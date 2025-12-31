„Veres az ég alja, szél lesz” – időjósló mondókák nyomában Kisné Portik Irénnel

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala
Ma, amikor a különféle alkalmazások akár percnyi pontossággal jelzik előre az esőt, vagy azt, hogy mikor süt ki a nap, a népi időjóslás több ezer éves következtetései már nem létfontosságúak, de egy könyv segít abban, hogy mégse menjenek feledésbe.
Kisné Portik Irén gyergyószentmiklósi néprajzkutató legújabb, Veres az ég alja, szél lesz című kötete a népi időjósló mondókák hatalmas, sokszínű világába vezet.
A két nagyanyám bűvkörében nőttem fel, és ők szinte minden nap figyelték a légköri jelenségeket, az állatok viselkedését és minden egyebet, hogy előre meg tudják jövendölni az időjárást. Évről évre hallva ezeket, már középiskolás koromban, amikor még azt sem tudtam, mi a néprajz, úgy éreztem, ezeket le kell jegyezni” – világít rá a mű megszületésének körülményeire a gyergyószentmiklósi néprajzkutató. Azóta, bármerre járt,
Arra is rámutat, a kalendáriumokban való megjelenésük alaposan megváltoztatta ezeket a rigmusokat. A népi megfigyeléseket ugyanis sokáig a szájhagyomány útján adták tovább a következő nemzedéknek, mai formájukat azonban jelentősen meghatározzák a kalendáriumkiadók szempontjai, illetve a folklorizmus és a folklorizáció folyamata.
Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala
„Az almanachi irodalom célja az volt, hogy ne csak egy-egy napra adjon olvasnivalót, hanem az év egészére olvasmányossá tegye magát.
Így születhetett meg az a gondolat, hogy a népi időjósló mondókák is napirendre kerüljenek, és a megfelelő helyen közlést nyerjenek. A mondókákat azonban nem szó szerint közölték a kalendáriumokban, hanem kicsit „beöltöztették” a kor divatos rímképleteibe, így váltak népszerűbbé, tanulhatóbbá.
Olyan mondókákkal is találkozott, amelyek ugyan nem az ő tájegységének megfigyeléseit tükrözték, mégis magáévá tette azokat. Így jött létre az a különös körforgás, amelyben a népi tudás irodalmi formát öltött, majd visszaszivárgott a közösségekbe” – magyarázza a néprajzkutató.
A népi megfigyeléseken alapuló mondókák igazságtartalmát bizonyítja az a tény, hogy fennmaradtak. Ha nem lett volna igazuk, nem éltek volna tovább ezek a mondókák – mutat rá a szerző. Megjegyzi:
Olyan helyen, ahol más körülmények uralják az időjárást, nyilvánvalóan nem „ragadnak meg” ezek a jóslatok. „Ha pipál a hegy – tehát ha ködbe vagy felhőbe burkolódzik –, az idő elváltozik.” Másutt ugyanerre azt mondják: „Ha felhőben van a hegy, akkor esni fog.” A jelenség ugyanaz, a következtetés más – és mindkettő igaz a maga helyén.
Az F&F International kiadó gondozásában megjelent kötetben közel kétezer időjósló mondóka szerepel a Kárpát-medence különböző tájairól. „Az 1950-es évekig, amíg a szocialista társadalom rá nem erőszakolt a magyar megélhetési gondolkodásra egy kötelezően iparosodó felfogást,
Nyilvánvaló, hogy a kötet azokat tartalmazza, amelyekkel nekem sikerült találkoznom. Igyekeztem azokat a gyűjtéseket is fellapozni és megismerni, amelyek a Kárpát-medence általam ilyen szempontból nem feltérképezett területeiről származnak, és ezeket is közlöm összehasonlításként. A változatokat is, még ha ugyanazt mondják, de a tájegység nyelve más ízt ad a mondásnak” – avat be a szerző.
A tapasztalatra alapozott ősi tudás fennmaradt, mai érvényességét ellenőrizni azonban a meteorológusok feladata. Kisné Portik Irén szerint nem a néprajzos feladata vizsgálni, hogy ma mennyire állják meg a helyüket ezek a mondások.
Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala
„A néprajzos feladata, hogy mindent összegyűjtsön úgy, ahogy van. A meteorológia egy rakás ismeretet kapott, tudományos szinten pedig egészen más eszközök állnak a rendelkezésére, mint az egykori parasztembernek.
– veti fel.Az időjárás figyelése egyidős az emberrel. Amikor egy-egy ilyen megfigyelést hozzá tudott tenni az élettapasztalatához, már annyival is könnyebb lett az élete. A népi tudás egyik jellegzetessége, hogy kipróbált, bevált, és önzetlenül adták tovább, hogy ne kelljen mindig mindenkinek a nulláról indulnia – fogalmaz a szerző.
Ma a telefonján bárki megnézheti az időjárás-előrejelzést, mégis annyi tévedéssel találkozni, hogy
Ezek érdemleges kultúrtörténeti információk, amelyeket jó lenne újra tanítani – véli Kisné Portik Irén, aki bízik benne, hogy ez a tudás nem vész el. „Ha a 21. századig megmaradtak ezek az ismeretek, hinni szeretném, hogy az ember nem tesz akkora kárt a környezetében, hogy teljesen okafogyottá váljanak.”
