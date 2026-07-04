Gombaszedés: nem mindegy, hogy mennyit és milyen céllal

A legfinomabb fajták ugyan szabadon megteremnek a természetben, ám ez nem azt jelenti, hogy szabadon be is gyűjthetők. A gombaszedésnek – különösen eladási célra – szigorú feltételei vannak, amit kevesen ismernek.

Széchely István 2026. július 04., 08:512026. július 04., 08:51

Elkezdődött a gombaszezon, egy csendes eső után megtelnek az erdők, mezők ennek a különleges élőlénycsoportnak a legkülönbözőbb példányaival. Hirdetés Az ehető fajták közül a népszerűbbeket már a gombákról kevés ismerettel rendelkezők is felismerik,

a különlegesebbeket viszont jóval kevesebben merik begyűjteni és elfogyasztani.

Fotó: Pál Árpád

Azt viszont még kevesebben tudják, hogy a gombákat nem elég ismerni, számos

törvényes feltétele is van annak, hogy ki, milyen körülmények között, mennyi gombát gyűjthet be.

Ez utóbbiról beszélgettünk Balla Izabellával, a Hargita Megyei Környezetőrség vezetőjével.

Fotó: Pál Árpád

A törvény értelmében saját fogyasztásra kisebb mennyiségű gombát begyűjthet bárki – több más miatt ez a tényező is az oka annak, hogy nehéz tetten érni azokat, akik megszegik a vonatkozó előírásokat. Ez az egyetlen eset, amikor szakhatósági engedélyek hiányában is szedhet gombát valaki, de a terület tulajdonosától ez esetben is jóváhagyással kell rendelkezzen. A természetben történő tetten érés azért problémás a környezetőrség számára, mert

ha egyáltalán meg is találják a szabályszegőket, ők azt mondják, hogy csak a maguk számára szedtek gombát.

De ilyen ellenőrzések is ritkán történnek, nemigen van ilyen ellenőrzési tematika sem, továbbá a személyzethiány is akkor fokozottabb a szakhatóságnál, amikor a gombaszezon van, azaz nyáron – tudtuk meg Balla Izabellától.

Fotó: Barabás Ákos

Eladási célra csak időigényes és költséges engedélyek birtokában Gombaszedéssel kapcsolatos problémák leginkább az eladási célra történő begyűjtéssel vannak. Az egyik az, hogy a begyűjtésre engedéllyel rendelkező cégek nem kapnak napszámosokat, ők ugyanis

azoknak a feldolgozóknak adják el az általuk az általuk leszedett gombát, amelyek a legtöbbet fizetnek érte.

Ez pedig felvet egy másikat: ilyen esetben a begyűjtést végzők törvénytelenül, engedély hiányában, ellenőrizetlen mennyiségben szedik a gombát. Eladási célra ugyanis csak a szükséges engedélyek és szaktanulmány birtokában

szedhetnek gombát a magánszemélyek is, ez alól az egyetlen kivétel az, amikor napszámosként egy olyan szakcég megbízásából teszik ezt, amely rendelkezik a szükséges engedélyekkel.

Sokan szedik, de kevesen tudják, hogy nem szabad préda a vadon termő gomba. A gombaszedésnek bizonyos körülmények közt borsos ára lehet Fotó: Barabás Ákos

A tevékenység szabályozására és ellenőrzésére azért van szükség, hogy a természetes élőhelyek ne károsodjanak – amint azt a megyei környezetőrség vezetője elmondta, az engedélyben az is meg van határozva, hogy egy adott területről mennyi gomba gyűjthető be. Ahhoz, hogy egy vállalkozás gombabegyűjtést végezhessen,

első körben az adott területről – amelynek a tulajdonosától is jóváhagyással kell rendelkezzen – tanulmányt kell készíttessen egy szakcéggel és engedélyért kell folyamodjon a Román Akadémiához, tudtuk meg a megyei környezetőrség vezetőjétől.

Ez egy időigényes – több hónapos – folyamat, és költséges is, tehát a kisebb mennyiségekben gondolkodó természetes személyek számára nem is éri meg. Csak a szaktanulmány költsége tízezer lejes nagyságrendű – említette meg értesülései alapján Balla Izabella. Ha a vállalkozás az említett dokumentumokat beszerezte, azok birtokában engedélyt kell szerezzen a megyei környezetvédelmi ügynökségtől is a begyűjtés megkezdése előtt. Ez viszont már egy könnyített eljárás az előzőkhöz képest – fűzte hozzá a megyei szakhatóság vezetője.

Fotó: Barabás Ákos

Bírságok és védett fajok A kereskedelmi célra történő gombaszedés a felsorolt engedélyek hiányában borsos bírságot von maga után a magán- és jogi személyek számára egyaránt – tudtuk meg Balla Izabellától. Ilyen esetekben

előbbiek 5000-től 10 000 lejig terjedő pénzbírságot kockáztatnak, utóbbiak pedig jóval nagyobb, 30 000-től 60 000 lejig terjedő bírságot kaphatnak.

A gombafajok közt vannak védettek is, amelyeket semmilyen körülmények közt nem lehet begyűjteni.

Fotó: Barabás Ákos

E tekintetben viszont úgy tűnik, van egy joghézag is: a védett területek és a természetes élőhelyek megőrzéséről, valamint a biodiverzitásról szóló 2007/57-es sürgősségi kormányrendelet, amely felsorolja a védett állat- és növényfajokat, gombafajokról nem tesz említést, legalábbis

mi nem találtunk gombafajokat a listán.

Az európai vörös listás fajok Romániában is védettnek számítanak, vagyis az EU-s előírás tagországként Romániára is kiterjed, és mivel

a védett fajok begyűjtése bűncselekménynek számít, a védett gombák leszedése is bűnvádi feljelentést von maga után

– közölte az eljárással kapcsolatos kérdésünkre a megyei szakhatóság vezetője.