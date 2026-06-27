Testvérvárossá vált Nyárádszereda és Zalaegerszeg

Testvérvárosi szerződést írt alá a Maros megyei város szombati dísztanácsülésén Nyárádszereda és Zalaegerszeg vezetősége az évek óta tartó hosszú és tartalmas kapcsolatuk eredményeként.

Fülöp-Székely Botond 2026. június 27., 18:242026. június 27., 18:24

„Bár a két város barátságát eddig sem a papír, hanem a kölcsönös tisztelet, az együttműködés és az emberi kapcsolatok tették erőssé,

öröm számunkra, hogy ez a hosszú múltra visszatekintő kapcsolat immár hivatalos keretek között is tovább épülhet”

– olvasható Nyárádszereda önkormányzatának Facebook oldalán. Hirdetés Mint közlik, az ünnepségen Balaicz Zoltán Zalaegerszeg és Tóth Sándor Nyárádszereda polgármestere idézték fel a testvérvárosi kapcsolat történetét és közös eredményeit.

Fotó: Facebook/Nyárádszereda Önkormányzata

Az elmúlt évek során a hivatalos találkozások mellett valódi emberi kapcsolatok, családokat összekötő barátságok is születtek, amelyek a testvérvárosi együttműködés legértékesebb eredményei közé tartoznak”