Adókedvezmény és közösségi segély: új szociális támogatások Gyergyószentmiklóson

Két új szociális intézkedéssel bővíti támogatási rendszerét Gyergyószentmiklós önkormányzata: az egyik a fogyatékkal élő személyek adóterhein könnyít, a másik pedig váratlan, súlyos egészségügyi helyzetekben nyújt gyors segítséget.

Gergely Imre 2026. március 23., 17:042026. március 23., 17:04

Az adókedvezmény a fogyatékkal élő személyek számára jelenthet könnyebbséget, azok részesülhetnek ebben, akik

1-es vagy 2-es besorolású fogyatékkal élnek, és családjukban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 2800 lejt.

Fontos tudni viszont, (más szociális juttatásokhoz hasonlóan) hogy azok, akik ugyan 1-es vagy 2-es besorolású fogyatékossággal élnek, de vagyoni helyzetük miatt mégsem számítanak szociális rászorulónak (például több ingatlannal, több autóval vagy több tízezer lejes bankbetéttel rendelkeznek) –, nem jogosultak a kedvezményre. Az érintetteknek előbb be kell fizetniük az adójukat (amelyre egyébként eleve 50 százalék kedvezmény jár nekik az országos előírás szerint) és azt követően igényelhetik vissza azt. Ehhez a befizetési bizonylat mellett jövedelem- és családi helyzetet igazoló dokumentumokat kell benyújtaniuk a Szociális Igazgatósághoz.

A hivatal munkatársai szociális felmérést végeznek, és banki átutalással térítik vissza a támogatást.

A támogatás összege nem haladhatja meg az 1000 lejt. Azonnali segély súlyos betegséggel küzdőknek A másik újonnan bevezetett lehetőség azoknak szól, akik egyik napról a másikra kerülnek nehéz helyzetbe valamilyen súlyos betegség miatt. Ez az egyszeri sürgősségi támogatás

olyan személyeknek nyújthat segítséget, akik nem rendelkeznek jövedelemmel, és súlyos terhet jelent számukra egy hirtelen fellépő egészségügyi probléma.

A támogatás gyakorlati segítséget jelenthet például akkor, ha valakinek nincs egészségbiztosítása, és ezt sürgősen ki kell váltania ahhoz, hogy hozzáférjen a szükséges kezelésekhez. De abban az esetben is kapaszkodót adhat, ha a betegnek egy távolabbi szakkórházba – például Kolozsvárra vagy Bukarestbe – kell utaznia, és az ezzel járó költségekre kell pénzt előteremteni - ismertette megkeresésünkre válaszolva Gereőffy Imola, a Szociális Igazgatóság vezetője.

Az ilyen helyzetbe kerülő személyek (vagy a hozzátartozók) orvosi dokumentumokkal kell tudják igazolni, hogy a beavatkozás nem tűr halasztást, és akár az érintett élete is múlhat rajta.