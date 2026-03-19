Ezer és kétezer-ötszáz lej értékű támogatásokat fogadtak el Gyergyószentmiklóson

Fogyatékkal élők számára az adófizetéshez, jövedelem nélkülieknek pedig az egészségügyi ellátáshoz nyújt támogatást Gyergyószentmiklós önkormányzata. Több utcafelújítási projekt előkészítése és a Monturist-ügy is napirendre került a márciusi ülésen csütörtökön.

Gergely Imre 2026. március 19., 19:092026. március 19., 19:09

A tavaly év végén elfogadott jogszabály szinte minden korábbi adókedvezményt megszüntetett, így a fogyatékkal élőkre vonatkozókat is. Időközben azonban némileg enyhültek a szabályozások. A csütörtöki tanácsülésen az 1-es és 2-es besorolású fogyatékossággal élő emberek számára elérhető helyi kedvezmények bevezetéséről döntöttek. Adójuk kifizetéséhez közösségi segélyként járul hozzá a város önkormányzata. Ez

a támogatás legfeljebb 1000 lej lehet,

és azok jogosultak rá, akiknél a család egy főre eső jövedelme kevesebb mint 2800 lej. Az érintetteknek előbb be kell fizetniük az éves adójukat, és ezt követően igényelhetik, illetve kaphatják meg a támogatást. Lényeges segítséget jelenthet az a támogatás is, amelynek bevezetéséről szintén a mostani ülésen határoztak. A város rendkívüli segélyt folyósíthat olyan embereknek, akik hirtelen betegség vagy baleset miatt egészségügyi ellátásra szorulnak, és nem rendelkeznek jövedelemmel. Az ilyen helyzetbe kerülők

sürgős orvosi beavatkozások, költséges kezelések és vizsgálatok kifizetéséhez egyszeri, legfeljebb 2500 lej értékű támogatást kérhetnek.

Aktualizálták a Régigyár, valamint a Temető és a Makkos utca korszerűsítéséről szóló projektek dokumentációit is. Ezekre – hat másik utcával együtt – az Anghel Saligny-programból igényelt támogatást a város. A Régigyár utcát érintő tervezett beruházás tartalmazza az utca meghosszabbítását is, ahol jelenleg egy keskeny mezei út található. Ahhoz, hogy ott hat méter széles utat lehessen építeni, a szomszédos földekből bizonyos részek kisajátítására lesz szükség. Ennek szakmai dokumentációját fogadta el a testület. Nagy Zoltán polgármester előterjesztéséből kiderült, hogy jóval előrébb tart a Temető és a Makkos utca korszerűsítésének projektje. Miután most jóváhagyták az aktualizált műszaki és gazdasági mutatókat, pár héten belül sor kerülhet a finanszírozási szerződés megkötésére a kormánnyal, és ezt követően kiírhatják a közbeszerzést a kivitelezésre. Egy másik projekt elektromos töltőállomások létesítéséről szól. Ennek keretében a város hét helyszínén összesen tíz töltőpont létesül. Ismét napirenden volt a Monturist-ügy Ezúttal egy 2008-ban született döntés módosításáról határoztak. Akkor a cég törzstőkéjéből kivettek 16 ezer négyzetméternyi gyilkostói területet, viszont a megmaradt 28 ezer négyzetméternyi ingatlan korábbi értékén maradt a nyilvántartásban. Emiatt

aránytalanul csökkent a város részesedése a cégben.