Kilencezer lej értékű faanyagot koboztak el Hargita megyében

Harminc köbméter faanyag eredetét nem tudta igazolni az a kereskedelmi cég, amelyet pénteken ellenőriztek a Hargita megyei rendőrök. A fát elkobozták, és 6000 lej értékben szabtak ki bírságot.

Simon Virág 2026. június 20., 12:592026. június 20., 12:59

Erdészeti szakemberek bevonásával végeztek ellenőrzéseket a rendőrség erdészeti kihágások vizsgáló osztályának munkatársai pénteken Hargita megyében. Hirdetés Az egyik, erdészeti tevékenységet folytató gazdasági társaságnál a nyilvántartott és a tényleges készletek összevetése után megállapították, hogy 29,67 köbméter faanyagnak nincs eredetigazoló irata. Az is kiderült, hogy a cég nem készítette el a törvény által előírt, a biztonságra vonatkozó elemzéseket.

A rendőrök három szabálysértési bírságot szabtak ki, összesen 6000 lej értékben, emellett elrendelték a 29,67 köbméter faanyag elkobzását is, amelynek becsült értéke mintegy 9000 lej.