Adókedvezmény és közösségi segély: új szociális támogatások Gyergyószentmiklóson

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Két új szociális intézkedéssel bővíti támogatási rendszerét Gyergyószentmiklós önkormányzata: az egyik a fogyatékkal élő személyek adóterhein könnyít, a másik pedig váratlan, súlyos egészségügyi helyzetekben nyújt gyors segítséget.
Az adókedvezmény a fogyatékkal élő személyek számára jelenthet könnyebbséget, azok részesülhetnek ebben, akik
Fontos tudni viszont, (más szociális juttatásokhoz hasonlóan) hogy azok, akik ugyan 1-es vagy 2-es besorolású fogyatékossággal élnek, de vagyoni helyzetük miatt mégsem számítanak szociális rászorulónak (például több ingatlannal, több autóval vagy több tízezer lejes bankbetéttel rendelkeznek) –, nem jogosultak a kedvezményre.
Az érintetteknek előbb be kell fizetniük az adójukat (amelyre egyébként eleve 50 százalék kedvezmény jár nekik az országos előírás szerint) és azt követően igényelhetik vissza azt. Ehhez a befizetési bizonylat mellett jövedelem- és családi helyzetet igazoló dokumentumokat kell benyújtaniuk a Szociális Igazgatósághoz.
A támogatás összege nem haladhatja meg az 1000 lejt.
A másik újonnan bevezetett lehetőség azoknak szól, akik egyik napról a másikra kerülnek nehéz helyzetbe valamilyen súlyos betegség miatt. Ez az egyszeri sürgősségi támogatás
A támogatás gyakorlati segítséget jelenthet például akkor, ha valakinek nincs egészségbiztosítása, és ezt sürgősen ki kell váltania ahhoz, hogy hozzáférjen a szükséges kezelésekhez. De abban az esetben is kapaszkodót adhat, ha a betegnek egy távolabbi szakkórházba – például Kolozsvárra vagy Bukarestbe – kell utaznia, és az ezzel járó költségekre kell pénzt előteremteni - ismertette megkeresésünkre válaszolva Gereőffy Imola, a Szociális Igazgatóság vezetője.
Az igénylés menete itt is a Szociális Igazgatósághoz vezet: kérelmet kell benyújtani, mellékelve a jövedelmi és egészségügyi iratokat. Ezt követően a szociális munkatársak helyszíni felmérést készítenek, és az egyéni élethelyzet alapján döntenek a támogatásról. A megítélt összeg legfeljebb 2500 lej lehet.
Fogyatékkal élők számára az adófizetéshez, jövedelem nélkülieknek pedig az egészségügyi ellátáshoz nyújt támogatást Gyergyószentmiklós önkormányzata.
