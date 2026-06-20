Felvásárolták a legnagyobb árbevételű, magyar tulajdonosi hátterű székelyföldi üzletláncot, a Merkúrt - írja a Progresiv kiskereskedelmi szakportál nyomán az MTI.

Székelyhon 2026. június 20., 10:092026. június 20., 10:09

A Hargita, Kovászna és Maros megyében található 18 szupermarketből és kisboltból álló hálózatot a magyar üzletemberek tulajdonában levő, székelyudvarhelyi székhelyű Elan Trio működtette.

A vásárló a régió egyik legnagyobb nagykereskedelmi vállalata, az ugyancsak székelyudvarhelyi Amigo & Intercost.

A felek a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra. Hirdetés „A cégcsoportunk, a Harghita Retail már működtet egy 20 boltos hálózatot, és a két hálózatot egyetlen erős szervezetbe szeretnénk integrálni. A víziónk az, hogy a legerősebb székelyföldi regionális kiskereskedelmi láncot hozzuk létre” – nyilatkozta Becze Tibor, az Amigo & Intercost társtulajdonosa.