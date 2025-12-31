„Veres az ég alja, szél lesz” – időjósló mondókák nyomában Kisné Portik Irénnel

Ma, amikor a különféle alkalmazások akár percnyi pontossággal jelzik előre az esőt, vagy azt, hogy mikor süt ki a nap, a népi időjóslás több ezer éves következtetései már nem létfontosságúak, de egy könyv segít abban, hogy mégse menjenek feledésbe.

Kisné Portik Irén gyergyószentmiklósi néprajzkutató legújabb, Veres az ég alja, szél lesz című kötete a népi időjósló mondókák hatalmas, sokszínű világába vezet.

„Szeretek olyan témákkal foglalkozni, amelyek a kutatás, az érdeklődés mostohagyerekei. Az időjósló mondókák is ilyenek.

A két nagyanyám bűvkörében nőttem fel, és ők szinte minden nap figyelték a légköri jelenségeket, az állatok viselkedését és minden egyebet, hogy előre meg tudják jövendölni az időjárást. Évről évre hallva ezeket, már középiskolás koromban, amikor még azt sem tudtam, mi a néprajz, úgy éreztem, ezeket le kell jegyezni” – világít rá a mű megszületésének körülményeire a gyergyószentmiklósi néprajzkutató. Azóta, bármerre járt,

más jellegű gyűjtései közben is „úton-útfélen” figyelte, feljegyezte az időjárással kapcsolatos, népi megfigyelésen alapuló jóslásokat, mondókákat.

Arra is rámutat, a kalendáriumokban való megjelenésük alaposan megváltoztatta ezeket a rigmusokat. A népi megfigyeléseket ugyanis sokáig a szájhagyomány útján adták tovább a következő nemzedéknek, mai formájukat azonban jelentősen meghatározzák a kalendáriumkiadók szempontjai, illetve a folklorizmus és a folklorizáció folyamata.

„Az almanachi irodalom célja az volt, hogy ne csak egy-egy napra adjon olvasnivalót, hanem az év egészére olvasmányossá tegye magát.

Azt ítélték jó naptárnak, amit nem dobtak el, hanem év múltán is elő-elővették.

Így születhetett meg az a gondolat, hogy a népi időjósló mondókák is napirendre kerüljenek, és a megfelelő helyen közlést nyerjenek. A mondókákat azonban nem szó szerint közölték a kalendáriumokban, hanem kicsit „beöltöztették” a kor divatos rímképleteibe, így váltak népszerűbbé, tanulhatóbbá.

A parasztember soha nem szorult rá arra, hogy naptárakból igazodjon el, mikor kell vetnie, mikor aratnia, de amikor ezt a tudást viszontlátta nyomtatott formában, a saját önértékelése is javult.

Olyan mondókákkal is találkozott, amelyek ugyan nem az ő tájegységének megfigyeléseit tükrözték, mégis magáévá tette azokat. Így jött létre az a különös körforgás, amelyben a népi tudás irodalmi formát öltött, majd visszaszivárgott a közösségekbe” – magyarázza a néprajzkutató. Kétezer mondóka – egy letűnő világ lenyomata A népi megfigyeléseken alapuló mondókák igazságtartalmát bizonyítja az a tény, hogy fennmaradtak. Ha nem lett volna igazuk, nem éltek volna tovább ezek a mondókák – mutat rá a szerző. Megjegyzi:

egy adott mondóka mindig az adott tájegység „igazát” hordozza.

Olyan helyen, ahol más körülmények uralják az időjárást, nyilvánvalóan nem „ragadnak meg" ezek a jóslatok. „Ha pipál a hegy – tehát ha ködbe vagy felhőbe burkolódzik –, az idő elváltozik." Másutt ugyanerre azt mondják: „Ha felhőben van a hegy, akkor esni fog." A jelenség ugyanaz, a következtetés más – és mindkettő igaz a maga helyén. Az F&F International kiadó gondozásában megjelent kötetben közel kétezer időjósló mondóka szerepel a Kárpát-medence különböző tájairól. „Az 1950-es évekig, amíg a szocialista társadalom rá nem erőszakolt a magyar megélhetési gondolkodásra egy kötelezően iparosodó felfogást,

talán jobban hallgattak ezekre a népi előrejelzésekre, mint a meteorológia prognózisaira, különösen azért, mert ezek évezredes tapasztalatokon nyugodtak.

Nyilvánvaló, hogy a kötet azokat tartalmazza, amelyekkel nekem sikerült találkoznom. Igyekeztem azokat a gyűjtéseket is fellapozni és megismerni, amelyek a Kárpát-medence általam ilyen szempontból nem feltérképezett területeiről származnak, és ezeket is közlöm összehasonlításként. A változatokat is, még ha ugyanazt mondják, de a tájegység nyelve más ízt ad a mondásnak” – avat be a szerző. A tapasztalatra épülő tudás ma is megbecsülendő A tapasztalatra alapozott ősi tudás fennmaradt, mai érvényességét ellenőrizni azonban a meteorológusok feladata. Kisné Portik Irén szerint nem a néprajzos feladata vizsgálni, hogy ma mennyire állják meg a helyüket ezek a mondások.

„A néprajzos feladata, hogy mindent összegyűjtsön úgy, ahogy van. A meteorológia egy rakás ismeretet kapott, tudományos szinten pedig egészen más eszközök állnak a rendelkezésére, mint az egykori parasztembernek.

Az lenne az üdvös, ha ezeket nem holmi babonaként kezelné, hanem utánanézne, milyen jelenségkörökből születtek ezek a következtetések”

– veti fel.Az időjárás figyelése egyidős az emberrel. Amikor egy-egy ilyen megfigyelést hozzá tudott tenni az élettapasztalatához, már annyival is könnyebb lett az élete. A népi tudás egyik jellegzetessége, hogy kipróbált, bevált, és önzetlenül adták tovább, hogy ne kelljen mindig mindenkinek a nulláról indulnia – fogalmaz a szerző. Ma a telefonján bárki megnézheti az időjárás-előrejelzést, mégis annyi tévedéssel találkozni, hogy

érdemes továbbra is hitelt adni az ősi tudás rímképletekbe öltöztetett megfogalmazásainak.