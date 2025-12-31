Rovatok
„Veres az ég alja, szél lesz” – időjósló mondókák nyomában Kisné Portik Irénnel

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Ma, amikor a különféle alkalmazások akár percnyi pontossággal jelzik előre az esőt, vagy azt, hogy mikor süt ki a nap, a népi időjóslás több ezer éves következtetései már nem létfontosságúak, de egy könyv segít abban, hogy mégse menjenek feledésbe.

Gergely Imre

2025. december 31., 11:402025. december 31., 11:40

Kisné Portik Irén gyergyószentmiklósi néprajzkutató legújabb, Veres az ég alja, szél lesz című kötete a népi időjósló mondókák hatalmas, sokszínű világába vezet.

Idézet
„Szeretek olyan témákkal foglalkozni, amelyek a kutatás, az érdeklődés mostohagyerekei. Az időjósló mondókák is ilyenek.

A két nagyanyám bűvkörében nőttem fel, és ők szinte minden nap figyelték a légköri jelenségeket, az állatok viselkedését és minden egyebet, hogy előre meg tudják jövendölni az időjárást. Évről évre hallva ezeket, már középiskolás koromban, amikor még azt sem tudtam, mi a néprajz, úgy éreztem, ezeket le kell jegyezni” – világít rá a mű megszületésének körülményeire a gyergyószentmiklósi néprajzkutató. Azóta, bármerre járt,

más jellegű gyűjtései közben is „úton-útfélen” figyelte, feljegyezte az időjárással kapcsolatos, népi megfigyelésen alapuló jóslásokat, mondókákat.

Arra is rámutat, a kalendáriumokban való megjelenésük alaposan megváltoztatta ezeket a rigmusokat. A népi megfigyeléseket ugyanis sokáig a szájhagyomány útján adták tovább a következő nemzedéknek, mai formájukat azonban jelentősen meghatározzák a kalendáriumkiadók szempontjai, illetve a folklorizmus és a folklorizáció folyamata.

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

„Az almanachi irodalom célja az volt, hogy ne csak egy-egy napra adjon olvasnivalót, hanem az év egészére olvasmányossá tegye magát.

Azt ítélték jó naptárnak, amit nem dobtak el, hanem év múltán is elő-elővették.

Így születhetett meg az a gondolat, hogy a népi időjósló mondókák is napirendre kerüljenek, és a megfelelő helyen közlést nyerjenek. A mondókákat azonban nem szó szerint közölték a kalendáriumokban, hanem kicsit „beöltöztették” a kor divatos rímképleteibe, így váltak népszerűbbé, tanulhatóbbá.

A parasztember soha nem szorult rá arra, hogy naptárakból igazodjon el, mikor kell vetnie, mikor aratnia, de amikor ezt a tudást viszontlátta nyomtatott formában, a saját önértékelése is javult.

Olyan mondókákkal is találkozott, amelyek ugyan nem az ő tájegységének megfigyeléseit tükrözték, mégis magáévá tette azokat. Így jött létre az a különös körforgás, amelyben a népi tudás irodalmi formát öltött, majd visszaszivárgott a közösségekbe” – magyarázza a néprajzkutató.

Kétezer mondóka – egy letűnő világ lenyomata

A népi megfigyeléseken alapuló mondókák igazságtartalmát bizonyítja az a tény, hogy fennmaradtak. Ha nem lett volna igazuk, nem éltek volna tovább ezek a mondókák – mutat rá a szerző. Megjegyzi:

egy adott mondóka mindig az adott tájegység „igazát” hordozza.

Olyan helyen, ahol más körülmények uralják az időjárást, nyilvánvalóan nem „ragadnak meg” ezek a jóslatok. „Ha pipál a hegy – tehát ha ködbe vagy felhőbe burkolódzik –, az idő elváltozik.” Másutt ugyanerre azt mondják: „Ha felhőben van a hegy, akkor esni fog.” A jelenség ugyanaz, a következtetés más – és mindkettő igaz a maga helyén.

Az F&F International kiadó gondozásában megjelent kötetben közel kétezer időjósló mondóka szerepel a Kárpát-medence különböző tájairól. „Az 1950-es évekig, amíg a szocialista társadalom rá nem erőszakolt a magyar megélhetési gondolkodásra egy kötelezően iparosodó felfogást,

Idézet
talán jobban hallgattak ezekre a népi előrejelzésekre, mint a meteorológia prognózisaira, különösen azért, mert ezek évezredes tapasztalatokon nyugodtak.

Nyilvánvaló, hogy a kötet azokat tartalmazza, amelyekkel nekem sikerült találkoznom. Igyekeztem azokat a gyűjtéseket is fellapozni és megismerni, amelyek a Kárpát-medence általam ilyen szempontból nem feltérképezett területeiről származnak, és ezeket is közlöm összehasonlításként. A változatokat is, még ha ugyanazt mondják, de a tájegység nyelve más ízt ad a mondásnak” – avat be a szerző.

A tapasztalatra épülő tudás ma is megbecsülendő

A tapasztalatra alapozott ősi tudás fennmaradt, mai érvényességét ellenőrizni azonban a meteorológusok feladata. Kisné Portik Irén szerint nem a néprajzos feladata vizsgálni, hogy ma mennyire állják meg a helyüket ezek a mondások.

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

„A néprajzos feladata, hogy mindent összegyűjtsön úgy, ahogy van. A meteorológia egy rakás ismeretet kapott, tudományos szinten pedig egészen más eszközök állnak a rendelkezésére, mint az egykori parasztembernek.

Idézet
Az lenne az üdvös, ha ezeket nem holmi babonaként kezelné, hanem utánanézne, milyen jelenségkörökből születtek ezek a következtetések”

– veti fel.Az időjárás figyelése egyidős az emberrel. Amikor egy-egy ilyen megfigyelést hozzá tudott tenni az élettapasztalatához, már annyival is könnyebb lett az élete. A népi tudás egyik jellegzetessége, hogy kipróbált, bevált, és önzetlenül adták tovább, hogy ne kelljen mindig mindenkinek a nulláról indulnia – fogalmaz a szerző.

Ma a telefonján bárki megnézheti az időjárás-előrejelzést, mégis annyi tévedéssel találkozni, hogy

érdemes továbbra is hitelt adni az ősi tudás rímképletekbe öltöztetett megfogalmazásainak.

Ezek érdemleges kultúrtörténeti információk, amelyeket jó lenne újra tanítani – véli Kisné Portik Irén, aki bízik benne, hogy ez a tudás nem vész el. „Ha a 21. századig megmaradtak ezek az ismeretek, hinni szeretném, hogy az ember nem tesz akkora kárt a környezetében, hogy teljesen okafogyottá váljanak.”

