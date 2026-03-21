A román haditengerészet szombaton is folytatja a Midia kikötő térségében elsüllyedt Astana vontatóhajó balesetének kutató-mentő műveleteit – közölte a védelmi minisztérium.

Székelyhon 2026. március 21., 13:342026. március 21., 13:34

A tájékoztatás szerint katonai búvárokat vetettek be a szerdai balesetben eltűnt személyek felkutatására. A térségbe vezényelték a JUPITER-107 jelzésű gyors búvárbevetési hajót, fedélzetén 15 katonai búvárral – írja az Agerpres.

Egy aknakereső hajó is részt vesz a térség átfésülésében.

A haditengerészet egységei szerdán mintegy öt tengeri mérföldre a kikötőtől, 26 méteres mélységben megtalálták az elsüllyedt hajót, és

a búvárok a felszínre hozták az egyik áldozat holttestét.