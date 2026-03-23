Adókedvezmény és közösségi segély: új szociális támogatások Gyergyószentmiklóson

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

Két új szociális intézkedéssel bővíti támogatási rendszerét Gyergyószentmiklós önkormányzata: az egyik a fogyatékkal élő személyek adóterhein könnyít, a másik pedig váratlan, súlyos egészségügyi helyzetekben nyújt gyors segítséget.

Gergely Imre

2026. március 23., 17:042026. március 23., 17:04

Az adókedvezmény a fogyatékkal élő személyek számára jelenthet könnyebbséget, azok részesülhetnek ebben, akik

1-es vagy 2-es besorolású fogyatékkal élnek, és családjukban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 2800 lejt.

Fontos tudni viszont, (más szociális juttatásokhoz hasonlóan) hogy azok, akik ugyan 1-es vagy 2-es besorolású fogyatékossággal élnek, de vagyoni helyzetük miatt mégsem számítanak szociális rászorulónak (például több ingatlannal, több autóval vagy több tízezer lejes bankbetéttel rendelkeznek) –, nem jogosultak a kedvezményre.

Az érintetteknek előbb be kell fizetniük az adójukat (amelyre egyébként eleve 50 százalék kedvezmény jár nekik az országos előírás szerint) és azt követően igényelhetik vissza azt. Ehhez a befizetési bizonylat mellett jövedelem- és családi helyzetet igazoló dokumentumokat kell benyújtaniuk a Szociális Igazgatósághoz.

A hivatal munkatársai szociális felmérést végeznek, és banki átutalással térítik vissza a támogatást.

A támogatás összege nem haladhatja meg az 1000 lejt.

Azonnali segély súlyos betegséggel küzdőknek

A másik újonnan bevezetett lehetőség azoknak szól, akik egyik napról a másikra kerülnek nehéz helyzetbe valamilyen súlyos betegség miatt. Ez az egyszeri sürgősségi támogatás

olyan személyeknek nyújthat segítséget, akik nem rendelkeznek jövedelemmel, és súlyos terhet jelent számukra egy hirtelen fellépő egészségügyi probléma.

A támogatás gyakorlati segítséget jelenthet például akkor, ha valakinek nincs egészségbiztosítása, és ezt sürgősen ki kell váltania ahhoz, hogy hozzáférjen a szükséges kezelésekhez. De abban az esetben is kapaszkodót adhat, ha a betegnek egy távolabbi szakkórházba – például Kolozsvárra vagy Bukarestbe – kell utaznia, és az ezzel járó költségekre kell pénzt előteremteni - ismertette megkeresésünkre válaszolva Gereőffy Imola, a Szociális Igazgatóság vezetője.

Az ilyen helyzetbe kerülő személyek (vagy a hozzátartozók) orvosi dokumentumokkal kell tudják igazolni, hogy a beavatkozás nem tűr halasztást, és akár az érintett élete is múlhat rajta.

Az igénylés menete itt is a Szociális Igazgatósághoz vezet: kérelmet kell benyújtani, mellékelve a jövedelmi és egészségügyi iratokat. Ezt követően a szociális munkatársak helyszíni felmérést készítenek, és az egyéni élethelyzet alapján döntenek a támogatásról. A megítélt összeg legfeljebb 2500 lej lehet.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve
Eltűnt egy 63 éves férfi Gyergyóalfaluból, segítséget kérnek a megtalálásához
Óriási blama, ötgólos előnyről bukta el a törökök elleni vébéselejtezőt Románia
Kalotaszeg és egyben Méra „nagysága", szellemi és tárgyi kultúrája kerül színpadra
Egyetlen gól döntött, hogy ki lesz a GYHK ellenfele
Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
A rovat további cikkei

2026. március 22., vasárnap

Eltűnt egy 63 éves férfi Gyergyóalfaluból, segítséget kérnek a megtalálásához

Eltűnt egy 63 éves férfi Gyergyóalfaluban, a család és a helyi közösség segítséget kér a megtalálásához.

2026. március 22., vasárnap

Megnyitották a Bázis ifjúsági központot Gyergyószentmiklóson

Hivatalosan is megkezdődött Gyergyószentmiklóson a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa 2026-os évadának nyitánya.

2026. március 21., szombat

Ötven gyergyószentmiklósi családnak ajándékoznak gyümölcsfa csemetéket

Idén is meghirdeti a hagyományossá vált facsemete-ültetési programját a gyergyószentmiklósi RMDSZ, melynek alkalmával 50 családot ajándékoznak meg facsemetékkel.

2026. március 19., csütörtök

Ezer és kétezer-ötszáz lej értékű támogatásokat fogadtak el Gyergyószentmiklóson

Fogyatékkal élők számára az adófizetéshez, jövedelem nélkülieknek pedig az egészségügyi ellátáshoz nyújt támogatást Gyergyószentmiklós önkormányzata. Több utcafelújítási projekt előkészítése és a Monturist-ügy is napirendre került a csütörtöki ülésen.

2026. március 18., szerda

Díjak és pályázati lehetőségek a Hargita megyei Lovasgálán

Harminckilenc díjazott vehetett át elismerést a 2026. évi Hargita megyei Lovasgálán. A Gyergyóremetén megrendezett eseményen Nacsa Lőrinc államtitkár bejelentette, napokon belül meghirdetik az idei Kárpát-medencei Lovas Programot.

2026. március 18., szerda

Erdőt is fenyeget a tarlótűz Maroshévízen

Erdőt is fenyeget a szerda esti tarlótűz Maroshévíz környékén, mintegy öt hektáron ég a száraz növényzet, hivatásos és önkéntes tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén.

2026. március 18., szerda

Főszerepben a gyergyói zene és a fiatalok: nagykoncerttel indul az ifjúsági főváros programsorozat

Látványos koncerttel indul a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa programsorozat Gyergyószentmiklóson. Szombaton 20 órától a Basilides Tibor Sportcsarnok ad helyet annak az eseménynek, ahol a gyergyói zenei élet ismert előadói lépnek színpadra.

2026. március 17., kedd

Előadás szülőknek és pedagógusoknak Gyergyószentmiklóson

A Szülőnek lenni előadás-sorozat újabb alkalommal várja az érdeklődőket március 20-án, pénteken 18 órától Gyergyószentmiklóson, az örmény katolikus templomban. Az esemény meghívott előadója Sisak Imola lesz.

2026. március 17., kedd

Amerikai filmeken dolgozott, most Gyergyóremetén mesél erről

Újabb érdekes meghívottal folytatódik a Nagyvilág Gyergyóremetén előadás-sorozat. Gergely László mesél az élményeiről, aki korábban az Egyesült Államokban dolgozott látványtechnikusként.

2026. március 17., kedd

Leégett egy gazdasági melléképület, egy ember pánikrohamot kapott – frissítve

Gazdasági melléképület gyulladt ki Tekerőpatakon kedd délelőtt, a helyszínre több tűzoltóegységet is riasztottak.

