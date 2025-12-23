Frontális ütközés Oroszhegy községben

Fotó: Udvarhelyszéki Közlekedési INFO/Facebook
Két autó ütközött frontálisan kedd reggel az Oroszhegy községhez tartozó Székelyszentkirály és Tibód közötti útszakaszon. A balesetben egy személy megsérült.
A helyszíni vizsgálatok szerint egy 20 éves, Kovászna megyei fiatalember az útviszonyoknak nem megfelelő sebességgel haladt a 134C jelzésű megyei úton, és egy kanyarban
Az autót egy 48 éves, székelyszentkirályi férfi vezette.
Az ütközés következtében
A balesetben érintett mindkét járművezetőt alkoholszondával tesztelték, az eredmények egyik esetben sem mutattak alkoholfogyasztást.
A rendőrség folytatja a vizsgálatot a baleset pontos körülményeinek tisztázása érdekében – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól érdeklődve.
