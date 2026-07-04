Gombaszedés: nem mindegy, hogy mennyit és milyen céllal

Fotó: Pál Árpád
A legfinomabb fajták ugyan szabadon megteremnek a természetben, ám ez nem azt jelenti, hogy szabadon be is gyűjthetők. A gombaszedésnek – különösen eladási célra – szigorú feltételei vannak, amit kevesen ismernek.
Elkezdődött a gombaszezon, egy csendes eső után megtelnek az erdők, mezők ennek a különleges élőlénycsoportnak a legkülönbözőbb példányaival.
Az ehető fajták közül a népszerűbbeket már a gombákról kevés ismerettel rendelkezők is felismerik,
Fotó: Pál Árpád
Azt viszont még kevesebben tudják, hogy a gombákat nem elég ismerni, számos
Ez utóbbiról beszélgettünk Balla Izabellával, a Hargita Megyei Környezetőrség vezetőjével.
Fotó: Pál Árpád
A törvény értelmében saját fogyasztásra kisebb mennyiségű gombát begyűjthet bárki – több más miatt ez a tényező is az oka annak, hogy nehéz tetten érni azokat, akik megszegik a vonatkozó előírásokat. Ez az egyetlen eset, amikor szakhatósági engedélyek hiányában is szedhet gombát valaki, de a terület tulajdonosától ez esetben is jóváhagyással kell rendelkezzen. A természetben történő tetten érés azért problémás a környezetőrség számára, mert
De ilyen ellenőrzések is ritkán történnek, nemigen van ilyen ellenőrzési tematika sem, továbbá a személyzethiány is akkor fokozottabb a szakhatóságnál, amikor a gombaszezon van, azaz nyáron – tudtuk meg Balla Izabellától.
Fotó: Barabás Ákos
Gombaszedéssel kapcsolatos problémák leginkább az eladási célra történő begyűjtéssel vannak. Az egyik az, hogy a begyűjtésre engedéllyel rendelkező cégek nem kapnak napszámosokat, ők ugyanis
Ez pedig felvet egy másikat: ilyen esetben a begyűjtést végzők törvénytelenül, engedély hiányában, ellenőrizetlen mennyiségben szedik a gombát. Eladási célra ugyanis csak a szükséges engedélyek és szaktanulmány birtokában
Sokan szedik, de kevesen tudják, hogy nem szabad préda a vadon termő gomba. A gombaszedésnek bizonyos körülmények közt borsos ára lehet
Fotó: Barabás Ákos
A tevékenység szabályozására és ellenőrzésére azért van szükség, hogy a természetes élőhelyek ne károsodjanak – amint azt a megyei környezetőrség vezetője elmondta, az engedélyben az is meg van határozva, hogy egy adott területről mennyi gomba gyűjthető be.
Ahhoz, hogy egy vállalkozás gombabegyűjtést végezhessen,
Ez egy időigényes – több hónapos – folyamat, és költséges is, tehát a kisebb mennyiségekben gondolkodó természetes személyek számára nem is éri meg. Csak a szaktanulmány költsége tízezer lejes nagyságrendű – említette meg értesülései alapján Balla Izabella.
Ha a vállalkozás az említett dokumentumokat beszerezte, azok birtokában engedélyt kell szerezzen a megyei környezetvédelmi ügynökségtől is a begyűjtés megkezdése előtt. Ez viszont már egy könnyített eljárás az előzőkhöz képest – fűzte hozzá a megyei szakhatóság vezetője.
Fotó: Barabás Ákos
A kereskedelmi célra történő gombaszedés a felsorolt engedélyek hiányában borsos bírságot von maga után a magán- és jogi személyek számára egyaránt – tudtuk meg Balla Izabellától. Ilyen esetekben
A gombafajok közt vannak védettek is, amelyeket semmilyen körülmények közt nem lehet begyűjteni.
Fotó: Barabás Ákos
E tekintetben viszont úgy tűnik, van egy joghézag is: a védett területek és a természetes élőhelyek megőrzéséről, valamint a biodiverzitásról szóló 2007/57-es sürgősségi kormányrendelet, amely felsorolja a védett állat- és növényfajokat, gombafajokról nem tesz említést, legalábbis
Az európai vörös listás fajok Romániában is védettnek számítanak, vagyis az EU-s előírás tagországként Romániára is kiterjed, és mivel
– közölte az eljárással kapcsolatos kérdésünkre a megyei szakhatóság vezetője.
A hatósági információk alapján a megyében csak elvétve adódnak olyan ügyek, amelyek ritka vagy értékes gombafajokkal kapcsolatos törvénysértésekről szólnak. Legutóbb évekkel ezelőtt kaptak egy panaszt egy Hargita megyében bejegyzett cégre, amely engedély nélkül gyűjtött be szarvasgombát. Ez azonban Maros megye területén történt, így nem a Hargita Megyei Környezetőrség volt az illetékes az ügyben, az eljárást az Országos Környezetőrség folytatta le, közölte az esettel kapcsolatban Balla Izabella.
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