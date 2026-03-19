Ezer és kétezer-ötszáz lej értékű támogatásokat fogadtak el Gyergyószentmiklóson

A fogyatékkal élőket és a jövedelemmel nem rendelkezőket támogatják. Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

A fogyatékkal élőket és a jövedelemmel nem rendelkezőket támogatják. Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Fogyatékkal élők számára az adófizetéshez, jövedelem nélkülieknek pedig az egészségügyi ellátáshoz nyújt támogatást Gyergyószentmiklós önkormányzata. Több utcafelújítási projekt előkészítése és a Monturist-ügy is napirendre került a márciusi ülésen csütörtökön.

Gergely Imre

2026. március 19., 19:092026. március 19., 19:09

A tavaly év végén elfogadott jogszabály szinte minden korábbi adókedvezményt megszüntetett, így a fogyatékkal élőkre vonatkozókat is. Időközben azonban némileg enyhültek a szabályozások.

A csütörtöki tanácsülésen az 1-es és 2-es besorolású fogyatékossággal élő emberek számára elérhető helyi kedvezmények bevezetéséről döntöttek. Adójuk kifizetéséhez közösségi segélyként járul hozzá a város önkormányzata. Ez

a támogatás legfeljebb 1000 lej lehet,

és azok jogosultak rá, akiknél a család egy főre eső jövedelme kevesebb mint 2800 lej. Az érintetteknek előbb be kell fizetniük az éves adójukat, és ezt követően igényelhetik, illetve kaphatják meg a támogatást.

Lényeges segítséget jelenthet az a támogatás is, amelynek bevezetéséről szintén a mostani ülésen határoztak. A város rendkívüli segélyt folyósíthat olyan embereknek, akik hirtelen betegség vagy baleset miatt egészségügyi ellátásra szorulnak, és nem rendelkeznek jövedelemmel. Az ilyen helyzetbe kerülők

sürgős orvosi beavatkozások, költséges kezelések és vizsgálatok kifizetéséhez egyszeri, legfeljebb 2500 lej értékű támogatást kérhetnek.

Aktualizálták a Régigyár, valamint a Temető és a Makkos utca korszerűsítéséről szóló projektek dokumentációit is. Ezekre – hat másik utcával együtt – az Anghel Saligny-programból igényelt támogatást a város.

A Régigyár utcát érintő tervezett beruházás tartalmazza az utca meghosszabbítását is, ahol jelenleg egy keskeny mezei út található. Ahhoz, hogy ott hat méter széles utat lehessen építeni, a szomszédos földekből bizonyos részek kisajátítására lesz szükség. Ennek szakmai dokumentációját fogadta el a testület.

Nagy Zoltán polgármester előterjesztéséből kiderült, hogy jóval előrébb tart a Temető és a Makkos utca korszerűsítésének projektje. Miután most jóváhagyták az aktualizált műszaki és gazdasági mutatókat, pár héten belül sor kerülhet a finanszírozási szerződés megkötésére a kormánnyal, és ezt követően kiírhatják a közbeszerzést a kivitelezésre.

Egy másik projekt elektromos töltőállomások létesítéséről szól. Ennek keretében a város hét helyszínén összesen tíz töltőpont létesül.

Ismét napirenden volt a Monturist-ügy

Ezúttal egy 2008-ban született döntés módosításáról határoztak. Akkor a cég törzstőkéjéből kivettek 16 ezer négyzetméternyi gyilkostói területet, viszont a megmaradt 28 ezer négyzetméternyi ingatlan korábbi értékén maradt a nyilvántartásban. Emiatt

aránytalanul csökkent a város részesedése a cégben.

Most felértékelést kezdeményeznek, amelynek célja, hogy a szóban forgó telkek a jelenlegi piaci értéken kerüljenek nyilvántartásba. Ez alapján már egy teljesen más, méltányosabb arány alakulhat ki az önkormányzat tulajdonrészesedésében.

Ezzel párhuzamosan szakértői vizsgálat is készül a részvényesek kilépési lehetőségeiről – hangzott el.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A rovat további cikkei

2026. március 18., szerda

Díjak és pályázati lehetőségek a Hargita megyei Lovasgálán

Harminckilenc díjazott vehetett át elismerést a 2026. évi Hargita megyei Lovasgálán. A Gyergyóremetén megrendezett eseményen Nacsa Lőrinc államtitkár bejelentette, napokon belül meghirdetik az idei Kárpát-medencei Lovas Programot.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Erdőt is fenyeget a tarlótűz Maroshévízen

Erdőt is fenyeget a szerda esti tarlótűz Maroshévíz környékén, mintegy öt hektáron ég a száraz növényzet, hivatásos és önkéntes tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Főszerepben a gyergyói zene és a fiatalok: nagykoncerttel indul az ifjúsági főváros programsorozat

Látványos koncerttel indul a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa programsorozat Gyergyószentmiklóson. Szombaton 20 órától a Basilides Tibor Sportcsarnok ad helyet annak az eseménynek, ahol a gyergyói zenei élet ismert előadói lépnek színpadra.

2026. március 18., szerda

2026. március 17., kedd

Előadás szülőknek és pedagógusoknak Gyergyószentmiklóson

A Szülőnek lenni előadás-sorozat újabb alkalommal várja az érdeklődőket március 20-án, pénteken 18 órától Gyergyószentmiklóson, az örmény katolikus templomban. Az esemény meghívott előadója Sisak Imola lesz.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Amerikai filmeken dolgozott, most Gyergyóremetén mesél erről

Újabb érdekes meghívottal folytatódik a Nagyvilág Gyergyóremetén előadás-sorozat. Gergely László mesél az élményeiről, aki korábban az Egyesült Államokban dolgozott látványtechnikusként.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Leégett egy gazdasági melléképület, egy ember pánikrohamot kapott – frissítve

Gazdasági melléképület gyulladt ki Tekerőpatakon kedd délelőtt, a helyszínre több tűzoltóegységet is riasztottak.

2026. március 17., kedd

2026. március 16., hétfő

Eltávolította az elektronikus nyomkövetőt, letartóztatták a rendőrök

Levette magáról a hatóságok által elrendelt elektronikus nyomkövetőt egy gyergyószentmiklósi férfi, aki azóta harmincnapos előzetes letartóztatásba került – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Öt embert vettek őrizetbe egy kocsmai tömegverekedés miatt Maroshévízen

Négy férfit és egy nőt vettek őrizetbe a hatóságok vasárnap, miután összeverekedtek egy maroshévízi lokálban. Mintegy tízezer lejes kárt okoztak – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. március 16., hétfő

2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Keresztállítás a nemzeti ünnepen Gyergyószentmiklóson

A nemzeti ünnep alkalmából új keresztet szenteltek fel Gyergyószentmiklós keleti kijáratánál, a Both-vára aljában vasárnap. Az eseményen résztvevők az elődök hagyományát folytatva állítottak emléket, amelynek gondozását többen is magukra vállalták.

2026. március 15., vasárnap

