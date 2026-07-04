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Gombaszedés: nem mindegy, hogy mennyit és milyen céllal

• Fotó: Pál Árpád

Fotó: Pál Árpád

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A legfinomabb fajták ugyan szabadon megteremnek a természetben, ám ez nem azt jelenti, hogy szabadon be is gyűjthetők. A gombaszedésnek – különösen eladási célra – szigorú feltételei vannak, amit kevesen ismernek.

Széchely István

2026. július 04., 08:512026. július 04., 08:51

Elkezdődött a gombaszezon, egy csendes eső után megtelnek az erdők, mezők ennek a különleges élőlénycsoportnak a legkülönbözőbb példányaival.

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Az ehető fajták közül a népszerűbbeket már a gombákról kevés ismerettel rendelkezők is felismerik,

a különlegesebbeket viszont jóval kevesebben merik begyűjteni és elfogyasztani.

• Fotó: Pál Árpád Galéria

Fotó: Pál Árpád

Azt viszont még kevesebben tudják, hogy a gombákat nem elég ismerni, számos

törvényes feltétele is van annak, hogy ki, milyen körülmények között, mennyi gombát gyűjthet be.

Ez utóbbiról beszélgettünk Balla Izabellával, a Hargita Megyei Környezetőrség vezetőjével.

• Fotó: Pál Árpád Galéria

Fotó: Pál Árpád

A törvény értelmében saját fogyasztásra kisebb mennyiségű gombát begyűjthet bárki – több más miatt ez a tényező is az oka annak, hogy nehéz tetten érni azokat, akik megszegik a vonatkozó előírásokat. Ez az egyetlen eset, amikor szakhatósági engedélyek hiányában is szedhet gombát valaki, de a terület tulajdonosától ez esetben is jóváhagyással kell rendelkezzen. A természetben történő tetten érés azért problémás a környezetőrség számára, mert

ha egyáltalán meg is találják a szabályszegőket, ők azt mondják, hogy csak a maguk számára szedtek gombát.

De ilyen ellenőrzések is ritkán történnek, nemigen van ilyen ellenőrzési tematika sem, továbbá a személyzethiány is akkor fokozottabb a szakhatóságnál, amikor a gombaszezon van, azaz nyáron – tudtuk meg Balla Izabellától.

• Fotó: Barabás Ákos Galéria

Fotó: Barabás Ákos

Eladási célra csak időigényes és költséges engedélyek birtokában

Gombaszedéssel kapcsolatos problémák leginkább az eladási célra történő begyűjtéssel vannak. Az egyik az, hogy a begyűjtésre engedéllyel rendelkező cégek nem kapnak napszámosokat, ők ugyanis

azoknak a feldolgozóknak adják el az általuk az általuk leszedett gombát, amelyek a legtöbbet fizetnek érte.

Ez pedig felvet egy másikat: ilyen esetben a begyűjtést végzők törvénytelenül, engedély hiányában, ellenőrizetlen mennyiségben szedik a gombát. Eladási célra ugyanis csak a szükséges engedélyek és szaktanulmány birtokában

szedhetnek gombát a magánszemélyek is, ez alól az egyetlen kivétel az, amikor napszámosként egy olyan szakcég megbízásából teszik ezt, amely rendelkezik a szükséges engedélyekkel.

Sokan szedik, de kevesen tudják, hogy nem szabad préda a vadon termő gomba. A gombaszedésnek bizonyos körülmények közt borsos ára lehet. Galéria

Sokan szedik, de kevesen tudják, hogy nem szabad préda a vadon termő gomba. A gombaszedésnek bizonyos körülmények közt borsos ára lehet

Fotó: Barabás Ákos

A tevékenység szabályozására és ellenőrzésére azért van szükség, hogy a természetes élőhelyek ne károsodjanak – amint azt a megyei környezetőrség vezetője elmondta, az engedélyben az is meg van határozva, hogy egy adott területről mennyi gomba gyűjthető be.

Ahhoz, hogy egy vállalkozás gombabegyűjtést végezhessen,

első körben az adott területről – amelynek a tulajdonosától is jóváhagyással kell rendelkezzen – tanulmányt kell készíttessen egy szakcéggel és engedélyért kell folyamodjon a Román Akadémiához, tudtuk meg a megyei környezetőrség vezetőjétől.

Ez egy időigényes – több hónapos – folyamat, és költséges is, tehát a kisebb mennyiségekben gondolkodó természetes személyek számára nem is éri meg. Csak a szaktanulmány költsége tízezer lejes nagyságrendű – említette meg értesülései alapján Balla Izabella.

Ha a vállalkozás az említett dokumentumokat beszerezte, azok birtokában engedélyt kell szerezzen a megyei környezetvédelmi ügynökségtől is a begyűjtés megkezdése előtt. Ez viszont már egy könnyített eljárás az előzőkhöz képest – fűzte hozzá a megyei szakhatóság vezetője.

• Fotó: Barabás Ákos Galéria

Fotó: Barabás Ákos

Bírságok és védett fajok

A kereskedelmi célra történő gombaszedés a felsorolt engedélyek hiányában borsos bírságot von maga után a magán- és jogi személyek számára egyaránt – tudtuk meg Balla Izabellától. Ilyen esetekben

előbbiek 5000-től 10 000 lejig terjedő pénzbírságot kockáztatnak, utóbbiak pedig jóval nagyobb, 30 000-től 60 000 lejig terjedő bírságot kaphatnak.

A gombafajok közt vannak védettek is, amelyeket semmilyen körülmények közt nem lehet begyűjteni.

• Fotó: Barabás Ákos Galéria

Fotó: Barabás Ákos

E tekintetben viszont úgy tűnik, van egy joghézag is: a védett területek és a természetes élőhelyek megőrzéséről, valamint a biodiverzitásról szóló 2007/57-es sürgősségi kormányrendelet, amely felsorolja a védett állat- és növényfajokat, gombafajokról nem tesz említést, legalábbis

mi nem találtunk gombafajokat a listán.

Az európai vörös listás fajok Romániában is védettnek számítanak, vagyis az EU-s előírás tagországként Romániára is kiterjed, és mivel

a védett fajok begyűjtése bűncselekménynek számít, a védett gombák leszedése is bűnvádi feljelentést von maga után

– közölte az eljárással kapcsolatos kérdésünkre a megyei szakhatóság vezetője.

A hatósági információk alapján a megyében csak elvétve adódnak olyan ügyek, amelyek ritka vagy értékes gombafajokkal kapcsolatos törvénysértésekről szólnak. Legutóbb évekkel ezelőtt kaptak egy panaszt egy Hargita megyében bejegyzett cégre, amely engedély nélkül gyűjtött be szarvasgombát. Ez azonban Maros megye területén történt, így nem a Hargita Megyei Környezetőrség volt az illetékes az ügyben, az eljárást az Országos Környezetőrség folytatta le, közölte az esettel kapcsolatban Balla Izabella.

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