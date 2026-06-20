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Gazdát cserélt a legnagyobb székelyföldi üzletlánc

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Felvásárolták a legnagyobb árbevételű, magyar tulajdonosi hátterű székelyföldi üzletláncot, a Merkúrt - írja a Progresiv kiskereskedelmi szakportál nyomán az MTI.

Székelyhon

2026. június 20., 10:092026. június 20., 10:09

A Hargita, Kovászna és Maros megyében található 18 szupermarketből és kisboltból álló hálózatot a magyar üzletemberek tulajdonában levő, székelyudvarhelyi székhelyű Elan Trio működtette.

A vásárló a régió egyik legnagyobb nagykereskedelmi vállalata, az ugyancsak székelyudvarhelyi Amigo & Intercost.

A felek a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra.

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„A cégcsoportunk, a Harghita Retail már működtet egy 20 boltos hálózatot, és a két hálózatot egyetlen erős szervezetbe szeretnénk integrálni. A víziónk az, hogy a legerősebb székelyföldi regionális kiskereskedelmi láncot hozzuk létre” – nyilatkozta Becze Tibor, az Amigo & Intercost társtulajdonosa.

A Harghita Retail tavaly mintegy 250 főt foglalkoztatott, és 170,619 millió lej árbevétel mellett 1,689 milló lej nettó nyereséget ért el.

A mintegy 400 főt foglalkoztató Elan Trio 1993 óta van jelen a román kiskereskedelmi piacon. 2025-ben a vállalat árbevétele 20 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, 232,532 millió lej volt, miközben a vesztesége 4,538 millió lejről 11,480 millió lejre nőtt.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Gazdaság
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