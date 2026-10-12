Haladéktalanul teljes jogkörű kormányra van szüksége Romániának a kormányfőjelölt szerint

Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök és Nicușor Dan, Románia elnöke. Eredményes lesz a negyedik kormányalakítási próbálkozás?
Fotó: Presidency.ro
Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy Romániának haladéktalanul teljes jogkörű kormányra van szüksége, mert a romániaiakat érintő konkrét problémák sürgős megoldást igényelnek.
A Radio România Actualități-nak nyilatkozva Niculescu azt üzente a politikai pártoknak, hogy még nagyobb nyitottságra és együttműködésre van szükség a kormányalakítás érdekében. Hozzátette: a tárgyalások hétfőn folytatódnak, és ez a hét meghatározó lesz az általa javasolt kormány sorsára.
– mondta Niculescu az Agerpres szemléje szerint.
Hangsúlyozta ugyanakkor: nem elég, ha a kormány átmegy a parlamenti bizalmi szavazáson, hanem
Niculescu szerint emiatt elengedhetetlen egy politikai megállapodás megkötése az alapvető célkitűzésekről, mint
a költségvetés-kiigazítás,
a 2027-es büdzsé elfogadása,
az energiaügyi intézkedések,
a gazdaságélénkítés,
az adóbevételek javítása,
valamint az ország védelmi képességeinek megerősítése, különös tekintettel a határokon zajló háborús helyzetre.
A kijelölt miniszterelnök kiemelte azt is, hogy nemzetközi partnereknek és a befektetőknek is egyértelmű jelzésre van szükségük arról, hogy
Niculescu elismételte, hogy csütörtökön szándékában áll a parlament elé terjeszteni kormányprogramját és minisztereinek listáját, ha megállapodás születik egy olyan kormányról, amely nem csupán átmegy a parlament szavazásán, hanem utána képes is kormányozni.
Arra a kérdésre, hogy miként lehet feloldani a pártok közti nézetkülönbségeket a kormányalakítás érdekében, Niculescu azt válaszolta:
„Azt javasoltam, hogy fontoljuk meg egy támogatási megállapodás megkötését, például hat hónapra, hogy a Románia számára kiemelt fontosságú reformokat és intézkedéseket végrehajthassuk. És remélem, hogy a pártok – amelyek nyilvánvalóan Románia érdekeit tartják szem előtt – megegyezésre jutnak, és közösen megtaláljuk a megoldást, amellyel ki tudjuk vezetni az országot ebből a politikai, gazdasági és társadalmi válságból” – tette hozzá.
Arra a kérdésre, hogy mely pártok biztosították már támogatásukról az általa javasolt kormányt, Niculescu a tárgyalások bizalmas jellegére hivatkozva nem bocsátkozott részletekbe, de leszögezte, hogy vannak támogatói.
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