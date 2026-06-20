Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök péntek este a Facebook-oldalán bejelentette, hogy nem indul a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki tisztségéért a vasárnapi kongresszuson, mert nem akarja legitimálni „azt a demokrácia látszatát keltő színjátékot, amellyel diktatúrát vezetnek be a pártban”.

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A politikus azt is közölte, hogy a kormánya beiktatásáról szóló parlamenti szavazás után fontolóra veszi a vasárnapi kongresszusi döntések megtámadásának összes lehetőségét.

„Mélységesen rendellenesnek tartom, hogy a pártvezetés elutasította a kongresszus egy héttel történő elhalasztását. A halasztás ésszerű kérés volt.