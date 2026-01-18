Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Előadás a légúti betegségek megelőzéséről Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Szent István Ereklyéinek Átvitele Plébánia Gyergyószentmiklós

Fotó: Szent István Ereklyéinek Átvitele Plébánia Gyergyószentmiklós

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Dr. Bíró Levente tüdőgyógyász A leggyakoribb légúti betegségek megelőzése címmel tart előadást Gyergyószentmiklóson.

Gergely Imre

2026. január 18., 10:352026. január 18., 10:35

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az eseményre az Itthon Közösen a Holnapért Egyesület és a Szent István-plébánia várja az érdeklődőket a Védd, amíg van előadás-sorozat keretében.

Az előadásnak a Szent István-plébánia nagyterme ad otthont, 2026. január 21-én, szerdán 19 órától. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak az ingyenes rendezvényre.

Hirdetés
Gyergyószék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Fiatalok csapódtak a póznának a BMW-vel Tusnádfürdőn
Áramszünet nyolc településen, több mint 1500 fogyasztó érintett
Délután az FK Csíkszereda, este a magyar válogatottak meccsét nézhetjük
„Magyarország kezében vagyunk”. Román energetikai szakemberek a fagyos időben történő gázimportról
Daciával nyerték meg, Gyenes is teljesítette a Dakar-ralit
Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Fiatalok csapódtak a póznának a BMW-vel Tusnádfürdőn
Székelyhon

Fiatalok csapódtak a póznának a BMW-vel Tusnádfürdőn
Áramszünet nyolc településen, több mint 1500 fogyasztó érintett
Székelyhon

Áramszünet nyolc településen, több mint 1500 fogyasztó érintett
Délután az FK Csíkszereda, este a magyar válogatottak meccsét nézhetjük
Székely Sport

Délután az FK Csíkszereda, este a magyar válogatottak meccsét nézhetjük
„Magyarország kezében vagyunk”. Román energetikai szakemberek a fagyos időben történő gázimportról
Krónika

„Magyarország kezében vagyunk”. Román energetikai szakemberek a fagyos időben történő gázimportról
Daciával nyerték meg, Gyenes is teljesítette a Dakar-ralit
Székely Sport

Daciával nyerték meg, Gyenes is teljesítette a Dakar-ralit
Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Nőileg

Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 17., szombat

Tájékoztató megbeszélést tartanak az autópályáról Gyergyóalfaluban

Tájékoztató megbeszélésre hívja a lakosságot Gyergyóalfalu községvezetése az autópálya-beruházással kapcsolatban. Az esemény január 22-én, csütörtökön 12 órára van meghirdetve a helyi kultúrház színháztermébe.

Tájékoztató megbeszélést tartanak az autópályáról Gyergyóalfaluban
Tájékoztató megbeszélést tartanak az autópályáról Gyergyóalfaluban
2026. január 17., szombat

Tájékoztató megbeszélést tartanak az autópályáról Gyergyóalfaluban
Hirdetés
2026. január 15., csütörtök

Bement érdeklődni és kiderült: 125 százalékkal drágult a házadója

Noha hosszú sorok nem alakultak ki, folyamatos a forgalom a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal adóosztályának pénztáránál. Január 15-től lehet befizetni a 2026-os évi helyi adókat.

Bement érdeklődni és kiderült: 125 százalékkal drágult a házadója
Bement érdeklődni és kiderült: 125 százalékkal drágult a házadója
2026. január 15., csütörtök

Bement érdeklődni és kiderült: 125 százalékkal drágult a házadója
2026. január 15., csütörtök

Gálaműsorral ünneplik Ditróban a Magyar Kultúra Napját

Idén is ünnepi gálaműsorral köszöntik a Magyar Kultúra Napját a Gyergyói-medencében. Az eseménynek ezúttal a ditrói Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Ház ad otthont január 18-án, vasárnap 18 órától.

Gálaműsorral ünneplik Ditróban a Magyar Kultúra Napját
Gálaműsorral ünneplik Ditróban a Magyar Kultúra Napját
2026. január 15., csütörtök

Gálaműsorral ünneplik Ditróban a Magyar Kultúra Napját
2026. január 12., hétfő

Folytatódnak a Tarisznyás estek Gyergyószentmiklóson

Idén is folytatják a Tarisznyás-estek sorozatát Gyergyószentmiklósón a Tarisznyás Márton Múzeumban.

