná a parlament bizalmát Craiova polgármestere szerint
2026. június 27., szombat

Az RMDSZ szavazataival a Grindeanu-kormány gond nélkül megkapná a parlament bizalmát Craiova polgármestere szerint
Hirdetés
2026. június 27., szombat

Elfogadta a kormány Hargita megye címerét

Hargita megye címeréről fogadott el határozatot pénteki ülésén a kormány a Romániai Magyar Demokrata Szövetség javaslatára. A jelkép a székelyföldi megye történelmére, önazonosságára és örökségére utal.

Elfogadta a kormány Hargita megye címerét
Elfogadta a kormány Hargita megye címerét
2026. június 27., szombat

Elfogadta a kormány Hargita megye címerét
2026. június 27., szombat

Üzlethelyiség gyúlt ki ki Erdőszentgyörgyön

Egy üzletben csaptak fel a lángok szombaton délben Erdőszentgyörgy főutcáján; már zajlik az oltás a helyszínen – közli a Maros megyei tűzoltóság.

Üzlethelyiség gyúlt ki ki Erdőszentgyörgyön
Üzlethelyiség gyúlt ki ki Erdőszentgyörgyön
2026. június 27., szombat

Üzlethelyiség gyúlt ki ki Erdőszentgyörgyön
2026. június 27., szombat

Közel négymillió lejre bírságoltak a fogyasztóvédők

Több mint 1600 gazdasági szereplőnél végzett ellenőrzéseket június 22. és 26. között az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC).

Közel négymillió lejre bírságoltak a fogyasztóvédők
Közel négymillió lejre bírságoltak a fogyasztóvédők
2026. június 27., szombat

Közel négymillió lejre bírságoltak a fogyasztóvédők
Hirdetés
2026. június 27., szombat

Beterít a hőhullám – jövő hét elején is harmadfokú kánikulariasztás lesz majdnem az egész országban

Újabb figyelmeztetéseket adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a kánikula miatt.

Beterít a hőhullám – jövő hét elején is harmadfokú kánikulariasztás lesz majdnem az egész országban
Beterít a hőhullám – jövő hét elején is harmadfokú kánikulariasztás lesz majdnem az egész országban
2026. június 27., szombat

Beterít a hőhullám – jövő hét elején is harmadfokú kánikulariasztás lesz majdnem az egész országban
2026. június 27., szombat

Szombatfalván láttak medvét szombatra virradóra

Ismét medveriasztás érkezett a székelyudvarhelyiek telefonjára szombaton hajnalban, ezúttal a szombatfalvi részen látták a nagyvadat.

Szombatfalván láttak medvét szombatra virradóra
Szombatfalván láttak medvét szombatra virradóra
2026. június 27., szombat

Szombatfalván láttak medvét szombatra virradóra
2026. június 27., szombat

Kilencven szénabála és egy épület égett Mezőzáhon

Kilencven, egyenként 500 kilogrammos szénabála, tíz kisebb lucernabála és egy mezőgazdasági melléképület is lángra kapott szombaton éjfél után nem sokkal Mezőzáhon – közli a Maros megyei tűzoltóság.

Kilencven szénabála és egy épület égett Mezőzáhon
Kilencven szénabála és egy épület égett Mezőzáhon
2026. június 27., szombat

Kilencven szénabála és egy épület égett Mezőzáhon
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!