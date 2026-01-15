Gálaműsorral ünneplik Ditróban a Magyar Kultúra Napját

Idén is ünnepi gálaműsorral köszöntik a Magyar Kultúra Napját a Gyergyói-medencében. Az eseménynek ezúttal a ditrói Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Ház ad otthont január 18-án, vasárnap 18 órától.

A Hon a hazában címet viselő gálaműsor közreműködői: a Szent Miklós Kamarazenekar, a Domokos Pál Péter Dalkör Női Kórusa, a Domokos Pál Péter Hagyományőrző Egyesület, a Ditrói Férfi Dalkör, a Bakos-Gál Ifjúsági Zenekar, a Kék Szivárvány Néptáncegyüttes, a Búzavirág Dalkör, a Katorzsa Néptáncegyüttes, valamint a Kokojza Banda citerazenekar.

Az ünnepi esemény ingyenesen látogatható, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A gálaműsor szervezői Gyergyóditró Község Önkormányzata, Hargita Megye Tanácsa, valamint a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ.