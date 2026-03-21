Ötven gyergyószentmiklósi családnak ajándékoznak gyümölcsfa csemetéket

Összesen száz gyümölcsfa csemetét ajándékoznak a gyergyószentmiklósiaknak
Fotó: Pixabay
Idén is meghirdeti a hagyományossá vált facsemete-ültetési programját a gyergyószentmiklósi RMDSZ, melynek alkalmával 50 családot ajándékoznak meg facsemetékkel.
Az első ötven jelentkező családnak 2-2 gyümölcsfacsemetét adnak ajándékba a gyergyószentmiklósi képviselőtestület RMDSZ-es tanácsosai és igény esetén az ültetésben is segítenek.
„Célunk, hogy a gyermekek már kiskorukban közelebb kerüljenek a természethez, megtapasztalják a gondoskodás örömét, és együtt tegyünk egy egészségesebb, zöldebb jövőért” – olvasható a felhívásukban.
A gyümölcsfa csemetéket
Facsemetét igényelni március31-ig lehet az RMDSZ helyi tanácsosainál vagy a 0266-364-086-os telefonszámon.
