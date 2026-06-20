Súlyos medvegondok közepette is bűnösen félrenéz az állam

Ki kellett lőni Kovásznán azt a hím medvét, amely hónapok óta rendszeresen bejárt a szívkórház és a környező szállodák udvarára. A városban idén ez volt a harmadik kilőtt medve, miközben megoldás helyett az állam egyszerűen „bűnösen félrenéz”.
2026. június 20., 11:592026. június 20., 11:59
2026. június 20., 13:162026. június 20., 13:16
Szinte naponta, vagy éjszakánként többször is medve észlelése miatt hívják a kovásznai polgármestert.
A sűrű erdők szomszédságában fekvő Kovásznán a medve szinte már megszokott jelenség.
Gyerő József polgármester érdeklődésünkre jelezte: múlt hét végén rákényszerültek kilőni egy nagy hím medvét, amely hónapok óta a legnagyobb nyugalommal bejárt a kórház és a szomszédos szállodák kertjébe, udvarára, akár fényes nappal is.
A petárdás riasztásokra már nem reagált, az embertől nem félt, rendszeresen feltűnt a több szálloda valamint a szívkórház udvarán.
Fotó: Clermont szálloda
De több medve is bejár a szívkórház udvarára, miközben a polgármesteri hivatalban naponta iktatnak lakossági panaszokat arról, hogy a Nyír utcában, a Pakó-hegyen és a vajnafalvi városrészben is rendszeresen feltűnnek a vadak. Idén ez volt a harmadik medve, amit Kovásznán kilőttek.
Korábban a szívkórház udvarán lőttek ki egyet,
egy másikat pedig a kovásznai szállodákat működtető turisztikai vállalkozás, az SCT kempingjével átellenben, a piknikzónában „értek tetten”.
Sok turista már fél Kovásznára jönni, vagy elhagyja a szállodákat – mondta a polgármester, aki számára már elviselhetetlen gyakorisággal hívják őt vagy az alpolgármestert a medve jelenléte miatt riasztott sürgősségi bizottságokba, éjjelente akár többször is, miközben nappal a hivatalban végzi feladatait. Ráadásul a beruházások véghajrájában is rengeteg munka van.
Sokszor potyára mennek ki, mert
Ha a csapat foglalt, és Kovásznára nem ér el időben, a medve elmegy, kilőni sem lehet, hiába van ott az állatorvos, a vadőr és a medve húsz méterre: nem teljesül a törvény által előírt feltétel, ezért nem lehet eljárni.
De ami ennél is nagyobb probléma, hogy
Olyanformán is, hogy az állat ráronthat a helyszínen levő bizottság tagjaira vagy más jelenlevőkre.
– fogalmazott az elöljáró. Szerinte olyan emberekre bízza egy sürgősségi helyzetben a megoldást, akiknek nem ez a hatáskörük, ahelyett, hogy ezt a kérdést ott oldanák meg, ahol kell, és azoknak, akiknek ez a szakmájuk: az erdőben, a vadászoknak.
„Így az állam sem húz hasznot, vadgazdálkodás sem történik, állománykezelés sem, a medvék pedig egyszerűen nem férnek el az erdőben, bejönnek a lakott területre, és előáll egy sürgősségi helyzet.
Ráadásul rengeteg költséget generálnak ezek a sürgősségi beavatkozások, és a turisták elmaradása miatt is nagy veszteséggel kell számolni” – summázta Gyerő József.
Kovászna megyében idén eddig 12 medvét lőttek ki a 81-es sürgősségi kormányrendelet által biztosított törvényi keretnek köszönhetően.
A 2021-ből származó 81-es sürgősségi kormányrendelet (OUG) azonnali beavatkozási keretet biztosít Romániában a barnamedvék által okozott veszélyhelyzetek kezelésére a lakott területeken. A jogszabály rangsorolja a beavatkozási szinteket: a riasztástól és a kábítástól a kilövésig vagy az elaltatásig, amelyet a hatóságoknak szigorú protokoll mentén kell levezényelniük.
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