Folytatódnak a Tarisznyás estek Gyergyószentmiklóson
Folytatódnak a Tarisznyás estek Gyergyószentmiklóson
2026. január 12., hétfő

Folytatódnak a Tarisznyás estek Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
2026. január 10., szombat

A fiatalok éve Gyergyóban: mit hoz az ifjúsági fővárosi cím?

Gyergyószentmiklós viseli Magyarország külhoni ifjúsági fővárosa címet idén, amelyet Cegléd testvérvárossal párban nyert el. A kitüntetéssel járó 100 millió forintos támogatás konkrét fejlesztéseket hoz: például ifjúsági központ épül.

A fiatalok éve Gyergyóban: mit hoz az ifjúsági fővárosi cím?
A fiatalok éve Gyergyóban: mit hoz az ifjúsági fővárosi cím?
2026. január 10., szombat

A fiatalok éve Gyergyóban: mit hoz az ifjúsági fővárosi cím?
2026. január 07., szerda

Kigyulladt a salamási rendőrség tetőzete – frissítve

Súlyos tűzesethez riasztották a tűzoltókat: Salamáson lángra kapott a helyi rendőrőrs épülete. A tűz az épület tetőszerkezetét és a manzárdot érinti, mintegy 200 négyzetméteres felületen.

Kigyulladt a salamási rendőrség tetőzete – frissítve
Kigyulladt a salamási rendőrség tetőzete – frissítve
2026. január 07., szerda

Kigyulladt a salamási rendőrség tetőzete – frissítve
2026. január 07., szerda

Istállótűz Gyergyóremetén: mintegy 500 négyzetméteren pusztítottak a lángok

Egy lángoló mezőgazdasági épülethez riasztották szerdán reggel a tűzoltókat Gyergyóremetére: egy nagyméretű istálló gyulladt ki egy farmon. Szerencsére sem emberi sérülés nem történt, sem állatokban nem esett kár.

Istállótűz Gyergyóremetén: mintegy 500 négyzetméteren pusztítottak a lángok
Istállótűz Gyergyóremetén: mintegy 500 négyzetméteren pusztítottak a lángok
2026. január 07., szerda

Istállótűz Gyergyóremetén: mintegy 500 négyzetméteren pusztítottak a lángok
Hirdetés
2026. január 06., kedd

Javuló céges, romló lakossági adófizetés Gyergyószentmiklóson

A lakosság kisebb arányban volt jó adófizető, a cégeknél viszont jelentős adósságcsökkenés történt 2025-ben Gyergyószentmiklóson. A 2026-os évre vonatkozó helyi adók és illetékek befizetése január 15-től lehetséges a városban.

Javuló céges, romló lakossági adófizetés Gyergyószentmiklóson
Javuló céges, romló lakossági adófizetés Gyergyószentmiklóson
2026. január 06., kedd

Javuló céges, romló lakossági adófizetés Gyergyószentmiklóson
2026. január 04., vasárnap

A vendégek fizetnek, a város profitál: új lendületet adnának a gyergyói turizmusnak

Turisztikai Desztináció Menedzsment alapításával tenné ismertebbé, vonzóbbá a városi és gyilkostói vendéglátóhelyeket, valamint a turisztikai kínálatot Gyergyószentmiklós. Az új évtől bevezetett idegenforgalmi illeték teremti meg ehhez az alapot.

A vendégek fizetnek, a város profitál: új lendületet adnának a gyergyói turizmusnak
A vendégek fizetnek, a város profitál: új lendületet adnának a gyergyói turizmusnak
2026. január 04., vasárnap

A vendégek fizetnek, a város profitál: új lendületet adnának a gyergyói turizmusnak
2026. január 03., szombat

Fa dőlt az útra Gyergyószentmiklós és Gyilkostó között – frissítve

Teljesen lezárták a forgalmat a 12C jelzésű országút Gyergyószentmiklós és Gyilkostó közötti szakaszán szombat reggel, miután az erős havazás miatt az úttestre dőlt egy fa.

Fa dőlt az útra Gyergyószentmiklós és Gyilkostó között – frissítve
Fa dőlt az útra Gyergyószentmiklós és Gyilkostó között – frissítve
2026. január 03., szombat

Fa dőlt az útra Gyergyószentmiklós és Gyilkostó között – frissítve
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!