A román haditengerészet szombaton is folytatja a Midia kikötő térségében elsüllyedt Astana vontatóhajó balesetének kutató-mentő műveleteit – közölte a védelmi minisztérium.
A tájékoztatás szerint katonai búvárokat vetettek be a szerdai balesetben eltűnt személyek felkutatására. A térségbe vezényelték a JUPITER-107 jelzésű gyors búvárbevetési hajót, fedélzetén 15 katonai búvárral – írja az Agerpres.
A haditengerészet egységei szerdán mintegy öt tengeri mérföldre a kikötőtől, 26 méteres mélységben megtalálták az elsüllyedt hajót, és
A román felségjelű Astana vontatóhajó szerda reggel süllyedt el a midiai kikötőterminál közelében, mintegy 8 kilométerre a parttól.
A fedélzeten a baleset idején öt személy tartózkodott. Egy tengerészt közvetlenül a baleset után emeltek ki a vízből, de újraélesztése sikertelen volt, három személyt továbbra is eltűntként tartanak nyilván
Elsüllyedt szerda reggel egy vontatóhajó a Konstanca megyei Midia kikötőben, folyamatban van az incidenskor a fedélzeten lévő személyek keresése és mentése – tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
