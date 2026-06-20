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Hajnali földrengéssel indult a hétvége

• Fotó: Országos Földfizikai Intézet

Fotó: Országos Földfizikai Intézet

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A Richter-skála szerint 3-as erősségű földrengés történt szombaton 5 óra 37 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Székelyhon

2026. június 20., 11:412026. június 20., 11:41

A szeizmikus mozgás 1387 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 60 kilométerre volt Buzăutól, 57 kilométerre Focșani-tól, 54 kilométerre Sepsiszentgyörgytől, 57 kilométerre Brassótól és 72 kilométerre Ploiești-től.

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Júniusban eddig négy, Richter-skála szerint 2,2 és 3,3 közötti erősségű földrengés történt Romániában.

Az idei év legerősebb, 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancea megyében – idézi fel az Agerpres.

Belföld
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