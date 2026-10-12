Haladéktalanul teljes jogkörű kormányra van szüksége Romániának a kormányfőjelölt szerint

Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök és Nicușor Dan, Románia elnöke. Eredményes lesz a negyedik kormányalakítási próbálkozás?

Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy Romániának haladéktalanul teljes jogkörű kormányra van szüksége, mert a romániaiakat érintő konkrét problémák sürgős megoldást igényelnek.

Székelyhon 2026. október 12., 12:102026. október 12., 12:10

A Radio România Actualități-nak nyilatkozva Niculescu azt üzente a politikai pártoknak, hogy még nagyobb nyitottságra és együttműködésre van szükség a kormányalakítás érdekében. Hozzátette: a tárgyalások hétfőn folytatódnak, és ez a hét meghatározó lesz az általa javasolt kormány sorsára.

Minden lehetőség nyitva áll, és a tárgyalások hétfőn folytatódnak. Fontos, hogy gyorsítsuk a folyamatokat, hiszen az ország nem engedheti meg magának, hogy elhúzódjon a politikai bizonytalanság”

– mondta Niculescu az Agerpres szemléje szerint. Hirdetés Hangsúlyozta ugyanakkor: nem elég, ha a kormány átmegy a parlamenti bizalmi szavazáson, hanem

egy olyan kabinetre van szükség, amely képes valóban kormányozni és végrehajtani a szükséges reformokat.

Niculescu szerint emiatt elengedhetetlen egy politikai megállapodás megkötése az alapvető célkitűzésekről, mint a költségvetés-kiigazítás,

a 2027-es büdzsé elfogadása,

az energiaügyi intézkedések,

a gazdaságélénkítés,

az adóbevételek javítása,

valamint az ország védelmi képességeinek megerősítése, különös tekintettel a határokon zajló háborús helyzetre. A kijelölt miniszterelnök kiemelte azt is, hogy nemzetközi partnereknek és a befektetőknek is egyértelmű jelzésre van szükségük arról, hogy

Románia egy stabil, kiszámítható, hitelt érdemlő ország, amely betartja vállalásait.

Niculescu elismételte, hogy csütörtökön szándékában áll a parlament elé terjeszteni kormányprogramját és minisztereinek listáját, ha megállapodás születik egy olyan kormányról, amely nem csupán átmegy a parlament szavazásán, hanem utána képes is kormányozni. Arra a kérdésre, hogy miként lehet feloldani a pártok közti nézetkülönbségeket a kormányalakítás érdekében, Niculescu azt válaszolta:

ha lennének egyszerű megoldások, már régóta lenne teljes jogkörű kormánya az országnak.