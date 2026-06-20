Fotó: Borbély Fanni
Felvásárolták a legnagyobb árbevételű, magyar tulajdonosi hátterű székelyföldi üzletláncot, a Merkúrt - írja a Progresiv kiskereskedelmi szakportál nyomán az MTI.
A Hargita, Kovászna és Maros megyében található 18 szupermarketből és kisboltból álló hálózatot a magyar üzletemberek tulajdonában levő, székelyudvarhelyi székhelyű Elan Trio működtette.
A felek a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra.
„A cégcsoportunk, a Harghita Retail már működtet egy 20 boltos hálózatot, és a két hálózatot egyetlen erős szervezetbe szeretnénk integrálni. A víziónk az, hogy a legerősebb székelyföldi regionális kiskereskedelmi láncot hozzuk létre” – nyilatkozta Becze Tibor, az Amigo & Intercost társtulajdonosa.
A Harghita Retail tavaly mintegy 250 főt foglalkoztatott, és 170,619 millió lej árbevétel mellett 1,689 milló lej nettó nyereséget ért el.
A mintegy 400 főt foglalkoztató Elan Trio 1993 óta van jelen a román kiskereskedelmi piacon. 2025-ben a vállalat árbevétele 20 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, 232,532 millió lej volt, miközben a vesztesége 4,538 millió lejről 11,480 millió lejre nőtt.
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