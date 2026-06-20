Súlyos medvegondok közepette is bűnösen félrenéz az állam

Ki kellett lőni Kovásznán azt a hím medvét, amely hónapok óta rendszeresen bejárt a szívkórház és a környező szállodák udvarára. A városban idén ez volt a harmadik kilőtt medve, miközben megoldás helyett az állam egyszerűen „bűnösen félrenéz”.

Bodor Tünde 2026. június 20., 11:592026. június 20., 11:59 2026. június 20., 13:162026. június 20., 13:16

Szinte naponta, vagy éjszakánként többször is medve észlelése miatt hívják a kovásznai polgármestert.

Idén már három nagyvadat kilőttek, de ennél több maradt, amely most bejár a városba.

A sűrű erdők szomszédságában fekvő Kovásznán a medve szinte már megszokott jelenség. Hirdetés Gyerő József polgármester érdeklődésünkre jelezte: múlt hét végén rákényszerültek kilőni egy nagy hím medvét, amely hónapok óta a legnagyobb nyugalommal bejárt a kórház és a szomszédos szállodák kertjébe, udvarára, akár fényes nappal is.

Megszokott útvonala volt, kereste a turisták által eldobott vagy szándékosan otthagyott élelmet, a kukákat, és padokat, asztalokat borogatott.

A petárdás riasztásokra már nem reagált, az embertől nem félt, rendszeresen feltűnt a több szálloda valamint a szívkórház udvarán.

A TTS szálloda közvetlen szomszédságában tudták kilőni, miközben alig húsz méterre egy rendezvényen ünnepeltek az emberek.

Fotó: Clermont szálloda

De több medve is bejár a szívkórház udvarára, miközben a polgármesteri hivatalban naponta iktatnak lakossági panaszokat arról, hogy a Nyír utcában, a Pakó-hegyen és a vajnafalvi városrészben is rendszeresen feltűnnek a vadak. Idén ez volt a harmadik medve, amit Kovásznán kilőttek. Korábban a szívkórház udvarán lőttek ki egyet,

egy másikat pedig a kovásznai szállodákat működtető turisztikai vállalkozás, az SCT kempingjével átellenben, a piknikzónában „értek tetten”. Az állam rosszul áll hozzá a problémamegoldáshoz Sok turista már fél Kovásznára jönni, vagy elhagyja a szállodákat – mondta a polgármester, aki számára már elviselhetetlen gyakorisággal hívják őt vagy az alpolgármestert a medve jelenléte miatt riasztott sürgősségi bizottságokba, éjjelente akár többször is, miközben nappal a hivatalban végzi feladatait. Ráadásul a beruházások véghajrájában is rengeteg munka van. Sokszor potyára mennek ki, mert

egész Kovászna megyében ritkán van egynél több csendőrségi szolgálatos egység, amelyet a medve eltávolítására be lehet vetni.

Ha a csapat foglalt, és Kovásznára nem ér el időben, a medve elmegy, kilőni sem lehet, hiába van ott az állatorvos, a vadőr és a medve húsz méterre: nem teljesül a törvény által előírt feltétel, ezért nem lehet eljárni.

De ami ennél is nagyobb probléma, hogy

lakott területen, emberek között, kórházudvaron, szálloda mellett, autók között kényszerülnek lövöldözni, ami bármikor tragédiához vezethet.

Olyanformán is, hogy az állat ráronthat a helyszínen levő bizottság tagjaira vagy más jelenlevőkre.

Az állam rosszul áll hozzá a problémamegoldáshoz”

– fogalmazott az elöljáró. Szerinte olyan emberekre bízza egy sürgősségi helyzetben a megoldást, akiknek nem ez a hatáskörük, ahelyett, hogy ezt a kérdést ott oldanák meg, ahol kell, és azoknak, akiknek ez a szakmájuk: az erdőben, a vadászoknak. „Így az állam sem húz hasznot, vadgazdálkodás sem történik, állománykezelés sem, a medvék pedig egyszerűen nem férnek el az erdőben, bejönnek a lakott területre, és előáll egy sürgősségi helyzet.

Ez a sürgősségi helyzet pedig már mindennapos állapot, ami nem normális. Akkor pedig már minden medvét lövünk, a genetikailag értékest és a satnyát is. Hogy az állam szemet hunyt, míg csak anyagi kárt okoztak a medvék, az sem helyes, de most, mikor már szinte naponta jönnek emberi áldozatokról is hírek, ez már bűnös félrenézés.

Ráadásul rengeteg költséget generálnak ezek a sürgősségi beavatkozások, és a turisták elmaradása miatt is nagy veszteséggel kell számolni” – summázta Gyerő József.

Kovászna megyében idén eddig 12 medvét lőttek ki a 81-es sürgősségi kormányrendelet által biztosított törvényi keretnek köszönhetően.