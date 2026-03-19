Ezer és kétezer-ötszáz lej értékű támogatásokat fogadtak el Gyergyószentmiklóson

A fogyatékkal élőket és a jövedelemmel nem rendelkezőket támogatják.
Fogyatékkal élők számára az adófizetéshez, jövedelem nélkülieknek pedig az egészségügyi ellátáshoz nyújt támogatást Gyergyószentmiklós önkormányzata. Több utcafelújítási projekt előkészítése és a Monturist-ügy is napirendre került a márciusi ülésen csütörtökön.
A tavaly év végén elfogadott jogszabály szinte minden korábbi adókedvezményt megszüntetett, így a fogyatékkal élőkre vonatkozókat is. Időközben azonban némileg enyhültek a szabályozások.
A csütörtöki tanácsülésen az 1-es és 2-es besorolású fogyatékossággal élő emberek számára elérhető helyi kedvezmények bevezetéséről döntöttek. Adójuk kifizetéséhez közösségi segélyként járul hozzá a város önkormányzata. Ez
és azok jogosultak rá, akiknél a család egy főre eső jövedelme kevesebb mint 2800 lej. Az érintetteknek előbb be kell fizetniük az éves adójukat, és ezt követően igényelhetik, illetve kaphatják meg a támogatást.
Lényeges segítséget jelenthet az a támogatás is, amelynek bevezetéséről szintén a mostani ülésen határoztak. A város rendkívüli segélyt folyósíthat olyan embereknek, akik hirtelen betegség vagy baleset miatt egészségügyi ellátásra szorulnak, és nem rendelkeznek jövedelemmel. Az ilyen helyzetbe kerülők
Aktualizálták a Régigyár, valamint a Temető és a Makkos utca korszerűsítéséről szóló projektek dokumentációit is. Ezekre – hat másik utcával együtt – az Anghel Saligny-programból igényelt támogatást a város.
A Régigyár utcát érintő tervezett beruházás tartalmazza az utca meghosszabbítását is, ahol jelenleg egy keskeny mezei út található. Ahhoz, hogy ott hat méter széles utat lehessen építeni, a szomszédos földekből bizonyos részek kisajátítására lesz szükség. Ennek szakmai dokumentációját fogadta el a testület.
Nagy Zoltán polgármester előterjesztéséből kiderült, hogy jóval előrébb tart a Temető és a Makkos utca korszerűsítésének projektje. Miután most jóváhagyták az aktualizált műszaki és gazdasági mutatókat, pár héten belül sor kerülhet a finanszírozási szerződés megkötésére a kormánnyal, és ezt követően kiírhatják a közbeszerzést a kivitelezésre.
Egy másik projekt elektromos töltőállomások létesítéséről szól. Ennek keretében a város hét helyszínén összesen tíz töltőpont létesül.
Ezúttal egy 2008-ban született döntés módosításáról határoztak. Akkor a cég törzstőkéjéből kivettek 16 ezer négyzetméternyi gyilkostói területet, viszont a megmaradt 28 ezer négyzetméternyi ingatlan korábbi értékén maradt a nyilvántartásban. Emiatt
Most felértékelést kezdeményeznek, amelynek célja, hogy a szóban forgó telkek a jelenlegi piaci értéken kerüljenek nyilvántartásba. Ez alapján már egy teljesen más, méltányosabb arány alakulhat ki az önkormányzat tulajdonrészesedésében.
Ezzel párhuzamosan szakértői vizsgálat is készül a részvényesek kilépési lehetőségeiről – hangzott el.
