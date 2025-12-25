Ha az ünnepi hangulat helyett a feszültség „ül az asztalhoz”

Sok esetben Szenteste borul ki az ünnep előtti sütés-főzésbe, ajándékok beszerzésébe és nagytakarításba belefáradt család
Fotó: Freepik
Sokaknak ismerős jelenet: ünnepi asztal, karácsonyfa, majd egy ártatlan mondatból percek alatt veszekedés lesz. A pszichológus szerint jó lenne kevesebbet vállalni, és ellenállni a társadalmi nyomásnak, hogy a karácsonynak tökéletesnek kell lennie.
Karácsonykor mintha minden felgyülemlett feszültség egyszerre törne felszínre, ennek pedig egyszerű, mégis fájdalmas oka van:
A család az a közeg, ahol biztonságban érezzük magunkat – annyira, hogy ott mutatjuk meg a valódi arcunkat – vallja Lukács-Márton Réka pszichológus.
Fotó: Freepik
Karácsonyra pedig mindez „csúcsra jár”: hetek óta tart a hajtás, nagytakarítás, sütés-főzés, bevásárlás, megfelelési kényszer, majd egyszer csak „borul a bili”. Előkerülnek a régi sérelmek, kimondatlan mondatok, és az ünnep helyett a feszültség „ül az asztalhoz”.
A pszichológus szerint a probléma gyökere sokszor az elvárás, hogy
Nyolcféle sütemény, csillogó ablakok, mosolygó család – mintha enélkül nem is jöhetne el az ünnep, pedig lehetne másképp is.
A család az a közeg, ahol biztonságban érezzük magunkat – annyira, hogy ott mutatjuk meg a valódi arcunkat
Fotó: Pixabay
„Próbáljuk ki, hogy nem pucolunk ablakot, nem lesz nagytakarítás, csak a szokásos, és megpróbáljuk élvezni az együttlétet, társasjátékozni, beszélgetni, együtt lenni. Pont a lényeg vesztődik el ebben a nagy őrületben, hajtásban, az elvárásokank való megfelelésben” – mutat rá Lukács-Márton Réka.
Vannak azonban helyzetek, amikor a feszültség már túl nagy, mindez függ attól, hogy mióta „cipeljük” magunkkal, mennyire mély sebekről van szó. Ilyenkor
A karácsonyi krízishelyzet – minden nehézsége ellenére – lehet egy újrarendeződés kezdete is – teszi hozzá Lukács-Márton Réka.
A gyerekekben is felgyűl a feszültség az ünnep előtti rohanásban
Fotó: Haáz Vince
Sokkal nagyobb kiadással járnak az ünnepek, mint a hétköznapok, így a pénztárcát sem kíméli a karácsonyi készülődés, a pénzügyi szorongás pedig tovább fokozza a stresszt. A szakember azt tanácsolja: maradjunk az ésszerű keretek között ilyenkor is.
– magyarázza a pszichológus.
A nagy családi veszekedések családi együttlétet feltételeznek, de
Fotó: Pixabay
Számukra a karácsony a legnehezebb időszak, mert akkor jobban tudatosul bennük az, hogy egyedül vannak – nem véletlen, hogy ilyenkor nő az öngyilkossági kísérletek száma is.
Lukács-Márton Réka arra kér, figyeljünk ilyenkor is egymásra, mert egy telefonhívás, egy vacsora-meghívás, egy gesztus is számít. A karácsony lényege végső soron nem a tökéletesség, hanem a kapcsolódás.
