Földre teperték és elvezették a fegyelmezetlen hívet az ortodox zarándoklaton – videóval

Hívek ezrei gyűltek össze Jászvásáron szerdán
Fotó: Adrian Cuba/Agerpres
Vallási zarándoklatra gyűltek össze a hívek Jászvásáron, amikor két férfi szerdán délután átlépte a katedrális bejáratánál felállított kordonokat.
A helyszínt biztosító csendőrök felszólították őket, hogy tartsák be a sort és a rendet, de mivel nem tettek eleget a felszólításnak, sőt – a bákói csendőrség közlése szerint – sértő szavakat intéztek feléjük, intézkedni kezdtek. A két személy viszont ellenállt a rendfenntartó erők intézkedésének, „ezért szükségessé vált a földre kényszerítésük” – írja a News.ro hírportál a csendőrség közlésére hivatkozva.
Egyikük még ezt követően is agresszíven viselkedett, ezért őt megbilincselték és elvezették. Az esetet a hatóságok kivizsgálják, ugyanis
Az elmúlt huszonnégy órában további két olyan esetet jegyeztek, amikor egyesek megpróbálták megelőzni a zarándokok hosszú sorát, az érintettek feltartóztatásához pedig a rendfenntartó erők beavatkozására volt szükség.
Szerdán délután három óráig mintegy 190 ezer ember haladt el a Szent Paraszkeva és Szent Paisziosz ereklyéit tartalmazó ereklyetartók előtt, amelyeket a jászvásári katedrális udvarán felállított baldachin alatt helyeztek el. A katedrálist körülvevő utcákon kialakult sorban
A szent liturgiát szerdán reggel Teofan, Moldva és Bukovina metropolitája celebrálta több ortodox pópa társaságában, a katedrálissal szemben felállított emelvényen. A szertartás a jászvásári templom búcsúünnepének szentelt vallási rendezvények központi eseménye.
A zarándoklat szervezői szerint a szent ereklyék csütörtökig maradnak a jászvásári katedrális udvarán, ezt követően visszahelyezik a templomba.
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