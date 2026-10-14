Földre teperték és elvezették a fegyelmezetlen hívet az ortodox zarándoklaton – videóval

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A helyszínt biztosító csendőrök felszólították őket, hogy tartsák be a sort és a rendet, de mivel nem tettek eleget a felszólításnak, sőt – a bákói csendőrség közlése szerint – sértő szavakat intéztek feléjük, intézkedni kezdtek. A két személy viszont ellenállt a rendfenntartó erők intézkedésének, „ezért szükségessé vált a földre kényszerítésük” – írja a News.ro hírportál a csendőrség közlésére hivatkozva.

Egyikük még ezt követően is agresszíven viselkedett, ezért őt megbilincselték és elvezették. Az esetet a hatóságok kivizsgálják, ugyanis