Fotó: Cristian Cristel/Agerpres/Xinhua
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök péntek este a Facebook-oldalán bejelentette, hogy nem indul a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki tisztségéért a vasárnapi kongresszuson, mert nem akarja legitimálni „azt a demokrácia látszatát keltő színjátékot, amellyel diktatúrát vezetnek be a pártban”.
A politikus azt is közölte, hogy a kormánya beiktatásáról szóló parlamenti szavazás után fontolóra veszi a vasárnapi kongresszusi döntések megtámadásának összes lehetőségét.
„Mélységesen rendellenesnek tartom, hogy a pártvezetés elutasította a kongresszus egy héttel történő elhalasztását. A halasztás ésszerű kérés volt.
– írta bejegyzésében, melyet az Agerpres idéz.
Veștea szerint a vasárnapi kongresszus alapszabály-ellenes és törvénysértő is. Ezért inkább úgy döntött, hogy nem fog indulásával hitelesíteni „egy demokrácia látszatát keltő színjátékot”, amellyel
A PNL elnöki tisztségére pályázó párttagok szombaton 17 óráig nyújthatják be a jelöltségüket; a párt elnökéről a vasárnapra összehívott rendkívüli kongresszus dönt.
Adrian Veștea csütörtökön jelentette be, hogy versenybe szállna a PNL elnöki tisztségéért, de kérte, hogy a kongresszust június 28-án tartsák meg.
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