Ha az ünnepi hangulat helyett a feszültség „ül az asztalhoz”

Sok esetben Szenteste borul ki az ünnep előtti sütés-főzésbe, ajándékok beszerzésébe és nagytakarításba belefáradt család

Sok esetben Szenteste borul ki az ünnep előtti sütés-főzésbe, ajándékok beszerzésébe és nagytakarításba belefáradt család

Fotó: Freepik

Sokaknak ismerős jelenet: ünnepi asztal, karácsonyfa, majd egy ártatlan mondatból percek alatt veszekedés lesz. A pszichológus szerint jó lenne kevesebbet vállalni, és ellenállni a társadalmi nyomásnak, hogy a karácsonynak tökéletesnek kell lennie.

Hajnal Csilla

2025. december 25., 08:582025. december 25., 08:58

Karácsonykor mintha minden felgyülemlett feszültség egyszerre törne felszínre, ennek pedig egyszerű, mégis fájdalmas oka van:

azokkal merünk a legcsúnyábban viselkedni, akiket a legjobban szeretünk.

A család az a közeg, ahol biztonságban érezzük magunkat – annyira, hogy ott mutatjuk meg a valódi arcunkat – vallja Lukács-Márton Réka pszichológus.

A gyerek az édesanyjával beszél a legdurvábban, a szülő a saját gyermekével veszti el legkönnyebben a türelmét.

• Fotó: Freepik Galéria

Fotó: Freepik

Karácsonyra pedig mindez „csúcsra jár”: hetek óta tart a hajtás, nagytakarítás, sütés-főzés, bevásárlás, megfelelési kényszer, majd egyszer csak „borul a bili”. Előkerülnek a régi sérelmek, kimondatlan mondatok, és az ünnep helyett a feszültség „ül az asztalhoz”.

A veszekedés lehet egy újrarendeződés kezdete is

A pszichológus szerint a probléma gyökere sokszor az elvárás, hogy

karácsonykor „minden tökéletes legyen”.

Nyolcféle sütemény, csillogó ablakok, mosolygó család – mintha enélkül nem is jöhetne el az ünnep, pedig lehetne másképp is.

Néha elég lenne kevesebbet vállalni, elengedni a kényszert, és egyszerűen együtt lenni.

A család az a közeg, ahol biztonságban érezzük magunkat – annyira, hogy ott mutatjuk meg a valódi arcunkat • Fotó: Pixabay Galéria

A család az a közeg, ahol biztonságban érezzük magunkat – annyira, hogy ott mutatjuk meg a valódi arcunkat

Fotó: Pixabay

„Próbáljuk ki, hogy nem pucolunk ablakot, nem lesz nagytakarítás, csak a szokásos, és megpróbáljuk élvezni az együttlétet, társasjátékozni, beszélgetni, együtt lenni. Pont a lényeg vesztődik el ebben a nagy őrületben, hajtásban, az elvárásokank való megfelelésben” – mutat rá Lukács-Márton Réka.

Vannak azonban helyzetek, amikor a feszültség már túl nagy, mindez függ attól, hogy mióta „cipeljük” magunkkal, mennyire mély sebekről van szó. Ilyenkor

egy kirobbanó konfliktus akár esély is lehet a változásra: jelzés arra, hogy segítségre van szükség, hogy ideje kimondani, ami régóta nyomja a lelkünket.

A karácsonyi krízishelyzet – minden nehézsége ellenére – lehet egy újrarendeződés kezdete is – teszi hozzá Lukács-Márton Réka.

A gyerekekben is felgyűl a feszültség az ünnep előtti rohanásban • Fotó: Haáz Vince Galéria

A gyerekekben is felgyűl a feszültség az ünnep előtti rohanásban

Fotó: Haáz Vince

Az anyagiak sem segítenek a szorongó állapoton

Sokkal nagyobb kiadással járnak az ünnepek, mint a hétköznapok, így a pénztárcát sem kíméli a karácsonyi készülődés, a pénzügyi szorongás pedig tovább fokozza a stresszt. A szakember azt tanácsolja: maradjunk az ésszerű keretek között ilyenkor is.

Nem kell mindent pótolni karácsonykor, amit év közben megvontunk magunktól. A szeretet nem az ár címkéjén múlik, és azon sem, hogy megvesszük-e vagy sem a gyereknek a több száz eurós kütyüt”

– magyarázza a pszichológus.

A nagy családi veszekedések családi együttlétet feltételeznek, de

a legnehezebb mégis azoknak, akik egyedül, gyászban, válás vagy szakítás után töltik az ünnepet.

• Fotó: Pixabay Galéria

Fotó: Pixabay

Számukra a karácsony a legnehezebb időszak, mert akkor jobban tudatosul bennük az, hogy egyedül vannak – nem véletlen, hogy ilyenkor nő az öngyilkossági kísérletek száma is.

Lukács-Márton Réka arra kér, figyeljünk ilyenkor is egymásra, mert egy telefonhívás, egy vacsora-meghívás, egy gesztus is számít. A karácsony lényege végső soron nem a tökéletesség, hanem a kapcsolódás.

Karácsony
