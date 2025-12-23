Frontális ütközés Oroszhegy községben

Két autó ütközött frontálisan kedd reggel az Oroszhegy községhez tartozó Székelyszentkirály és Tibód közötti útszakaszon. A balesetben egy személy megsérült.

A helyszíni vizsgálatok szerint egy 20 éves, Kovászna megyei fiatalember az útviszonyoknak nem megfelelő sebességgel haladt a 134C jelzésű megyei úton, és egy kanyarban

átsodródott a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy személygépkocsival.

Az autót egy 48 éves, székelyszentkirályi férfi vezette. Az ütközés következtében

a 48 éves sofőr megsérült, őt kórházba szállították orvosi ellátásra.