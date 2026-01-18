Előadás a légúti betegségek megelőzéséről Gyergyószentmiklóson

Az eseményre az Itthon Közösen a Holnapért Egyesület és a Szent István-plébánia várja az érdeklődőket a Védd, amíg van előadás-sorozat keretében.

Az előadásnak a Szent István-plébánia nagyterme ad otthont, 2026. január 21-én, szerdán 19 órától. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak az ingyenes rendezvényre.