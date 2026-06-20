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Mégsem indul a PNL elnöki tisztségéért Adrian Veștea, diktatúrát emleget a pártban

• Fotó: Cristian Cristel/Agerpres/Xinhua

Fotó: Cristian Cristel/Agerpres/Xinhua

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Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök péntek este a Facebook-oldalán bejelentette, hogy nem indul a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki tisztségéért a vasárnapi kongresszuson, mert nem akarja legitimálni „azt a demokrácia látszatát keltő színjátékot, amellyel diktatúrát vezetnek be a pártban”.

Székelyhon

2026. június 20., 09:512026. június 20., 09:51

A politikus azt is közölte, hogy a kormánya beiktatásáról szóló parlamenti szavazás után fontolóra veszi a vasárnapi kongresszusi döntések megtámadásának összes lehetőségét.

„Mélységesen rendellenesnek tartom, hogy a pártvezetés elutasította a kongresszus egy héttel történő elhalasztását. A halasztás ésszerű kérés volt.

Idézet
Nyilvánvaló, hogy a kongresszusnak nem a PNL-n belüli helyzet tisztázása a célja, hanem a kormány beiktatásának megakadályozása”

– írta bejegyzésében, melyet az Agerpres idéz.

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Veștea szerint a vasárnapi kongresszus alapszabály-ellenes és törvénysértő is. Ezért inkább úgy döntött, hogy nem fog indulásával hitelesíteni „egy demokrácia látszatát keltő színjátékot”, amellyel

szerinte diktatúrát vezetnek be a pártban.

A PNL elnöki tisztségére pályázó párttagok szombaton 17 óráig nyújthatják be a jelöltségüket; a párt elnökéről a vasárnapra összehívott rendkívüli kongresszus dönt.

Adrian Veștea csütörtökön jelentette be, hogy versenybe szállna a PNL elnöki tisztségéért, de kérte, hogy a kongresszust június 28-án tartsák meg.

Belföld Politika
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